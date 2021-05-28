بيب غوارديولا يضبط إيقاع الرحيل.. ولكن إلى أين؟

بعد رحيل ميسي عن برشلونة، كان يعتقد أن هذا آخر ما في جعبة الموسم الجديد من مفاجآت. لكن هذا غير صحيح. فمدرب ميسي السابق في الفريق الكاتالوني والمدرب الحالي لمان سيتي أعلن بكل وضوح أنه لا ينوي البقاء طويلا قائداً لسفينة النادي الإنجليزي.

ولبيب غوارديولا مع مانشستر سيتي الذي فاز معه بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي وينافس هذا الموسم للاحتفاظ به، عقد يمتد إلى غاية 2023. ويقول بيب إنه لن يجدد هذا العقد بعد ذلك لأن له "خططا أخرى في الحياة".

تصريحات أعلن عنها في فعالية نظمتها شركة الخدمات "إكس بي" البرازيلية، قال فيها: "بعد سبع سنوات مع هذا الفريق، أعتقد أنني سأكتفي بذلك. سأقوم باستراحة للتفكير بما حققت إلى غاية اللحظة".

وما حققه غوارديولا مع مان سيتي ليس بالقليل. فمنذ تعيينه مدربا في عام 2016، حصد نادي مانشستر سيتي 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، و4 ألقاب لكأس كاراباو، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، ومرتين بكأس درع المجتمع.

وإن حصل ما قاله بيب غوارديولا، لن تكون هذه "استراحة المحارب" الأولى التي سيقوم بها. فقد سبق لبيب عقب رحيله عن كامب نو في 2012 عام أن ابتعد عن الملاعب لسنة كاملة، بعدها انظم إلى البافاري في ميونيخ.

بيد أن الانتقال من نادي بايرن ميونيخ إلى مان سيتي جاء مباشراً. والآن في عام 2023 استراحة محارب مجددا، قبل أن يتجه وكما أفصح عن ذلك نحو "تدريب أحد المنتخبات سواء كان أوربيا أو من أمريكا اللاتينية"، "أريد خوض هذه التجربة" يقول بيب غوارديولا.

نداء من المفترض أن التقطته جميع الاتحادات المعنية فهل نشهد قريبا بيب غوارديولا منافسا على لقب المونديال؟

و.ب/خ.س