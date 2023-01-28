بوندسيلغا: بايرن يحافظ على الصدارة وأونيون برلين يطارده

حافظ بايرن ميونخ على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه بوخوم 3 /صفر اليوم السبت (11 فبراير/ شباط 2023) في المرحلة العشرين من البوندسليغا.

وواصل أونيون برلين مطاردته لبايرن في الصدارة عبر فوزه الصعب على مضيفه لايبزيغ بهدفين مقابل هدف، فيما فاز بوروسيا دورتموند في عقر داره بهدفين دون رد.

وتواصلت المسيرة الكارثية لهوفنهايم وسقط أمام ضيفه باير ليفركوزن بهدف مقابل ثلاثة في أول ظهور لمدربه الأمريكي الجديد بيليغرينو ماتارازو.

وفي باقي المباريات فاز ماينز على ضيفه أوغسبورغ 3/1 كما فاز فرايبورغ على ضيفه شتوتغارت بهدفين مقابل هدف.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 43 نقطة بفارق نقطة عن الوصيف أونيون برلين وثلاث نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثالث.

وعلى ملعب أليانز أرينا، أنهى بايرن الشوط الأول من مباراته أمام بوخوم، متقدما بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني أضاف الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 64، وبعدها بعشر دقائق حصل النادي البافاري على ضربة جزاء، ترجمها سيرج غنابري إلى هدف ثالث.

دورتموند يفوز بثنائية على بريمن في عقر داره.

وعلى ملعب فيزر شتاديون، انتظر دورتموند للشوط الثاني لحسم فوزه على فيردر بريمن في عقر داره، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتقدم المهاجم الإنجليزي الشاب جيمي بينو جيتنز (18عاماً) بهدف لدورتموند في الدقيقة 67 ثم أكد يوليان براندت فوز الفريق الضيف بتسجيله الهدف الثاني قبل خمس دقائق من النهاية.

وواصل أونيون مغامرته الشيّقة وعوّض تأخره امام لايبزيغ ليهزمه 2-1 ويستعيد مركز الوصافة من بوروسيا دورتموند الذي صعد اليه مؤقتاً بفوزه على فيردير بريمن في وقت سابق.

وانتزع لايبزيغ التقدم بفضل تسديدة بعيدة من بنجامان هينريش (24) وبدا مسيطراً بشكل كامل على اللقاء. وردّ أونيون بهدف أكثر روعة عبر يانيك هابرير (61)، حيث سدّد لاعب وسط كرة على الطائر من على مشارف المنطقة.

وتابع أونيون ضغطه وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 71 بعدما لمس المدافع الفرنسي مو سيماكان الكرة داخل المنطقة. وانبرى روبن كنوك للركلة بنجاح مانحاً الضيوف ثلاث نقاط ثمينة للغاية.

وألغي هدف التعادل للايبزيغ في الدقيقة 79 بداعي التسلل، ليبقى الأخير في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

واصل أونيون برلين (الصورة)مغامرته الشيّقة وعوّض تأخره امام لايبزيغ ليهزمه 2-1 ويستعيد مركز الوصافة.

ولم يعرف هوفنهايم طعم الفوز في البوندسليغا منذ فوزه على مضيفه شالكه /3 صفر في 14 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث خسر منذ ذلك الحين في ثماني مباريات وتعادل في مباراتين كما خرج من كأس ألمانيا.

وتوقف رصيد هوفنهايم عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر ورفع ليفركوزن رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى قلب فرايبورغ تأخره بهدف أمام ضيفه شتوتغارت إلى فوز مثير. وتقدم شتوتغارت بهدف حمل توقيع كريس فيهريش في الدقيقة 30 ثم رد المهاجم الإيطالي فينتشينزو غريفو بهدفين لفرايبورغ من ضربتي جزاء في الدقيقتين 60 و84.

بهذا الفوز ارتفع رصيد فرايبورغ إلى 37 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد شتوتغارت عند 16 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وعلى ملعب ميو أرينا، فاز ماينز على أوغسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف. وبهذا الفوز رفع ماينز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق خمس نقاط عن أوغسبورغ صاحب المركز الثالث عشر.

ع.ح/ أ.ح (د ب أ، رويترز، ا ف ب)