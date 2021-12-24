 بيت لحم الجليل | DW الأخبار | DW | 26.12.2022

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بيت لحم الجليل

عالم آثار يقول إن الاعقاد السائد عن مسقط رأس المسيح في بيت لحم خطأ تاريخي.

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بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد المجيد بحضور بطريرك اللاتين بيير باتيستا بيتسابالا

بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد المجيد في ظل غياب المؤمنين الأجانب بسبب كورونا 24.12.2021

رغم عودة التوتر إلى القدس، إلا أن مجموعة شباب من الديانات الثلاث يلتقون للحوار والغناء. دويتشه فيله زارتهم في القدس.

شباب يهود ومسلمون ومسيحيون يغنون معا في جوقة القدس للشباب 23.05.2022

تكية السيدة مريم في مدينة بيت لحم تقدم اربعة آلاف وجبة يومياً للمحتاجين من مسلمين ومسيحيين في شهر رمضان

تآخي ديني في رمضان 14.04.2022

تقتصر احتفالات مسيحيي قطاع غزة على تزيين شجرة عيد الميلاد وتبادل الهدايا،، نظراً لعدم قدرتهم على التوجه إلى بيت لحم

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إيران تعاني اقتصاديا وليس سياسيا فقط بسبب الاحتجاجات. ألمانيا توقف برامج تعاون اقتصادي عملة إيران تفقد خمس يقيمتها.

الريال الإيراني يفقد خمس قيمته والوضع الاقتصادي يزداد سوءا 26.12.2022

العاصفة الثلجية في أمريكا الشمالية تنحسر بالتدريج. لكن الطرق مغطاة بالثلوج واحتمال ارتفاع عدد الضحايا بسببها.

العاصفة الثلجية في أمريكا الشمالية تخف حدتها بالتدريج 26.12.2022

عيد الميلاد في بلدة بوتشا الأوكرانية

عيد الميلاد في بلدة بوتشا الأوكرانية 26.12.2022

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أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده لن تتخلى عن هدف التسوية العادلة للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وحل الدولتين، مؤكداً ضرورة أن تكون القدس مدينة للجميع. والرئيس الفلسطيني يحذر من أن فرصة حل الدولتين "قد لا تبقى لوقت طويل".