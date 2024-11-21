بيب غوارديولا يُجدّد عقده مع مانشستر سيتي لعامين حتى 2027

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي تجديد عقد مدربه الإسباني بيب غوارديولا لمدة عامين حتى 2027. وبهذا يتنفس مشجعو سيتي الصعداء إذ كانوا يتخوفون من قرب رحيل المدرب الإسباني الذي كان عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

مدّد المدرب الإسبانيبيب غوارديولا عقده مع مانشستر سيتي بطل إنجلترا لموسمين إضافيين، وفقا لما أعلنه النادي الخميس (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024). وينتهي العقد السابق لغوارديولا (53 عاما) في 1 تموز/يوليو 2025، لكنّ الاتفاق الجديد يقضي ببقائه حتى 2027.

ويأتي تجديد العقد مع غوارديولا كدفعة معنوية كبيرة للنادي الذي يواجه مستقبلا غامضا بسبب جلسة استماع جارية حول 115 مخالفة للوائح المالية الخاصة بالدوري.

وتولى غوارديولا تدريب سيتي منذ العام 2016 وقاده مذاك الحين إلى لقب الدوري الإنجليزي ست مرات، من بينها لقب الدوري في آخر اربعة مواسم، وهو رقم قياسي إنجليزي.

وقاد غوارديولا سيتي إلى ثلاثية الدوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا في عام 2023، في حين فاز النادي ايضا بكأس الرابطة لأربعة أعوام متتالية بين عامي 2018 و2021.

وقال غوارديولا الذي سبق له أن حصد العديد من الألقاب كلاعب ومدرب في برشلونة الإسباني قبل أن يتولى تدريب العملاق الألماني بايرن ميونيخ "مانشستر سيتي يعني الكثير بالنسبة لي. هذا هو موسمي التاسع هنا، لقد عشنا العديد من الأوقات الرائعة معا".

غوارديولا: لدي شعور خاص حقا تجاه هذا النادي. ولهذا السبب أنا سعيد جدا بالبقاء لموسمين آخرين صورة من: Mark Pain/empics/picture alliance

وتابع "لدي شعور خاص حقا تجاه هذا النادي. ولهذا السبب أنا سعيد جدا بالبقاء لموسمين آخرين". وأضاف "أشكر الجميع على استمرارهم في الثقة بي ودعمي، المالك، والرئيس خلدون (المبارك)، وفيران (سوريانو)، وتيكسي (بيغيريستين)، واللاعبين، وبالطبع الجماهير... كل من يرتبط بمانشستر سيتي". وأردف غوارديولا "لقد كان شرفا ومتعة وامتيازا دائما أن أكون هنا.

وتابع المدرب الإسباني "لقد قلت ذلك عدة مرات من قبل، لكن لدي كل ما قد يتمنى أي مدرب أن يكون لديه، وأنا أقدر ذلك كثيرا. آمل الآن أن نتمكن من إضافة المزيد من الألقاب إلى تلك التي فزنا بها بالفعل. سيكون هذا هو تركيزي".

ويعود حامل لقب الدوري إلى الملاعب السبت امام توتنهام بهدف إنهاء سلسلة الخسائر غير المسبوقة للمدرب الإسباني.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)