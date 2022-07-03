المستقبل الآن

بيبي كولومبو: الطريق إلى كوكب عطارد

عطارد هو أقرب الكوكب إلى الشمس، ولذا يصعب الوصول إليه بشكل خاص نسبة للحرارة العالية والجاذبية الشمسية الكبيرة. وكان يُتوقع من BepiColombo، وهو أول مسبار أوروبي يهدف إلى استكشاف عطارد، أن يتغلب على هذه العقبات. وبالفعل، في نهاية