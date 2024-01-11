بيب غوارديولا: زوجتي تختار ملابسي

بيب غوارديولا مدرب مانسشتر سيتي الإنجليزي ليس فقط من بين أفضل المدربين على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، بل أيضا يشتهر المدرب الإسباني بأناقة ملابسه أيام المباريات. بيب اعترف أن زوجته هي السر وراء ذلك.

كشف بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أنه يثق بزوجته في اختيار ملابسه أيام مباريات كرة القدم. ويشتهر المدرب الإسباني بأناقته، حيث يرتدي ملابس مُتناقسة وتلفت الانتباه على غرار: قمصان ذات رقبة عالية، وغطاء رئيس مميز.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية :"زوجتي هي الأفضل في العالم في العديد من الأشياء، ولكن بشكل خاص في مجال الموضة". وأضاف:"إنه من الطبيعي أن تقول لي ارتد هذا ولا ترتد هذا، وأنا أتبع التعليمات".

وأردف:"أنا ذكي بما فيه الكفاية لأعرف عندما يكون الناس أفضل مني بكثير، حيث اتبع النصائح ونصائحها جيدة حقا".

وبيب غواريولا متزوج من الكاتبة البرازيلية كريستينا سييرا. وتُدير عائلة سييرا متجرا في مدينة برشلونة يبيع عدة علامات تجارية مشهورة مثل "أرماني"، حسب "ديلي ميل". وعقد الثنائي قرانه سنة 2014 في حفل سري حضره أطفالهما الثلاثة ووالديهما.

ويُعد بيب غوارديولا واحد من أنجح المدربين على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، حيث قاد المدرب الإسباني "ثورة" في عالم كرة القدم بطريقة الاستحواذ على الكرة، ومنع الفرق المنافسة من فرض أسلوب لعبها مهما كانت قوتها.

وفاز بيب غوارديولا بكل شيء تقريبا مع فريق برشلونة. ثم انتقل بعدها إلى بايرن ميونيخ ونجح معه في الهيمنة على كل البطولات المحلية، إلا أنه فشل في الفوز مع الفريق البافاري بمسابقة دوري أبطال أوروبا. ويُدرب بيب منذ سنوات مانشستر سيتي وفاز معه بكل الألقاب الممكنة.