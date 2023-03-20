بيربوك: الموت في البحر المتوسط هو جرح أوروبا المفتوح

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين (20 مارس/ آذار 2023): "الموت في البحر المتوسطهو جرح أوروبا المفتوح، لأننا لم ننجح في التوصل إلى سياسة مشتركة بشأن الهجرة واللاجئين".

وتابعت بيربوك "على الرغم من صعوبة ذلك، يجب علينا العمل الجاد للتوصل إلى موقف مشترك. يجب ألا نتخلى عن الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، سواء في التعامل مع الأشخاص الذين تم إنقاذهم من الغرق في البحر، أو مع الأشخاص الذين وصلوا إلى الحدود الخارجية لكنهم لا يحق لهم اللجوء ويجب إعادتهم".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مهمة إنقاذ بحرية أخرى لمنع غرق عشرات الأشخاص في البحر المتوسط مثلما حدث مؤخرا قبالة السواحل الإيطالية، قالت بيربوك: "نحن بحاجة إلى مسؤولية مشتركة ونحتاج إلى تعزيز التضامن. لذلك أعتقد أنه من المهم للغاية وجود خدمة إنقاذ بحرية أوروبية".

وفي اتفاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا، اتفق حزب الخضر - المنتمية إليه بيربوك - والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر على أنهم سيعملون من أجل إطلاق مهمة إنقاذ في البحر المتوسط بالتنسيق بين الدول الأوروبية، ودعوا إلى "توزيع عادل للمسؤولية بين الدول المطلة على البحر المتوسط في مهمة الإنقاذ البحري" ونقل الأشخاص إلى أماكن آمنة بعد الإنقاذ.

وتتجادل دول الاتحاد الأوروبي حول سياسة الهجرة الخاصة بها منذ سنوات. ويدور الخلاف في جوهره حول كيفية توزيع الأشخاص الذين يلتمسون الحماية في الاتحاد الأوروبي أو قبولهم من الأساس. ونظرا لعدم إحراز تقدم نحو التوصل لاتفاق، فقد ركزت الدول مؤخرا بشكل أساسي على تحسين حماية الحدود والتعاون مع البلدان خارج الاتحاد. وتنشر منظمات مدنية - من ألمانيا أيضا - سفنا في البحر المتوسط لسنوات لاستقبال المهاجرين واللاجئين على متنها.

ع.ش، ح.ز (د ب أ)