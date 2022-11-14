بيبربوك: العقوبات الأوروبية إشارة لا لبس فيها للنظام الإيراني

قالت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك اليوم الاثنين (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "نرسل إشارة جديدة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني: حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة"، مضيفة أن المسؤولين في إيران يعتقدون أنهم قادرون على قمع وترهيب وقتل الناس دون عواقب، وقالت: "لا يستطيعون ذلك. هذا له عواقب. العالم، أوروبا تراقب".

وذكرت الوزيرة أن العقوبات الجديدة تستهدف على وجه الخصوص دائرة النفوذ الداخلية للحرس الثوري والهياكل التي تمولها، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضا على مزيد من الإجراءات، موضحة أن الأمر لا يتعلق بتلاوة بيانات سياسية فحسب، بل يجب أيضا ضمان أن العقوبات سليمة من الناحية القانونية، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب فحصا مكثفا وأن الوضع القانوني معقد للغاية.

كما شددت بيربوك على أهمية قيام ألمانيا - إلى جانب 16 دولة أخرى - بطرح الوضع في إيران على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مضيفة أنه بذلك نوضح "أننا نراقب ونحمل المسؤولين عن جرائم حقوق الإنسان هذه المسؤولية".

ومن المقرر عقد اجتماع المجلس الأممي لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الذي يبدأ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. ولا تستطيع الدول الأعضاء في المجلس - البالغ عددها 47 دولة - فرض عقوبات، لكن يمكنها تبني قرار يدين العنف ووضع آلية للتحقيق في الوضع عن كثب.

وقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران. وفي اجتماع عقد في بروكسل اليوم الاثنين، قرر وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ 27 بالإجماع اتخاذ إجراءات عقابية ضد مسؤولين إيرانيين ومنظمات إيرانية، حسبما أكد العديد من الدبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم.

ومن المقرر أن تشمل الإجراءات العقابية على وجه التحديد 31 شخصا ومؤسسة، من بينهم على سبيل المثال أعضاء دائرة نفوذ داخلية في الحرس الثوري. وتشمل الإجراءات العقابية فرض حظر على دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الثروات الموجودة في الاتحاد.

وتأتي العقوبات على خلفية القمع الوحشي للاحتجاجات في إيران بعد وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني (22 عاما)، والتي اعتقلتها شرطة الآداب في 13 أيلول/سبتمبر الماضي بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإسلامي، ثم ماتت أميني في حجز الشرطة بعدها بثلاثة أيام.

ع.ش/ح.ز (د ب أ)