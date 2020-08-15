 بيتلز - 60 عاما..كيف صنعت هامبورغ أسطورة الفن الانجليزية؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 16.08.2020

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منوعات

بيتلز - 60 عاما..كيف صنعت هامبورغ أسطورة الفن الانجليزية؟

السابع عشر من آب أغسطس وقبل ستين عاما كان لفرقة بيتلز في مدينة هامبورغ الألمانية موعد مع التاريخ. لم يبق من أعضاء الفرقة المؤسسين سوى اثنين، ومعهما ملحمة فنية ولدت بليفربول وترعرت في هامبورغ.

UK The Beatles 1963 (picture-alliance/Photoshot)

فرقة بيتلز ..أسطورة فنية ..حفل للفرقة سنة 1963(أرشيف)

قبل ستين عاما، في مساء يوم 17 من آب/أغسطس عام 1960، صعد خمسة شبان إنجليز إلى مسرح نادي "إندرا" في حي الأضواء الحمراء "سانت باولي".

مختارات

رغم بلوغه الخامسة والثمانين من العمر، يصر الفنان وقائد الفرقة الموسيقية الألماني جيمس لاست على القيام بجولة تشمل إحياء 24 حفلاً في عدد من المدن الأوروبية. وتعرض لاست في السنوات الماضية إلى وعكات صحية عدة.

تستطيع اليوم (18 إبريل/نيسان) مشاهدة مشاهير الفن والغناء العالميين في حفل ضخم عبر شاشة الكمبيوتر في منزلك، والهدف ليس فقط التسلية في العزل المنزلي، بل أيضاً هناك أهداف إنسانية أخرى، تعرف عليها هنا.

لا أحد يعرف على وجه اليقين أي أغنية أطلق بها الأمسية جون لينون، وبول مكارتني، وجورج هاريسون، وستيوارت سوتكليف، وبيت بيست، ولكن من المحتمل أن تكون أغنية روك أند رول مشهورة لليتل ريتشارد أو جين فنسنت أو تشاك بيري. فالجمهور لم يكن ليهتم كثيرا بالقصائد.

وصل الموسيقيون الخمسة، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم "ذي بيتلز" قبل وقت قصير من مغادرتهم مسقط رأسهم ليفربول، في الليلة السابقة بعد رحلة استغرقت 36 ساعة في حافلة "أستون" خضراء قديمة وشملت ركوب عبارة إلى هولندا.

ثلاثة من هؤلاء الشباب الخمسة سيصبحون معبودي الجماهير في جيلهم. فقد كان تأثيرهم على الثقافة الشعبية في ستينيات القرن الماضي هائلا ولا يزال محسوسا حتى اليوم. لكن كان الطريق طويلا أمامهم.

فضل هامبورغ على البيتلز

في هامبورغ، حيث كان العمل شاقا والأجر سيئاً، وقفوا على خشبة المسرح لمدة أربع ساعات ونصف في اليوم الواحد، وتطول الفترة في عطلات نهاية الأسبوع.

Deutschland The Beatles in Hamburg Star-Club 1964 (picture-alliance/dpa/F.-G. Blumenberg)

حفل لفرقة بيتلز في نادي ستار بهامبورغ سنة 1964(أرشيف)

أكبرهم سنا، ستيوارت سوتكليف، كان يبلغ من العمر 20 عاما فقط، بينما كان يبلغ عمر أصغرهم، جورج هاريسون، 17 عاما. كانوا لا يتحدثون الألمانية وينامون في غرفتي تخزين بلا نوافذ بجوار مرحاض الرجال في أحد دور العرض السينمائي. ولم يجتازوا هذه الأيام والليالي المرهقة إلا بتناول مجموعة متنوعة من المنشطات.

ومع ذلك، فقد كان لهذه التجربة تأثير بالغ على الفرقة، حيث قال جون لينون لاحقا: "كبرنا في هامبورغ". فهناك كان عليهم الارتجال، كما أضافوا أغانٍ جديدة وطوّروا أداءا أفضل على المسرح. وبدأوا في العمل على أغانٍ خاصة بهم، خاصة مؤلفي الأغاني الموهوبين لينون ومكارتني.

"لكنهم لم يجرؤوا على تقديم أغانيهم الخاصة على المسرح"، حسبما قالت شتيفاني همبل، وهي واحدة من أبرز خبراء البيتلز في ألمانيا. وترى همبل أنهم لم يكونوا واثقين من أنفسهم بالقدر الكافي ليطمحوا في أن يكونوا أحد أكبر الأسماء في الروك أند رول.

