 بوندسيلغا: بايرن يحافظ على الصدارة وأونيون برلين يطارده | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بوندسيلغا: بايرن يحافظ على الصدارة وأونيون برلين يطارده

حافظ بايرن ميونيخ على صدارته للدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" بفوزه السهل وبثلاثية على ضيفه بوخوم. في المقابل واصل أونيون برلين مطاردته عبر فوزه الصعب على لايبزيغ، فيما احتل دورتموند المركز الثالث.

جانب من مباراة بايرن وبوخوم

لاعبو بايرن ميونخ يحتفلون بعد هدف سيرج جنابري (الثاني من اليسار)

حافظ بايرن ميونخ على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه بوخوم 3 /صفر اليوم السبت (11 فبراير/ شباط 2023) في المرحلة العشرين من البوندسليغا.

مختارات

وواصل أونيون برلين مطاردته لبايرن في الصدارة عبر فوزه الصعب على مضيفه لايبزيغ بهدفين مقابل هدف، فيما فاز بوروسيا دورتموند في عقر داره بهدفين دون رد.

وتواصلت المسيرة الكارثية لهوفنهايم وسقط أمام ضيفه باير ليفركوزن بهدف مقابل ثلاثة في أول ظهور لمدربه الأمريكي الجديد بيليغرينو ماتارازو.

وفي باقي المباريات فاز ماينز على ضيفه أوغسبورغ 3/1 كما فاز فرايبورغ على ضيفه شتوتغارت بهدفين مقابل هدف.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 43 نقطة بفارق نقطة عن الوصيف أونيون برلين وثلاث نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثالث.

وعلى ملعب أليانز أرينا، أنهى بايرن الشوط الأول من مباراته أمام بوخوم، متقدما بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني أضاف الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 64، وبعدها بعشر دقائق حصل النادي البافاري على ضربة جزاء، ترجمها سيرج غنابري إلى هدف ثالث.

دورتموند يفوز بثنائية على بريمن في عقر داره.

دورتموند يفوز بثنائية على بريمن في عقر داره.

وعلى ملعب فيزر شتاديون، انتظر دورتموند للشوط الثاني لحسم فوزه على فيردر بريمن في عقر داره، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتقدم المهاجم الإنجليزي الشاب جيمي بينو جيتنز (18عاماً) بهدف لدورتموند في الدقيقة 67 ثم أكد يوليان براندت فوز الفريق الضيف بتسجيله الهدف الثاني قبل خمس دقائق من النهاية.

وواصل أونيون مغامرته الشيّقة وعوّض تأخره امام لايبزيغ ليهزمه 2-1 ويستعيد مركز الوصافة من بوروسيا دورتموند الذي صعد اليه مؤقتاً بفوزه على فيردير بريمن في وقت سابق.

وانتزع لايبزيغ التقدم بفضل تسديدة بعيدة من بنجامان هينريش (24) وبدا مسيطراً بشكل كامل على اللقاء. وردّ أونيون بهدف أكثر روعة عبر يانيك هابرير (61)، حيث سدّد لاعب وسط كرة على الطائر من على مشارف المنطقة.

وتابع أونيون ضغطه وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 71 بعدما لمس المدافع الفرنسي مو سيماكان الكرة داخل المنطقة. وانبرى روبن كنوك للركلة بنجاح مانحاً الضيوف ثلاث نقاط ثمينة للغاية.

وألغي هدف التعادل للايبزيغ في الدقيقة 79 بداعي التسلل، ليبقى الأخير في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

واصل أونيون برلين (الصورة)مغامرته الشيّقة وعوّض تأخره امام لايبزيغ ليهزمه 2-1 ويستعيد مركز الوصافة.

واصل أونيون برلين (الصورة)مغامرته الشيّقة وعوّض تأخره امام لايبزيغ ليهزمه 2-1 ويستعيد مركز الوصافة.

ولم يعرف هوفنهايم طعم الفوز في البوندسليغا منذ فوزه على مضيفه شالكه /3 صفر في 14 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث خسر منذ ذلك الحين في ثماني مباريات وتعادل في مباراتين كما خرج من كأس ألمانيا.

وتوقف رصيد هوفنهايم عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر ورفع ليفركوزن رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى قلب فرايبورغ تأخره بهدف أمام ضيفه شتوتغارت إلى فوز مثير. وتقدم شتوتغارت بهدف حمل توقيع كريس فيهريش في الدقيقة 30 ثم رد المهاجم الإيطالي فينتشينزو غريفو بهدفين لفرايبورغ من ضربتي جزاء في الدقيقتين 60 و84.

