 بونسدليغا: بايرن يفتتح الدوري بثلاثية ضد هوفنهايم | عالم الرياضة | DW | 24.08.2018

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عالم الرياضة

بونسدليغا: بايرن يفتتح الدوري بثلاثية ضد هوفنهايم

افتتح نادي بايرن ميونخ بطل النسخة الماضية من الدوري الألماني مباريات الموسم الجديد ضد ضيفه هوفنهايم بانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف، جاء آخر اثنين منهم في الدقائق الثماني الأخيرة من المباراة.

Fußball Bundesliga FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim (Reuters/M. Dalder)

 أحرز بايرن ميونخ، بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هدفين في آخر ثماني دقائق، ليتغلب على ضيفه هوفنهايم 3-1 في افتتاح النسخة الجديدة من الدوري الجمعة (24 أغسطس/ آب 2018)، ليمنح مدربه الجديد نيكو كوفاتش فوزه الأول مع البافاري.

ووضع توماس مولر أصحاب الأرض في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 23. لكن آدم سولوي تعادل لهوفنهايم، الذي سيشارك مع بايرن في دوري الأبطال، بتسديدة أرضية في الدقيقة 57. وفي الدقيقة 82 سجل روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في محاولته الثانية عقب الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعدة ليعيد الركلة.

وأضاف آريين روبن الهدف الثالث بتسديدة هائلة من مدى قريب في الدقيقة الأخيرة.

لكن هذه المباراة حملت خبراً سيئاً لبايرن، الحائز على اللقب في آخر ستة مواسم، عندما خرج لاعب الوسط كينجسلي كومان من الملعب فيما يبدو بسبب إصابة في الكاحل.

ي.أ/ م.م (رويترز)

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