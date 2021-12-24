بيت لحم الجليل

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عالم آثار يقول إن الاعقاد السائد عن مسقط رأس المسيح في بيت لحم خطأ تاريخي.
عمت أجواء الفرح والبهجة ساحة المهد في مدينة بيت لحم حيث نصبت شجرة الميلاد المزينة وأقيمت منصات احتفالات عيد الميلاد في الساحة وبدأت المدينة تعد لاستقباله والتجهيز له قبل خمسة أشهر بحسب رئيس بلدية بيت لحم.
يتميز الاحتفال بعيد الميلاد بطابع خاص في بيت لحم، مهد السيد المسيح، والتي حافظت على الأجواء الاحتفالية في ظل جائحة كورونا، التي كان هناك أمل في نهايتها. لكن متحور أوميكرون بدد هذا الأمل. فكيف هي أجواء الاحتفال هذا العام؟
تصاعد جديد لوتيرة العنف في الضفة الغربية والقدس أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بعد أيام من انتخابات تمهد الطريق لعودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للسلطة في إسرائيل، فيما استبعدت بريطانيا نقل سفارتها من تل أبيب للقدس.
أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تتخلى عن هدف التسوية العادلة للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وحل الدولتين، مؤكداً ضرورة أن تكون القدس مدينة للجميع. والرئيس الفلسطيني يحذر من أن فرصة حل الدولتين "قد لا تبقى لوقت طويل".
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