بهذا الفوز ارتفع رصيد فرايبورغ إلى 37 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد شتوتغارت عند 16 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وعلى ملعب ميو أرينا، فاز ماينز على أوغسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف. وبهذا الفوز رفع ماينز رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق خمس نقاط عن أوغسبورغ صاحب المركز الثالث عشر

ع.ح/ أ.ح (د ب أ، رويترز، ا ف ب)

  • Sadio Mané im Trikot des FC Liverpool

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونيخ

    فريق بايرن ميونيخ نجح في تحقيق صفقة مربحة بضم النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى صفوفه. ودفع بايرن ميونيخ حوالي 40 مليون يورو بما فيها الإضافات للحصول على خدمات هذا اللاعب الذي من شأنه تعويض روبرت ليفاندوفسكي، في حال رحيله.

  • Mario Götze im Trikot der PSV Eindhoven klatscht in die Hände

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ماريو غوتسه من أيندهوفن إلى فرانكفورت

    أحد أبطال العالم يعود إلى البوندسليغا، إنه ماريو غوتسه هداف نهائي مونديال 2014 ضد الأرجنتين. فبعد عامين في صفوف أيندهوفن الهولندي ينضم اللاعب البالغ من العمر 30 سنة إلى فريق أينتراخت فرانكفورت. ومبلغ انتقال المهاجم يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو

  • Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland winkt zu den Fans, während seine Mitspieler ihm applaudieren

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    إيرلينغ هالاند يودع دورتموند

    يغادر النرويجي فريق بوروسيا دورتموند مقابل مبلغ 75 مليون يورو إلى مانشيستر سيتي الانجليزي. وحصيلته مبهرة بحيث أنه أحرز 85 هدفا في 88 مباراة. واللقب الوحيد في ألوان دورتموند هو كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم في 2021. ومن المنتظر أن تكون حصيلته من الأهداف لصالح مانشيستر سيتي أكبر.

  • Sebastien Haller macht im Trikot von Ajax Amsterdam einen Jubelsprung

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    سيباستيان هالير من أمستردام إلى دورتموند

    كتعويض لخدمات هالاند يأتي من أياكس أمستردام سيباستيان هالير إلى بوروسيا دورتموند. ولاعب منتخب ساحل العاج يعرف البوندسليغا من قبل حيث لعب في صفوف أينتراخت فرانكفورت عندما أحرز نجاحات من 2017 حتى 2019 برفقة لوكا يوفيتش وأنتي ريبيتش. وتبلغ قيمة صفقة انتقال هذا اللاعب 36 مليون يورو. وفي الدوري الهولندي أحرز هالير في مع أياكس 21 هدفا في 31 مبارة.

  • Dortmunds Neuzugang Karim Adeyemi hält bei seiner Vorstellung gemeinsam mit Sportdirektor Sebastian Kehl ein Trikot hoch, auf dem steht 2027 Adeyemi

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كريم أديمي يرافق هالير إلى دورتموند

    هالير سيكون في صفوف بوروسيا دورتموند مهاجما رفيقا للاعب كريم أديمي الذي أعلن عن انتقاله بعد ساعة من إبرام صفقة انتقال هالاند. وهذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما ينتقل مقابل نحو 30 مليون يورو من فريق زالتسبورغ إلى دورتموند بعقد حتى عام 2027 .

  • Kopfballduell zwischen Bayerns Niklas Süle und Leipzigs Dani Olmo

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نيكلاس زوله يدير ظهره لبطل البوندسليغا

    خط دفاع دورتموند يتلقى دعما قويا مع تكليف نيكلاس زوله، بدون أي مبلغ تعويضي. ويغادر لاعب المنتخب الألماني صفوف بايرن ميونيخ لأنه لا يشعر بالثقة والتقدير هناك. وفي سيحاول مع دورتموند "ألا يفوز بايرن ميونيخ بلقب البطولة للمرة الحادية عشرة". وحارس بايرن نوير أعرب عن خيبته بالقول "هذا أعزعجنا جميعا، نيكلاس يرحل، سنفتقده".

  • Zweikampf zwischen Freiburgs Nico Schlotterbeck und Leverkusens Exequiel Palacios

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نيكو شلوتربيك من فرايبورغ إلى دورتموند

    بالاشتراك مع زوله سيشكل نيكو شلوتربيك ثنائيا قويا في خط دفاع دورتموند، إذ فرض لاعب فرايبورغ السابق، الذي تصل كلفة انتقاله إلى نحو 20 مليون يورو، نفسه ضد منافسيه وعلى رأسهم اللاعب هوميلس. ويتطلع هذا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى تحقيق "أقصى النجاحات" ويقول إنه يريد تحدي بايرن ميونيخ.

