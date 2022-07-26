 بويضات مجمدة لأجل غير مسمى | تقارير جديدة | DW | 01.08.2022

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تقارير جديدة

بويضات مجمدة لأجل غير مسمى

في البلدان الصناعية ارتفعت أعمار النساء اللاتي ينجبن أول أطفالهن إلى معدل لم يسبق له مثيل. إذ تؤجِّل نساء كثيرات تحقيق رغبتهن في الإنجاب إلى وقت لاحق. وأفضل وسيلة لذلك هي: تجميد بويضاتهن.

Mutter mit Baby

21.01.2015 DW fit und gesund Eizelle


منذ سبعينيات القرن الماضي يرتفع متوسط أعمار النساء اللاتي ينجبن لأوّل مرة. بيد أنه كلما تقدمت المرأة في العمر، كلما ازداد خطر عدم الخصوبة. ولتقليل هذا الخطر تلجأ نساء بشكل متزايد إلى تجميد بويضاتهن في أفضل سنوات خصوبتهن. يؤدي التجميد إلى وقف شبه كامل لعمليات التمثيل الغذائي في البويضات لوقت طويل. وبعد انتهاء عملية التجميد يمكن من خلال تخصيب اصطناعي نقل البويضات مجدّدا إلى تجويف الرَحَم. 

Symbolbild | Mutterschaft


في مجتمع يصعب فيه باستمرار التخطيط للمسارات الوظيفية، تتيح تقنية الإنجاب هذه على ما يبدو لبعض النساء إمكانية الحفاظ على خصوبتهن، واختيار وقت الإنجاب. لكن ما هو الثمن الصحي والعاطفي والمالي لهذه العملية مقارنة بفرص النجاح؟ يتناول الفيلم الوثائقي الإمكانيات وكذلك التساؤلات حول تجميد بويضات غير ملّقحة دون أسباب طبية. 


 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول 2022 – 18:15 UTC
الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول 2022– 22:15 UTC
الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022– 01:15 UTC
الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022 – 03:00 UTC
الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022 – 05:15 UTC
الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022 – 09:15 UTC
السبت 17 سبتمبر/أيلول 2022 – 06:15 UTC
السبت 17 سبتمبر/أيلول 2022– 10:15 UTC
السبت 17 سبتمبر/أيلول 2022– 15:15 UTC
السبت 17 سبتمبر/أيلول 2022– 23:15 UTC
الأحد 18 سبتمبر/أيلول 2022– 13:15 UTC
الأحد 18 سبتمبر/أيلول 2022– 19:15 UTC
الإثنين 19 سبتمبر/أيلول 2022– 16:15 UTC

 

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