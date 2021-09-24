بونديسليغا: فرانكفورت يذيق بايرن ميونيخ خسارته الأولى هذا الموسم

ألحق آينتراخت فرانكفورت الخسارة الأولى ببايرن ميونيخ المدافع عن اللقب، وذلك في عقر داره بنتيجة هدفين مقابل هدف يتيم، في ختام منافسات المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم (الأحد، الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول).

وعلى عشب المعقل البافاري (أليانز أرينا)، كان هدف التقدم بافاريّاً عبر ليون غوريتسكا (29)، إلا أن فرانكفورت فرض بعد ثلاث دقائق فقط التعادل عبر النمساوي مارتن هينترايغر، ليقتنص هدف الفوز الصربي فيليب كوستيتش (83).

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا إيرلينغ هالاند (21 عاما) - بوروسيا دورتموند يعد القنبلة النرويجية إيرلينغ هالاند واحدا من أفضل المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة إذ سجل 57 هدفا في 59 مباراة لصالح بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى نادي سالزبورغ النمساوي مطلع 2020. يتمتع هالاند بالسرعة والقوة إضافة إلى مهارة التسديد بالرأس وتحركه الذكي داخل المستطيل الأخضر. وقد كثرت الأقاويل عن انتقاله إلى برشلونة إلا أن بوروسيا دورتموند يؤكد أنه سيبقى في صفوفه هذا الموسم.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا فلوريان فيرنز (18 عاما)- باير ليفركوزن السماء هي حدود جناح نادي باير ليفركوزن فلوريان فيرنز. رغم أنه لا يزال في بداية مشواره مع ليفركوزن إذ كانت مباراته الأولى مع النادي في مايو/ أيار العام الماضي، إلا أن فيرنز أصبح أصغر هداف في البوندسليغا على الإطلاق إذ أحرز هدفا في مرمى بايرن ميونيخ بعد أسابيع قليلة من انضمامه. تتجاوز حصيلة فيرنز من الأهداف 12 هدفا خلال 36 مشاركة في البوندسليغا فيما يتوقع أن تزداد هذه الحصيلة خلال هذا الموسم.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا جودي بيلينغهام (18 عاما) - بوروسيا دورتموند بعد تألقه في بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، انتقل بيلينغهام إلى بوروسيا دورتموند الصيف الماضي ليحجز بعد وقت قصير مكانا أساسيا في صفوف ناديه الجديد إذ شارك في 46 مباراة في كافة المنافسات. يلعب بيلينغهام في مركز وسط الملعب ويُعرف بمثابرته وثقته في نقل الكرة داخل المستطيل الأخضر. ورغم صغر سنه إلا أنه يمتلك تاريخا جيدا إذ تدرج في فرق الناشئين بنادي بيرمنغهام سيتي الإنجليزي.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا موسى ديابي (22 عاما) - باير ليفركوزن بعد أن سجل سرعة قصوى بلغت 35.3 كيلومترا في الساعة، أصبح موسى ديابي أسرع لاعب في باير ليفركوزن ما يجعله سلاحا قويا لباير خلال الهجمات المرتدة. وقد صُقلت موهبته بشكل لافت منذ انتقاله من سان جيرمان في عام 2019 إذ أحرز 9 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة في 60 مباراة في البوندسليغا وهو ما يؤكد على مهاراته الكروية. ويأمل موسى الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر في زيادة حصيلته من الأهداف خلال هذا الموسم.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا جيوفاني رينا (18 عاما) - بوروسيا دورتموند يصلح تطبيق المثل الشعبي "أبن الوز عوام" على جيوفاني رينا، فهو نجل كلاوديو رينا لاعب الوسط السابق في ليفركوزن وفولفسبورغ وأيضا في المنتخب الأمريكي. ويبدو أن كرة القدم تجري في دم هذه الموهبة الكروية. تدرج لاعب خط الوسط جيوفاني رينا من صفوف الشباب في دورتموند ليصعد إلى الفريق الأول وكانت مباراته الأولى مع الفريق في يناير/ كانون الثاني ضد أوغسبورغ.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ لاعب وسط بايرن ميونيخ يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية. وقد تنازع الطرفان لضم هذا المهاجم الذي مثّل المنتخبين الألماني والإنجليزي على الصعيد الشبابي ليختار في نهاية المطاف تمثيل المانشافت قبل بطولة أمم أوروبا يورو 2020. يحظى اللاعب بإعجاب بايرن ميونيخ ومنذ ظهوره الأول مع النادي العام المنصرم، يلعب موسيالا بشكل منتظم في صفوف بطل البوندسليغا حيث يجد في زميله توماس مولر قدوة له.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا سيلاس كاتومبا مفومبا (22 عاما) – شتوتغارت تمكن المهاجم الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا الذي كان اسمه في السابق سيلاس وامانجيتوكا من استيعاب طريقة لعب نادي شتوتغارت. منذ انضمامه من نادي باريس إف. سي. أحد أندية الدرجة الثانية بفرنسا عام 2019، سجل سيلاس لاعب الجناح 21 هدفا خلال في المرحلتين الماضيتين لمسابقة الدوري، ما ساعد فريقه شتوتغارت على التقدم قبل ان ينتهي به الأمر في المنطقة الوسط في البوندسليغا الموسم الماضي.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم عقب انضمامه إلى أكاديمية هوفنهايم في سن السابعة عشرة، تطور بومغارتنر كثيرا ليصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول للنادي. أحرز 16 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة ما يمثل أداء قويا للاعب خط وسط مهاجم رغم أنه لا يزال في مقتبل العمر إذ لم يتجاوز عامه الـ 21. ويلعب بومغارتنر بانتظام في المنتخب النمساوي إذ شارك في 14 مباراة وأحرز اربعة أهداف لمنتخب بلاده.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند أثار اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو ضجة في عالم المستديرة ليصبح لاعبا من الطراز الأول حتى قبل ان يلعب في الفريق الأول لبوروسيا دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقبل ذلك سجل يوسوفا 141 هدفا في 88 مباراة خلال لعبه في الفرق الشبابية لبوروسيا دورتموند. وبعد صعوده، حجز مقعدا أساسيا في صفوف بوروسيا دورتموند خاصة بعد أن أصبح أصغر هداف في البوندسليغا بعمر 16 عاما و 28 يومًا فقط في 15 مشاركة.

