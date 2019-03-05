بيتزارو يواصل رحلته الكروية الطويلة فوق الملاعب الألمانية

يبدو أن النجم البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو قد استطاب العيش في ألمانيا، التي يصول ويجول فوق ملاعبها الكروية منذ نحو عشرين عاماً ويواصل كتابة التاريخ كواحد من أعظم اللاعبين الأجانب في تاريخ "البوندسليغا" على الإطلاق.

وذكر موقع صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم السبت ( 18 مايو/آيار 2019) أن نادي فيردر بريمن مدد عقد مهاجم الفريق كلاوديو بيتزارو لموسم واحد على الأقل، إذ وقع صاحب الـ 40 عاماً على عقد جديد مع الفريق الألماني.

وأوضح موقع "بيلد" أن كلاوديو بيتزارو كشف بنفسه عن هذا الخبر لجماهير فيردر بريمين التي أتت لمشاهدة مباراة فريقها الأخيرة في "البوندسليغا" أمام لايبزيغ العنيد، وأضاف أن النجم البيروفي ظهر في مقطع فيديو صغير عُرِض على شاشة ملعب "فيزر شتاديون"، وذلك قبل مدة قليلة من بداية المباراة.

وقال كلاوديو بيتزارو في الفيديو "أخيراً هناك قرار، سنستمر لسنة أخرى"، فيما أفاد موقع "بيلد" أن وكيل أعمال اللاعب البيروفي تواجد أمس الجمعة في مدينة بريمن من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عقد اللاعب الجديد.

وجدير بالذكر أن بيتزارو ظل لسنوات طويلة أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الألماني، إذ سجل 196 هدفاً في جميع مشاركاته في مباريات "البوندسليغا" بأقمصة أندية مختلفة، قبل أن يتفوق عليه في الموسم الحالي النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن. وكان كلاوديو بيتزارو قد تألق بشكل لافت للغاية أثناء فترة حمله قميص بايرن ميونيخ وفاز معه بعدة ألقاب مهمة في عالم الساحرة المستديرة.