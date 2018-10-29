 بوينغ تصدر نشرة لشركات الطيران بعد تحطم الطائرة الإندونيسية | عالم المنوعات | DW | 07.11.2018

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منوعات

بوينغ تصدر نشرة لشركات الطيران بعد تحطم الطائرة الإندونيسية

أعلنت شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات، عن إصدار نشرة دليل العمليات لتوجيه المشغلين إلى اتخاذ إجراءات في الظروف الطارئة، عقب تحطم رحلة "ليون آير" في البحر قبالة إندونيسيا، وعلى متنها 189 شخصاً.

Symbolbild | Cockpit (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

أصدرت شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات نشرة لشركات الطيران رداً على خلفية المخاوف من طائراتها طراز "ماكس 737" بعد تحطم إحداها في البحر قبالة إندونيسيا، وعلى متنها 189 شخصاً. وكانت الطائرة المنكوبة "بوينغ 737 ماكس 8" ،التي تديرها شركة " ليون إير" للطيران منخفض التكلفة، قد أظهرت مُدخلاً خاطئاً من أحد أجهزة استشعار زاوية المواجهة خلال رحلة سابقة في عشية الرحلة، التي تحطمت خلالها يوم(29 تشرين أول/أكتوبر)، حسبما أفادت اللجنة الوطنية الإندونيسية لسلامة النقل اليوم الأربعاء (7 تشرين الثاني/ نوفمبر).

مختارات

قال مسؤولون جزائريون إن أكثر من 250 شخصا بينهم أعضاء من جبهة البوليساريو لقوا حتفهم في تحطم طائرة عسكرية في حقل خارج العاصمة الجزائرية. وأكدت المصادر الرسمية أن عائلات عسكريين ضمن قتلى الطائرة المنكوبة أيضا. (11.04.2018)

أعلنت كوبا الحداد الوطني غداة حادث تحطم طائرة ركاب أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا على متنها. لكن لم تعرف بعد أسباب تحطم الطائرة بعد إقلاعها بدقائق من مطار العاصمة هافانا. (19.05.2018)

 وجاء في بيان على موقع الشركة على الإنترنت أن بوينغ أصدرت نشرة "توجِّه المشغلين إلى إجراءات يتخذها طاقم الطائرة لمعالجة ظروف وجود مُدخل خاطئ في جهاز استشعار لزاوية المواجهة". ووصفت بوينغ زاوية المواجهة بأنها الزاوية بين الهواء القادم أو الرياح النسبية وبين خط مرجعي للطائرة. وقال نوركاهيو أوتومو، وهو محقق في اللجنة الوطنية الإندونيسية لسلامة النقل، إن الرحلة المنكوبة واجهت خطأ مماثلاً للذي حدث في الرحلة السابقة لها، والتي قطعتها الطائرة من بالي إلى جاكرتا. وكانت الرحلة المنكوبة متجهة إلى بانجكال باينانغ على جزر بانجكا-بيليتونغ عندما تحطمت بعد 13 دقيقة من إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي.

وذكر أوتومو :"لماذا تغلب الطيار على متن الرحلة، التي أقلعت من بالي على المشكلة، بينما لم يستطع الطيار الآخر (قائد الرحلة المنكوبة) أن يفعل ذلك؟ هذا هو ما نحاول اكتشافه". وقال المحققون إن قدرة الطيار خلال رحلة بالي-جاكرتا على التغلب على أخطاء جهاز الإستشعار لزاوية المواجهة كانت "الأساس الذي جعل اللجنة الإندونيسية لسلامة الطيران توصي بأن تقوم بوينغ بنقل (المعلومات) إلى شركات الطيران حول العالم تحسباً لحدوث وضع مماثل". وقالت بوينغ إن الطائرة 737 ماكس هي أسرع طائراتها مبيعاً في تاريخ الشركة. وقالت عملاقة صناعة الطائرات إنها تلقت 4700 طلب من 100 عميل في جميع أنحاء العالم لشراء هذا الطراز.

ر.ض/ع.ج.م (د ب أ)

  • Flugzeugunglück in Russland September 2008 (AP)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الروسي في المقدمة

    حدث ذلك يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر 2008، إذ تحطمت طائرة روسية من طراز بوينغ 737-500، بالقرب من مدينة بيرم في منطقة الأورال. مات جراء ذلك 88 شخصا، ستة منهم أفراد طاقمها. الطائرة انفجرت في الجو قبل سقوطها، وكانت تديرها شركة الطيران الوطني الروسية إيروفلوت.

  • Boeing 737 der Turkish Airlines (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    تركيا تنعي طائراتها أيضا

    سقطت الطائرة التابعة للخطوط التركية من نوع بوينغ 800-737 في 25 فبراير/ شباط 2009. حيث تحطمت قريبا من مطار سكيبول في أمستردام بهولندا، بعد هبوط اضطراري للطائرة نتيجة توقف محركها عن الاشتغال. وصل عدد القتلى فيها 9 وتجاوز عدد الجرحى 86.