10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ انضم الظهير الأيسر نيتز إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ قبيل الموسم الجديد بعد تجربة احترافية كبيرة ورائعة مع هيرتا برلين حيث كان محطم ارقامه القياسية. يجيد نيتز قراءة الملعب بشكل جيد فضلا عن براعته في امتلاك الكرة لذا يعتبر نيتز واحدا من المواهب الكروية الواعدة في ألمانيا. ويتوقع أن يتحسن أداءه خلال مشاركاته في البوندسليغا سواء في جلادباخ أو في العاصمة. إعداد: إدوارد ماكامبريدج/ م.ع



ورغم خسارته، بقي بايرن متصدرا للترتيب العام برصيد 16 نقطة. فيما عاد باير ليفركوزن إلى المركز الثاني بفضل فوز مستحق على أرمينيا بيلفيلد برباعية نظيفة، أزاح به بروسيا دورتموند إلى المركز الثالث في الترتيب العام. ويتقاسم بايرن وليفركوزن رصيد سبع نقاط، لكن فارق الأهداف منح لبايرن الصدارة. أما فراكفورت فتقدم الى المركز 13 بعدما حقّق فوزه الاول هذا الموسم وأصبح رصيده 8 نقاط.

خسارة مؤلمة

وعلّق مدرب البافاري يوليان ناغلسمان بالقول إن الخسارة "مؤلمة دائمًا، لكن هذه الخسارة تؤلم أكثر لانه كان بمقدورنا تلافيها". وتابع "لقد عوقبنا اليوم بسبب عدم استفادتنا من فرصنا".

