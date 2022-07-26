بويضات مجمدة لأجل غير مسمى



منذ سبعينيات القرن الماضي يرتفع متوسط أعمار النساء اللاتي ينجبن لأوّل مرة. بيد أنه كلما تقدمت المرأة في العمر، كلما ازداد خطر عدم الخصوبة. ولتقليل هذا الخطر تلجأ نساء بشكل متزايد إلى تجميد بويضاتهن في أفضل سنوات خصوبتهن. يؤدي التجميد إلى وقف شبه كامل لعمليات التمثيل الغذائي في البويضات لوقت طويل. وبعد انتهاء عملية التجميد يمكن من خلال تخصيب اصطناعي نقل البويضات مجدّدا إلى تجويف الرَحَم.



في مجتمع يصعب فيه باستمرار التخطيط للمسارات الوظيفية، تتيح تقنية الإنجاب هذه على ما يبدو لبعض النساء إمكانية الحفاظ على خصوبتهن، واختيار وقت الإنجاب. لكن ما هو الثمن الصحي والعاطفي والمالي لهذه العملية مقارنة بفرص النجاح؟ يتناول الفيلم الوثائقي الإمكانيات وكذلك التساؤلات حول تجميد بويضات غير ملّقحة دون أسباب طبية.







مواعيد البث

DW عربية

الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول 2022 – 18:15 UTC

الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول 2022– 22:15 UTC

الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022– 01:15 UTC

الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022 – 03:00 UTC

الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022 – 05:15 UTC

الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022 – 09:15 UTC

السبت 17 سبتمبر/أيلول 2022 – 06:15 UTC

السبت 17 سبتمبر/أيلول 2022– 10:15 UTC

السبت 17 سبتمبر/أيلول 2022– 15:15 UTC

السبت 17 سبتمبر/أيلول 2022– 23:15 UTC

الأحد 18 سبتمبر/أيلول 2022– 13:15 UTC

الأحد 18 سبتمبر/أيلول 2022– 19:15 UTC

الإثنين 19 سبتمبر/أيلول 2022– 16:15 UTC





الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق