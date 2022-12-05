"بيتر الأسود" في هولندا.. هل حان الوقت للتخلص من شخصيته المثيرة للجدل؟

قد يأتي راكبا عربته التي تجرها الأحصنة أو على متن قارب، أو حتى هابطا من السماء على متن منطاد – هكذا يأتي بابا نويل (سانتا كلوز) في هولندا، ليحييه ملايين الأطفال على أرصفة الطرقات. ولكن بابا نويل لا يأتي إلى الاستعراض السنوي وحيدا، وإنما مع مساعديه، الذي يعرفون باسم "بيتر الأسود".

في مدينة أمستردام لوحدها هناك المئات منهم يوزعون على الأطفال الحلوى التقليدية، ويرقصون، ويحتفلون معهم ويسلونهم بحركات بهلوانية.

تستمر هذه الاحتفالات لأيام، وفي ليلة السادس من ديسمبر/كانون الأول، يضعون الهدايا للأطفال (غالبا في الأحذية) وفق التقليد المتبع منذ قرون. وفي هولندا هناك اهتمام كبير بهذا التقليد، ولهم برنامج إخباري خاص بهم.

ويجب على من يؤدون دور المساعد "بيتر الأسود" أن يتقمصوا الشخصية بحذافيرها، فيصبغون وجوههم باللون الأسود، وغالبا ما يرتدون شعرا مستعارا مجعدا، وأحيانا يدهنون شفاههم بصبغة حتى تبدو الشفاه غليطة بشكل مبالغ فيه. وفي الماضي كانوا يرتدون في الأذن حلقات ذهبية كبيرة.

من يجلب هدايا الميلاد في أوروبا؟

هناك من يرى في هذا الأمر عنصرية ضد السود، ويجب أن تنتهي هذه التقاليد، لأنها تسيء لذوي البشرة الداكنة عموما، وللهولنديين من ذوي البشرة الداكنة بوجه خاص، وهم أبناء المستعمرات السابقة التي كانت هولندا قد استعمرتها قبل قرون، ويعيشون الآن في هولندا منذ أجيال.

كفاح مستمر

وداخل مجتمع ذوي البشرة الداكنة في هولندا هناك تحرك ضد هذا التقليد، وهناك من يطالب بإنهاء تقليد "بيتر الأسود"، كالممثلة غيردا هافيرتونغ، التي شاركت في الثنمانينات في إحدى حلقات المسلسل الشهير للأطفال "شارع سمسم". وتقول هافيرتونغ: "لقد سئمت من مناداتي طوال الوقت ببيتر الأسود". ولكن لم يستمع لها أحد في الثمانينات.

ولكن خلال العقد الماضي ومع انتشا رالهواتف التي تصور كل شيء، ووسائل التواصل الاجتماعي، استطاع الجيل الجديد من الهولنديين ذوي البشرة الداكنة أن يعبر عن رفضه لذلك وصار النقاش جديا في المجتمع حول هذا الموضوع.

احتجاجات في أمستردام تطالب بإنهاء شخصية بيتر الأسود

وتعرض بعض الناشطين ضد هذا التقليد للتهديد. ومؤخرا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وخلال الموكب السنوي لبابا نويل مع مساعديه المتنكرين بشخصية "بيتر الأسود"، خرجت مظاهرة شارك فيها ناشطون هولنديون من مختلف الأطياف، للمطالبة بالتوقف عن استخدام شخصية "بيتر الأسود" في هذا التلقيد السنوي. ولكن الناسطين تعرضوا للضرب بالبيض من المساعدين، الذي اعتدوا كذلك على السيارات.

وفي الماضي تلقى بعض الناشطين تهديدات بالقتل.

تغير في نظرة المجتمع

ولكن هذا النشاط الذي حدث خلال السنوات الأخيرة، غير كثيرا في الرأي العام، ففي استطلاع أجري في عام 2011، أيد 90 بالمئة من المستطلعة آراؤهم الإبقاء على شخصية بيتر الأسود كما هي. أما اليوم فيرى نصف الهولنديين أنهم يجب تعديل هذه الشخصية بشكل لا يحمل أي إساءة.

وحتى رئيس الوزراء الهولندي صرح، خلال المظاهرات الاحتجاجية على مقتل جورج فلويد، بأنه غير رأيه حول شخصية "بيتر الأسود" وبأنه، وإن كان لن يحظر هذه الشخصية، إلا أنه يعتقد أنها ستختفي لوحدها في غضون سنوات.

للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة رمز لعيد الميلاد كان القديس نيكولاس أُسقفاً من القرن الرابع عاش في "ميرا" بتركيا حالياً. تقول الأسطورة إنه قد ولد لعائلة ثرية، فوهب ثروته كاملة للفقراء. الأمر الذي رفعه إلى مكانة بارزة بين القديسين وبات رمزاً لموسم عيد الميلاد بعد ذلك.

للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة سباق بابا نويل استخدمت شخصية القديس نيكولاس من قبل شركة كوكا كولا للمشروبات الغازية بالولايات المتحدة عام 1931 للترويج عن مشروبها في فصل الشتاء، مرتدياً الزي الأحمر بزركشة بيضاء، التصميم الذي أصبح معتمداً لتجسيد شخصية الأب نيكولاس. في الوقت الحالي، يجب أن تكون هذه الملابس مريحة بما يكفي لتتناسب مع الأنشطة الرياضية، مثل سباق "بابا نويل" في ميشندورف بولاية براندنبورغ الألمانية.

للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة البرودة المنعشة في المؤتمر العالمي السنوي لأب عيد الميلاد أو "بابا نويل" في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، استعد مئات الرجال بالإضافة إلى أعداد كبيرة من النساء من 15 دولة مؤخراً لموسم الأعياد المزدحم. وفي هذه الحالة قد يساعد النزول في المياه الباردة بالانتعاش والتزود بالطاقة.

للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة تحت الماء في يومنا هذا، يقوم "بابا نويل" أيضاً بمهام خاصة إضافية - مثل تقديم الطعام للأسماك في حوض السمك الذي تبلغ سعته 250 ألف لتر في متنزه بولاية شلسفيغ هولشتاين الألمانية.

للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة حلويات بابا نويل صنعت شوكولاته على شكل "بابا نويل" للمرة الأولى يدوياً في عام 1820. في هذه الأيام، تصنع في قوالب وغالباً ما تكون مجوفة من الداخل. تنتج ألمانيا حوالي 150 مليون من شوكولا "بابا نويل" سنوياً.

للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة المساعد المرعب في العديد من المناطق الكاثوليكية، يرافق بابا نويل خادمه الذي يعرف بألمانيا باسم "الخادم روبرشت"، الذي يهدد الأطفال الأشقياء بمعاقبتهم. تدعى هذه الشخصية في فرنسا (بيير فوتار) وفي هولندا (بيت الأسود) وفي سويسرا (شموتسلي). أما في النمسا وجنوب ألمانيا فتعرف باسم "كرامبوس".

للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة موكب بابا نويل تقام في جنوب ألمانيا مسيرة يتنقل فيها القديس نيكولاس بين المنازل لطرد الأرواح الشريرة، تتبعه مخلوقات برية مكسوة بالفراء والقش بالإضافة إلى الأجراس. دمجت هذه الطقوس الوثنية لاحقاً بالتقاليد المسيحية وباتت مشهداً شعبياً في الخامس والسادس من ديسمبر/ كانون الأول.

للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة تنقل مريح بابا نويل لا يمانع من استخدام وسائل النقل المختلفة، فتارة يقود الدراجة في ألمانيا، في حين يتنقل في عربة تجرها حيوانات الرنة في فنلندا، أو حتى على ظهور الجمال في مصر. وبفضل لحيته البيضاء وزيه الأحمر حظي بشعبية كبيرة في البلدان الإسلامية.

للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة يتجاوز السرعة كان بابا نويل في عجلة من أمره عندما التقطت كاميرا مراقبة السرعة هذه الصورة له بصحبة سائقه، إذ كانت السيارة قد تجاوزت حدود السرعة المسموح بها "50 كم في الساعة ". وتفهماً لضيق وقته، فقد أطلقت الشرطة سراحه بتحذير فقط دون دفع غرامة مالية كبيرة.

للأطفال الطيبين ... بابا نويل يزوركم الليلة يحلق عالياً كيف تمكن بابا نويل أو القديس نيكولاس التواجد في أماكن مختلفة من العالم في الوقت نفسه؟ ستظل الإجابة عن هذا السؤال لغزاً. غير أن الأمر المؤكد بأنه سيعود مجدداً في السنة القادمة محلقاً في السماء كما نشاهده في هذه الصورة فوق بحيرة جنيف. إيل سيمون/ ريم ضوا.



أستريد بنولكن/ف.ي