انتهت تلك الإقامة الأولى في هامبورغ بكارثة عندما حاولت الفرقة فسخ عقدها للعب في "توب تن" (العشرة الأوائل)، وهو نادٍ أكبر وأفضل. فقد وشى صاحب العمل بهم لدى السلطات، وتم ترحيل القاصر هاريسون، تلاه في وقت لاحق مكارتني وبيست لأنهما تسببوا في حريق في السينما. بينما وقع سوتكليف في حب المصورة أستريد كيرشهير ولم يرغب في العودة.

 وعزف لينون بضع ليالٍ أخرى مع موسيقيين آخرين، ثم عاد إلى ليفربول في أوائل كانون أول/ديسمبر، لكن بدأت تساوره شكوك حول ما إذا كان يسير على المسار الصحيح، ولم يتصل بزملائه في الفرقة لبضعة أيام عقب عودته. وكان من الممكن أن تكون هذه نهاية فرقة البيتلز.

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خمسون عاماً على حفل البيتلز في هامبورغ

عودة قوية

لكن بحلول نيسان/أبريل عام 1961، عادوا إلى المدينة الساحلية الواقعة شمال ألمانيا، وقدموا عروضا لمدة 92 ليلة في نادي العشرة الأوائل. "كان هذا أفضل وقت لهم في هامبورغ"، حسبما قالت همبل، التي ستقيم في الذكرى الستين فعالية مباشرة في "إندرا" سيُجرى بثها في جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت.

كانت هامبورغ من بين أفضل الأماكن لموسيقى الروك الحية في أوروبا في ذلك الوقت. وكانت الفرقة التي تزداد في الاحتراف تلعب أمام جماهير أكبر. وفي عام 1962، تم التعاقد معهم ثلاث مرات لعدة أسابيع لتقديم حفلات في نادي "ستار كلوب" الجديد، وعزفوا أمام ما يناهز ألف شخص. 

وخلال إقامتهم  في هامبورغ، لعب البيتلز ما يبلغ إجماليه 1200 ساعة على المسرح خلال 281 حفلة، وعادوا إلى المدينة الألمانية في حزيران/يونيو عام 1966 كنجوم عالميين، وأقاموا حفلتين في صالة "إرنست-ميرك-هاله"، قبل وقت قصير من التخلي الكامل عن العزف المباشر والتحول إلى فرقة أستوديو.

تصطحب هامبل السياح لسنوات عديدة في جولات في هامبورغ، حيث بدأت قصة البيتلز. ومع ذلك، يتم التعامل مع إرثهم على نحو غير لائق هناك. فبينما أتاحت سياحة البيتلز في مسقط رأسهم ليفربول 2300 فرصة عمل، تشمل جولات ومتاحف ونصب تذكارية، لا يوجد لدى هامبورغ الكثير لتظهره. فقد استمر متحف البيتلز لبضع سنوات فقط، ولم تعد ساحة البيتلز في سانت باولي مضاءة ليلا. ومع ذلك، تشارك منظمة التسويق السياحي في المدينة في عرض الذكرى السنوية الستين لانطلاقة الفريق.

ومن بين الشبان الخمسة الذين عزفوا في أول حفلة في هامبورغ قبل 60 عاما، لا يزال هناك اثنان على قيد الحياة، بول مكارتني وعازف الطبول بيت بيست.

وكان أحدهما أسطورة، بينما عمل الآخر لسنوات في مكتب توظيف في ليفربول، وحل محله رينجو ستار قبل فترة قصيرة من نجاحهم الباهر. لكنه استفاد لاحقا من نجاحهم، فعندما صدرت عام 1995 أسطوانات لـ 10 أغانٍ عزف فيها خلال السنوات الأولى للفريق، حصل بيست على نصيب من العائدات وأصبح فجأة مليونيرا.

م.س/ و.ب ( د ب أ)

  • Hamburg im Wandel -Elbphilharmonie in Hamburg (picture-alliance/R. Goldmann)

    هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً

    صرح موسيقي وتحفة معمارية

    استمرت أعمال بناء دار الموسيقى الكبيرة الجديدة (Elbphilharmonie) في حي "هافن سيتي" بهامبورغ حوالي 10 أعوام، تم افتتاحها رسميا 11 كانون الثاني/ يناير 2017. يتميز هذا المبنى بهندسته المعمارية الفريدة وهيكله الزجاجي الجميل، ويعتبر نقطة جذب سياحية جديدة في المدينة.

  • Hamburg im Wandel - Illustration der HafenCity in Hamburg (HafenCity Hamburg GmbH/M. Korol)

    هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً

    هافن سيتي/ مدينة الميناء

    تعتبر(Elbphilharmonie)، في منطقة هافن سيتي، من أكبر مشاريع التنمية الثقافية في أوروبا. شيدت الكثير من الأبنية والشقق السكنية الفخمة والحدائق والمتنزهات والأسواق في المنطقة منذ عام 2001. يظهر في الصورة الجزء الغربي باللون الأخضر الذي يمثل المشاريع المنجزة، ويمثل الجزء المركزي باللون الأزرق مشاريع قيد التنفيذ، أما الجزء الشرقي باللون الأحمر فيمثل الأعمال الإنشائية التي بدأت للتو.

