 بونسدليغا: دورتموند يعبر شتوتغارت ويضيق الخناق على بايرن | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.11.2021

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رياضة

بونسدليغا: دورتموند يعبر شتوتغارت ويضيق الخناق على بايرن

بفوز مثير وثمين على ضيفه شتوتغارت، بات نادي بوروسيا دورتموند على بعد نقطة واحدة من اللحاق بمتصدر الدوري الألماني بايرن ميونيخ، الذي مني أمس بخسارة مفاجئة أمام آوغسبورغ. إضافة إلى مباريات أخرى جرت السبت.

يحتل دورتموند بفوزه هذا المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونيخ

يحتل دورتموند بفوزه هذا المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونيخ

نجح بوروسيا دورتموند في تضييق الخناق على بايرن ميونيخ في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بفوزه على ضيفه شتوتغارت 2-1 السبت (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) في المرحلة الثانية عشرة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز بوروسيا مونشنغلادباخ على غرويتر فورت 4-0 وهوفنهايم على لايبزيغ 2-0 وباير ليفركوزن على بوخوم 1-0، بينما تعادل أرمينيا بيلفيلد مع فولفسبورغ 2-2.

وعلى ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، تقدم الهولندي دونيايل مالين بهدف لدورتموند في الدقيقة 56. لكن بعد سبع دقائق فقط أدرك روبرتو ماسيمو التعادل لشتوتغارت. وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة، أحرز القائد ماركو رويس هدف الفوز لدورتموند.

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وبهذا الفوز ارتفع رصيد دورتموند إلى 27 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر بايرن ميونيخ، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة أمام مضيفه آوغسبورغ بهدفين مقابل هدف أمس الجمعة، فيما توقف رصيد شتوتغارت عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب "بوروسيا بارك"، سجل يوناس هوفمان الهدفين الأول والرابع لمونشنغلادباخ في الدقيقتين التاسعة و57، وتكفل فلوريان نويهاوس والحسن بليا بتسجيل الهدفين الآخرين في الدقيقتين 28 و44. وبذلك يرتفع رصيد مونشنغلادباخ إلى 18 نقطة في المركز السابع، فيما ظل فورت في المركز الأخير بنقطة واحدة.

أما على ملعب "راين نيكر أرينا"، ففاز هوفنهايم على ضيفه لايبزيغ بهدفين دون مقابل. وتقدم ديادي ساماسيكو بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 12، وأضاف موناس دبور الهدف الثاني في الدقيقة 68، ليحتل هوفنهايم بهذا الفوز المركز الثامن برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف لايبزيغ صاحب المركز السادس.

وعلى ملعب "باي أرينا"، قاد الفرنسي الشاب أمين عدلي فريقه ليفركوزن للفوز على ضيفه بوخوم بهدف سجله في الدقيقة الرابعة، ليرتفع بذلك رصيد ليفركوزن إلى 21 نقطة في المركز الرابع، ويتوقف رصيد بوخوم عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

قلب نادي فولفسبورغ تأخره هدفين أمام أرمينيا بيلفيلد إلى تعادل مثير بهدفين لكل منهما

قلب نادي فولفسبورغ تأخره هدفين أمام أرمينيا بيلفيلد إلى تعادل مثير بهدفين لكل منهما

كما قلب فولفسبورغ على ملعب "شوكو أرينا" تأخره بهدفين أمام مضيفه أرمينيا بيلفيلد إلى تعادل مثير بهدفين لكل منهما. وتقدم بيلفيلد بهدفين عن طريق ماسايا أوكوجاوا في الدقيقة 11 وفابيان كلوس من ضربة جزاء في الدقيقة 54. بعدها رد فوتر فيجورست بهدف لفولفسبورغ في الدقيقة 62، وبعد دقيقة واحدة فقط أحرز لوكاس نميشا هدف التعادل للفريق الضيف.

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، وظل بيلفيلد في المركز قبل الأخير بتسع نقاط.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)

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