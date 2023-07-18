بيان صحفي بشأن حملة التشويه ضد برنامج جعفر توك

يتعرض برنامج جعفر توك لحملة تشويه كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام، إذ تُظهر مقاطع فيديو على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات تحرض على الكراهية ضد برنامج جعفر توك وهناك مقابلات وادعاءات من بعض الأشخاص بأنّه قد تم التلاعب بالمحتوى وتحريف المضمون.

ونود أن نؤكد هنا أن هذه الادعاءات لا أساس لها وتهدف بشكل واضح إلى تشويه سمعة الصحفيين والصحفيات في مؤسسة دويتشه فيله DW والإساءة إلى مصداقيتها.

تسعى مؤسسة دويتشه فيله DW من خلال محتواها إلى دعم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة .

برنامج جعفر توك يشجع على الحوار وتبادل الآراء والتنوع والاختلاف الموجود في المجتمع. وتُعتبر قضايا مثل حقوق المرأة وحقوق المهمشين والحرية والمساواة الحقوقية جزءًا أساسيا من البرنامج.

يدرك الضيوف والضيفات الذين يشاركون بشكل طوعي في برنامج جعفر توك ويعرضون أفكارهم في النقاشات التي يعرضها البرنامج، ويمكنهم التعبير عن آرائهم بحرية في البرنامج.

إذا قام بعض الضيوف بتغيير آرائهم في بعض المواضيع الجدلية التي نناقشها بسبب ظروف ما، فلا ينبغي استغلال ذلك كذريعة لوضع نزاهة ومصداقية الصحفيين والصحفيات في المؤسسة موضع الشك. المؤسسة لا تتسامح مع حملات التشويه والتحريض ضد الصحفيين والصحفيات في دويتشه فيله.

هدف برنامج جعفر تو ك هو توفير منصة حرة لتبادل وجهات النظر المتنوعة وتمكين الضيوف من الحوار مع بعضهم البعض، واختلاف الآراء وتنوع المجتمعات الذي يحاول البرنامج تمثليها في الحلقات والمواضيع قدر المستطاع يسمح للمشاهدين بتكوين آراءهم الخاصة.

يمكن الوصول إلى التسجيلات الكاملة لبرنامج جعفر توك وجميع برامج شباب توك السابق على مختلف منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي.

برنامج جعفر توك يرفع شعار الاختلاف بداية الحوار ويتابعه الملايين على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تصل المشاهدات الشهرية لحلقاته إلى ما يقارب 110 مليون مشاهدة.

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