  • Hamburg im Wandel - Überseequartier in der HafenCity in Hamburg (Elbe&Flut)

    هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً

    منطقة "ماوراء البحار"

    ينقسم حي هافن سيتي إلى عدة مناطق منها منطقة "ماوارء البحار" الذي ستصبح القلب التجاري لهافن سيتي، ويوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل جديدة، مع مجموعة من المطاعم والفنادق والمحلات بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية المميزة التي تتضمن صالة سينما ضخمة. وقد أنجز الجزء الشمالي كلياً إلا أن الجزء الجنوبي فما يزال قيد العمل.

  • Hamburg im Wandel -Hamburg: HafenCity (Elbe&Flut/T. Hampel)

    هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً

    مركز "هافن سيتي" للرحلات البحرية

    يعتبر مركز الرحلات البحرية "هافن سيتي" بوابة إلى العالم، حيث سيستبدل هذا المبنى المؤقت بمبنى آخر أكبر مع تشييد فندق ضخم هذا العام 2017.

  • Deutschland Morco-Polo Tower in Hamburg (picture alliance/dpa/Arco Images)

    هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً

    برج ماركو بولو

    هو تحفة فنية معمارية أخرى في "هافن سيتي" بالقرب من دار الموسيقى (Elbphilharmonie). مؤلف من 17 طابقاً على ارتفاع 55 مترا، ويمكن مشاهدته من مسافة بعيدة. استكمل إنجاز هذا البناء عام 2010.

  • Deutschland Hamburg - Am Kaiserkai in Hamburg Hafencity, Dalmannkaipromenade, Vasco-Da-Gama-Platz... (picture-alliance/CHROMORANGE/C. Ohde)

    هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً

    الخط الساحلي

    الآن، لدى هامبورغ نحو 10 كم من الامتداد على الواجهة المائية مع منتزهات متعددة. بداية من مركز الفن"دايشتورهالين" مروراً بجسور هافن سيتي وصولاً إلى منطقة "أوفيل غونيه".

  • Hamburg im Wandel - Bucerius Kunst Forum (mediaserver.hamburg.de/K. U. Gundlach)

    هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً

    المشهد الثقافي

    لا يقتصر اهتمام هامبورغ على تنمية المدينة فقط وإنما الجانب الثقافي أيضا، إذ ستصل الاستثمارات الثقافية حتى عام 2020 في الأبنية الثقافية إلى ما يصل الـ1.6 مليار يورو. وتعتبر دار الموسيقى الجديدة مثالاً واضحاً، وهناك مباني أخرى مثل مركز الفن والمسارح وقاعات الحفلات التي شيدت مؤخراً.

  • Deutschland Hamburg - Publikum beim Dockville Festival 2015 (picture-alliance/Jazzarchiv/I. Schiffler)

    هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً

    التنمية والتنوع السكاني

    لسنوات عدة كانت هذه المنطقة مهملة، إلا أنها قد أنعشت من جديد بالوحدات السكنية الجديدة وصيانة وتجديد المباني القديمة وتطويرها والمبادرة بعدة مشاريع اجتماعية. تعرف هذه المنطقة في الوقت الحالي بتنوعها السكاني وإقبال العائلات والطلاب عليها.

  • Hamburg im Wandel - Grundsteinlegung Wohnquartier «Mitte Altona» (picture-alliance/dpa/BSU/Luftbildfotografie M. Friedel)

    هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً

    ألتونا

    تنشأ منطقة جديدة أيضاً في منطقة "ألتونا الوسطى- Mitte Altona". حيث ستغلق محطة السكك الحديدية وستبنى آلاف الشقق السكنية في هذه المنطقة والمساهمة في حل الأزمة السكنية ونقص الشقق في المدينة الجذابة.

  • Hamburg im Wandel -llustration des A7-Deckels in Hamburg (DEGES)

    هامبورغ.. المدينة المتألقة دائماً

    تغطية الأنفاق وتوفير مساحات جديدة

    مساحة جديدة كبيرة ستتوفر لتشييد المنازل بفضل نظام تغطية جديدة للأنفاق في هامبورغ. حيث ستغطى ثلاثة أماكن من الطريق السريع (A7 ) المزدحم لتخفيف ضوضاء المرور. وسيتحول غطاء النفق إلى حدائق ومنتزهات تهدف لربط المناطق ببعضها البعض. إليزابيث يورك وارتنبيرغ / ريم ضوا.


 

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