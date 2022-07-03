بيبي كولومبو: الطريق إلى كوكب عطارد

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عطارد هو أقرب الكوكب إلى الشمس، ولذا يصعب الوصول إليه بشكل خاص نسبة للحرارة العالية والجاذبية الشمسية الكبيرة.
وكان يُتوقع من BepiColombo، وهو أول مسبار أوروبي يهدف إلى استكشاف عطارد، أن يتغلب على هذه العقبات. وبالفعل، في نهاية
التقط القمر الاصطناعي "بيبي كولومبو" المخصص لاستكشاف عطارد أولى صوره لأقرب كوكب إلى الشمس، وحلّق على ارتفاع نحو مائتي كيلومتر منه، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية.
في محاولة مستمرة لاكتشاف "الأرض الثانية"، عثر العلماء على كوكب خارج مجموعتنا الشمسية أطلق عليه اسم GJ 367b ويتمتع بخصائص فريدة للغاية، منها أن العام الكامل على سطحه يبلغ طوله 8 ساعات فقط!
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