  • Bahia Bakari, einzige Überlebene des Flugzeugabsturzes vor den Komoren (AP)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة يمنية إلى جزر القمر

    طفلة واحدة استطاعت النجاة في هذه الرحلة، في حين لقي 152راكبا آخرا حتفهم. الرحلة انطلقت من مطار صنعاء الدولي في 30 يونيو/ حزيران 2009، وكانت متجهة إلى مطار الأمير سعيد ابراهيم بمدينة موروني في جزر القمر. لكنها لم تتمكن من الوصول إلى وجهتها وسقطت قبل وصولها إلى المطار.

  • Trauer nach Flugzeugabsturz in Russland (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    روسيا مرة أخرى

    كان أهم حادث جوي في عام 2011، حيث تحطمت طائرة من نوع ياك-42. وقتل حينها 43 شخصا. وكان على متن الطائرة فريق ومدربي "لوكوموتيف ياروسلافل" لهوكي الجليد، ووقعت هذه الحادثة بالقرب من مدينة ياروسلافل الروسية.

  • Tupolew Tu-154 (picture alliance / dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطائرة الداغستانية

    في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2010، تحطمت الطائرة الداغستانية من طراز توبوليف 154 وهي متوجهة من موسكو إلى محج قلعة (عاصمة جمهورية داغستان). راح ضحية الحادث شخصان، من بينهما شقيق رئيس جمهورية داغستان حينذاك، كما جرح العشرات من الركاب.

  • Symbolbild Malaysia Airlines Boeing 777-200 (picture alliance / dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    أعقد ألغاز حوادث الطيران في التاريخ

    انقطع الاتصال بالطائرة بعد اقلاعها بساعتين تقريبا وفقدت رحلة الطيران رقم 370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية. الطائرة من نوع بوينغ 777-200 إي أر. عرف عام 2014، بعام ألغاز حوادث الطيران في التاريخ. فالرحلة المنظمة بين كوالالمبور(ماليزيا) و بكين (الصين) لم تعرف طريق الوصول وكانت نهايتها غير معروفة لغاية الآن.

  • Absturz Germanwings-Maschine/Trümmerteile (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    انتحار أودى بالطيران الألماني

    لم يكتب للطائرة الألمانية من طراز إيرباص إيه 320 والتابعة لشركة " Germanwings" التابعة بدورها للخطوط الأم "Lufthansa"، طريق الوصول إلى وجهتها عام 2015. فقد تحطمت في جنوب فرنسا وبالتحديد في منطقة جبال الألب، مما تسبب في مقتل 150شخصا. أثبتت التحقيقات أن مساعد الطيار Andreas Lubiz أسقطها عمدا، إذ كان يعاني من مرض نفسي وقرر الانتحار وهو على متن الطائرة.

  • EgyptAir MS804 Wrackteil (picture-alliance/abaca)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة انتهت في البحر

    سقطت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران في البحر المتوسط يوم21 مايو/ أيار 2016، وعلى متنها 66 شخصا. الرحلة كانت قادمة من مطار شارل ديغول في باريس متوجهة نحو مطار القاهرة. ولم تعرف أسباب سقوط الطائرة حتى الحين.

  • Russland - Bergungsarbeiten nach Flugzeugabsturz (picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    حادث في روسيا أيضا...

    تحطمت طائرة خطوط ساراتوف الروسية يوم 11 شباط/ فبراير 2018 بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو وعلى متنها 71 شخصا. الرحلة، حسب ما نقلته الأخبار المحلية، انتهت في ضواحي موسكو ولم يكتب لها الوصول إلى وجهتها. وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة المحطمة من طراز "أن148".

  • Iran Flugzeugabsturz (Farsnews)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الإيراني

    صباح الأحد (18 فبراير/ شباط 2018) تحطمت طائرة إيرانية في محافظة أصفهان وسط إيران على بعد نحو 480 كلم جنوب طهران، وكان على متنها أكثر من 50 راكبا. وتعمل فرق الإنقاذ الإيرانية منذ سقوط الطائرة على تحديد موقع حطامها، غير أن الثلوج والتضاريس الجبلية عاقت جهود البحث ولم يعثر على أي شيء لغاية الآن. إعداد: مريم مرغيش.


مختارات

حوادث في السماء حيرت من في الأرض

هي أسوأ حوادث طيران شهدها العقد الأخير. منها من قتل كل ركابها ومنها من لم يتم العثور عليهم أبدا. بالصور، بعض حوادث طائرات لم يكتب لركابها الوصول إلى وجهتهم. (19.02.2018)  

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