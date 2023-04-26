 بيربوك: الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة على إيران | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.05.2023

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بيربوك: الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة على إيران

قبيل انطلاق أشغال قمة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تكشف عن خطط لفرض عقوبات جديدة على إيرانيين، مشددة على أن حقوق النساء هناك "لاتزال تداس بالأقدام".

Belgium EU Foreign Ministers

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (أرشيفية).

كشفت وزيرة الخارجية الألمانيةأنالينا بيربوك نية وزراء خارجيةالاتحاد الأوروبي باتخاذ قرار بشأن فرض المزيد من العقوبات على إيران خلال اجتماعهم في وقت لاحق الإثنين (22 مايو/ أيار 2023)، مشيرة إلى أن المزيد من أعضاء الحرس الثوري سيُضافون إلى قوائم العقوبات. ومن المنتظر أن تعقد قمة أوروبية في بروكسل على مستوى وزراء الخارجية، يتم فيها بحث فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وفي تصريحاتها انتقدت الوزيرة الألمانية مجددا وضع حقوق الإنسان في إيران، حيث قالت إنّ "القمع الوحشي لا يزال مستمرا". ورأت بيربوك أن الحجاب الإلزامي الذي تمّ الأمر به بطريقة تخضع للرقابة الكاملة يؤكد أن حقوق النساء في إيران "لا تزال تُدَاس بالأقدام".

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كانت السلطات الإيرانية أعلنت اعتزامها تشديد تطبيق الحجاب الإلزامي المطبق منذ عقود، وستستخدم الشرطة المراقبة عبر الفيديو لهذا الغرض. وأكدت الوزيرة الألمانية: "لن نقبل بحرمان نصف السكان من حقوقهم".

وأردفت بيربوك:" سيتم في المقام الأول إدراج أشخاص آخرين مسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان على قائمة العقوبات ولاسيما من الحرس الثوري".

يذكر أن الكثير من النساء في المدن الكبرى في إيران يتجاهلن الحجاب الإلزامي بشكل واضح وذلك منذ مظاهرات الخريف الماضي التي وقعت في أعقاب وفاة الشابة الكردية جينا مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الإسلامي. وقد تسببت وفاتها في إطلاق احتجاجات واسعة النطاق في شوارع إيران تحولت إلى أكبر اختبار ضغط تواجهه القيادة في إيران منذ عقود.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)

 

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