بدوره، قال مدرب فرانكفورت اوليفر غلاسنر "إنها المرة الأولى التي أفوز فيها في ميونيخ كمدرب، وبالتأكيد لن أنساها". أما صاحب هدف التعادل لفرانكفورت هينترايغر فقال إننا "نبحث عن هذا الفوز منذ مدة وحصلنا على فرص عدة. وكم هو جميل أن نفوز على بايرن لأول مرة".

ودخل بايرن الى اللقاء وهو يعيش موسما مميزا بكل ما للكلمة من معنى، إذ لم يخسر في جميع المسابقات بعد قبل هذه المباراة، في بداية قوية لمدرب الفريق الجديد ناغلسمان الذي انتقل إلى البافاري قادما من لايبزيغ.

وتلقى بايرن خسارته الأولى على أرضه منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019، كما فاز فرانكفورت على بايرن للمرة الاولى منذ 21 عامًا.

فبعد افتتاح الموسم بتعادل أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، فاز بايرن بمبارياته التسع الاخيرة على التوالي وتلقى مرماه ستة أهداف بحسب، بينما كان فرانكفورت من دون أيّ فوز في البوندسليغا هذا الموسم، لكنه دخل الى اللقاء منتشيًا بفوزه على أنتويرب البلجيكي في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس والتي انهت سلسلة من ستة تعادلات في جميع المسابقات.

وكان متوقعاً أن تكون المباراة تنافسية إلى حد بعيد، على اعتبار أنّ فرانكفورت كان قد هزم العملاق البافاري في المباراة الاخيرة التي جمعتهما في الدوري المحلي الموسم الماضي بنتيجة بذات النتيجة.

ضغط بافاري غير مثمر

تفوّق بايرن في بداية اللقاء من خلال ارتداده الهجومي السريع، فتمكن أصحاب الأرض من انتزع التقدم عن طريق اللاعب الدولي غوريتسكا (29)، بعدما خطف الكرة من نصف الملعب إثر خطأ في تمرير من هينترايغر، لتصل الكرة الى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي مهد الكرة لزميله الذي لم يتردد في تسديد كرة رائعة على يسار حارس فرانكفورت كيفن تراب المستبعد من تشكيلة المانشافت بعد عودة حارس برشلونة مارك-أندريه تر ستيغن قبيل النافذة الدولية المقبلة.

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غير أن أفضلية البافاريين لم تستمر طويلا وتمكن الضيوف من ادراك التعادل عبر هينترايغر (32). وحصل فرانكفورت على فرصة ذهبية لخطف التقدم (42) عندما انفرد الفرنسي ألمامي توريه بالحارس مانويل نوير إلا ان الأخير تمكن من التصدي لمحاولته وابعاد الخطر.

وتابع بطل المانيا سيطرته الكاملة على مجريات المباراة خلال الشوط الثاني من خلال استحواذه الكبير على الكرة بنسبة 71 في المئة، بالإضافة الى حصوله على عدد وافر من التسديدات على المرمى، الا ان التكتل الدفاعي الذي لجأ اليه فرانكفورت كان له بالمرصاد لمحاولات رجال المدرب ناغلسمان من أجل حسم النتيجة.

وفيما ضغط بايرن بكل قوته في الشوط الثاني لاستعادة التقدم، وقف له فرانكفورت بالمرصاد دفاعيا، وذهب أبعد من ذلك، ليخطف هدفًا غاليًا قبل دقائق من نهاية المباراة عن طريق كوستيتش، نجم فرانكفورت في هذا اللقاء بامتياز، بعد تسديدة من زاوية ضيّقة جدا مرّت على المدافعين والحارس نوير لتسكن الشباك في الدقيقة 83.

ع.أ.ج/ و ب (د ب ا، أ ف ب)