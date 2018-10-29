بوينغ تصدر نشرة لشركات الطيران بعد تحطم الطائرة الإندونيسية

أصدرت شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات نشرة لشركات الطيران رداً على خلفية المخاوف من طائراتها طراز "ماكس 737" بعد تحطم إحداها في البحر قبالة إندونيسيا، وعلى متنها 189 شخصاً. وكانت الطائرة المنكوبة "بوينغ 737 ماكس 8" ،التي تديرها شركة " ليون إير" للطيران منخفض التكلفة، قد أظهرت مُدخلاً خاطئاً من أحد أجهزة استشعار زاوية المواجهة خلال رحلة سابقة في عشية الرحلة، التي تحطمت خلالها يوم(29 تشرين أول/أكتوبر)، حسبما أفادت اللجنة الوطنية الإندونيسية لسلامة النقل اليوم الأربعاء (7 تشرين الثاني/ نوفمبر).

وجاء في بيان على موقع الشركة على الإنترنت أن بوينغ أصدرت نشرة "توجِّه المشغلين إلى إجراءات يتخذها طاقم الطائرة لمعالجة ظروف وجود مُدخل خاطئ في جهاز استشعار لزاوية المواجهة". ووصفت بوينغ زاوية المواجهة بأنها الزاوية بين الهواء القادم أو الرياح النسبية وبين خط مرجعي للطائرة. وقال نوركاهيو أوتومو، وهو محقق في اللجنة الوطنية الإندونيسية لسلامة النقل، إن الرحلة المنكوبة واجهت خطأ مماثلاً للذي حدث في الرحلة السابقة لها، والتي قطعتها الطائرة من بالي إلى جاكرتا. وكانت الرحلة المنكوبة متجهة إلى بانجكال باينانغ على جزر بانجكا-بيليتونغ عندما تحطمت بعد 13 دقيقة من إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي.

وذكر أوتومو :"لماذا تغلب الطيار على متن الرحلة، التي أقلعت من بالي على المشكلة، بينما لم يستطع الطيار الآخر (قائد الرحلة المنكوبة) أن يفعل ذلك؟ هذا هو ما نحاول اكتشافه". وقال المحققون إن قدرة الطيار خلال رحلة بالي-جاكرتا على التغلب على أخطاء جهاز الإستشعار لزاوية المواجهة كانت "الأساس الذي جعل اللجنة الإندونيسية لسلامة الطيران توصي بأن تقوم بوينغ بنقل (المعلومات) إلى شركات الطيران حول العالم تحسباً لحدوث وضع مماثل". وقالت بوينغ إن الطائرة 737 ماكس هي أسرع طائراتها مبيعاً في تاريخ الشركة. وقالت عملاقة صناعة الطائرات إنها تلقت 4700 طلب من 100 عميل في جميع أنحاء العالم لشراء هذا الطراز.

ر.ض/ع.ج.م (د ب أ)