 بيربوك أول وزيرة في الحكومة الألمانية تزور أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.05.2022

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بيربوك أول وزيرة في الحكومة الألمانية تزور أوكرانيا

بعد جدل وانتقادات أوكرانية لبرلين، بدأت وزيرة الخارجية الألمانية اليوم زيارة لكييف، لتصبح أول وزيرة ألمانية تتوجه إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي. أنالينا بيربوك وعدت بدعم كييف في التحقيق حول جرائم بوتشا.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أثناء زيارتها لبوتشا (10.05.22)

 

من بوتشا بضاحية العاصمة كييف، استهلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الثلاثاء (10 مايو/ أيار 2022) زيارتها إلى أوكرانيا، حيث تفقدت الوضع في منطقة باتت رمزاً للغزو الروسي لأوكرانيا وتمّ فيها العثور على أكثر من 400 جثة بعد انسحاب القوات الروسية منها. 

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ومن هناك شددت بيربوك على دعم برلين لكييف في التحقيق في ملابسات ما شهدته بوتشا من جرائم خلال الهجوم الروسي. وقالت الوزيرة الألمانية: "من واجبنا تجاه الضحايا، أننا لا نحيي ذكراهم فحسب، بل علينا أيضا ملاحقة الجناة ومحاسبتهم". وتابعت "سنقوم بذلك كعضو ضمن الأسرة الدولية. إنه وعد يمكننا وعلينا قطعه اليوم من بوتشا". 

وتجولت أنالينا بيربوك رفقة المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا. ومن المنتظر أن تلتقي لاحقا نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا ضمن برنامج يشمل إيضا إعادة فتح السفارة الألمانية في كييف، التي أُغلقت منذ منتصف شباط/فبراير الماضي.

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وغادر آخر موظفي السفارة إلى بولندا في 25 شباط/فبراير الماضي واستمروا في العمل أحيانا من هناك وأحيانا أخرى من برلين.

وألمانيا واحدة من آخر الدول الغربية التي أعلنت إعادة فتح سفارتها في كييف. وأعلنت الولايات المتحدة وكندا أول أمس الأحد عودة موظفي سفارتيهما، وسبقهما في ذلك سفارات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والنمسا ودول أخرى. ولم يتبق من دول مجموعة السبع الصناعية

الكبرى سوى اليابان، التي لم تعلن بعد إعادة فتح سفارتها في كييف.

زيارات القادة الألمان محط جدل

يذكر أنه وفي الأسابيع الأخيرة، كان هناك العديد من المناقشات حول زيارات السياسيين الألمان إلى أوكرانيا. وتسبب رفض كييف لاستقبال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، الذي أراد السفر مع رؤساء بولندا ودول البلطيق الثلاث، استياء شديدا في برلين. ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس عدم قبول زيارة شتاينماير بأنها عقبة أمام زيارته شخصيا لكييف. وبعد أن بدد شتاينماير والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الاستياء خلال مكالمة هاتفية جمعت بينهما الأسبوع الماضي، أعلن شولتس عن زيارة بيربوك هذه إلى كييف. إلا أنه وإلى غاية اللحظة لا يعرف ما إذا كان شولتس يعتزم زيارة كييف ومتى.

وكان زيلينسكي قد دعا المستشار الألماني لزيارة كييف في 9 أيار/مايو الجاري. وقال زيلينسكي يوم الجمعة الماضي في فعالية لمركز الأبحاث البريطاني "تشاتام هاوس" إن شولتس يمكنه بذلك القيام "بخطوة سياسية قوية للغاية".

و.ب/ع.ج.م (ك ن أ، د ب أ)

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