  • Noussair Mazraoui im Trikot von Ajax Amsterdam klatscht bei seiner Auswechslung in Richtung Fans

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نصير مزراوي من أياكس إلى بايرن ميونيخ

    مع المدافع في الجناح اليميني لفريق أياكس أمستردام، نصير مزراوي، يكون البفاريون قد كسبوا لاعبا أراده مدربهم يوليان ناغلسمان. مزراوي المولود في هولندا يلعب في صفوف المنتخب المغربي. وهذا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حصل على عروض من عدة فرق أوروبية، اختار بايرن من يينها، الذي حصل على خدماته دون تعويض مالي لأياكس، وأعطاه عقدا حتىد حتى عام 2026.

  • Ryan Gravenberch im Trikot von Ajax Amsterdam

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ريان غرافينبيرخ أيضا يترك أياكس أمستردام

    إلى جانب مزراوي يجلب البفاريون زميله في أمستردام ريان غرافينبيرخ، ومن شأن لاعب المنتخب الهولندي أن يقوي وسط بايرن ميونيخ، وقد وقع على عقد حتى عام 2027. "ريان غرافينبيرغ لاعب شاب جدير بالاهتمام، الكثير من الأندية الأوروبية الكبير كانت ترغب في كسبه"، قال رئيس نادي بايرن ميونيخ أوليفر كان.

  • Adam Hlozek bei einem Zweikampf im Spiel Sparta Prag gegen Olympique Lyon

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    آدم هلوزيك من براغ إلى ليفركوزن

    المهاجم التشيكي آدم هلوزيك مرغوب فيه على المستوى الدولي. وهذا المهاجم البالغ من العمر 19 عاما في صفوف سبارتا براغ يلعب منذ سبتمبر/ أيلول 2020 مع منتخب بلاده وشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2021. وقع عقدا لخمس سنوات مع بايرن ليفركوزن حيث بإمكانه اللعب إلى جانب مواطنه باتريك شيك. وحسب مصادر سوق الانتقالات، كلفت هذه الصفة بايرن ليفركوزن 19 مليون يورو.

  • Bayer Leverkusens Lucas Alario jubelt nach einem Tor

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    لوكاس ألاريو يغادر ليفركوزن إلى فرانكفورت

    مهاجم آخر يغادر ليفركوزن، إنه الأرجنتيني لوكاس ألاريو الذي سينضم إلى أينتراخت فرانكفورت بعقد يمتد حتى 2025. وكان ألاريو قد انتقل عام 2017 من فريق بوينس أيريس إلى ليفركوزن، وقد أحرز 58 هدفا في 164 مباراة.

  • Wolfsburgs Xaver Schlager dribbelt um den am Boden liegenden Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart herum

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كزافير شلاغر من فولفسبورغ إلى لايبزيغ

    المثابرة الكاملة مضمونة مع النمساوي كزافير شلاغر البالغ من العمر 24 عاما، الذي لا يتجنب المبارزة حتى ولو أنه يخسر فيها أحيانا. وفي سبتمبر/ أيلول 2021 أصيب بتمزق في الرباط الصليبي ضد لايبزيغ وضيع بالتالي نصف الموسم. لكن يبدو أن المسؤولين في لايبزيغ معجبون به وسيدفعون 12 مليون يورو للحصول على خدماته بعقد حتى عام 2026.

  • Alexander Schwolow gibt im Trikot von Hertha BSC Anweisungen

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ألكسندر شفولو من هيرتا إلى شالكه

    حارس المرمى ألكسندر شفولو لم يحرس شباك فريقه هيرتا برلين بسبب تمز في العضلات، وأجبر على مشاهدة مجريات مباراة فريقه في ملحق البقاء والهبوط ضد هامبورغ من المدرجات، حيث ضمن هيرتا بقاءه في دوري الدرجة الأولى. وبعد سنتين في برلين تتم استعارة لاعب فرايبورغ السابق من قبل شالكه الذي كاد أن ينضم إليه في عام 2020.

  • Bayern Münchens Spieler Corentin Tolisso sitzt auf dem Rasen und schreit mit verzerrtem Gesicht

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كورنتين توليسو يترك بايرن إلى..؟

    لاعب المنتخب الفرنسي كورنتين توليسو الذي انتقل عام 2017 مقابل مبلغ قياسي في البوندسليغا آنذاك 41,5 مليون يورو من أولمبيك ليون إلى ميونيخ غالبا ما كان يتعرض للإصابة، ولن يتم تمديد عقده. ولم يجد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والذي أحرز 14 لقبا مع بايرن ميونيخ ناديا جديدا بعد!


 

مواضيع ذات صلة

28.01.2023***Randal Kolo Muani, FRA 9 celebrates his goal, happy, laugh, celebration, 1-1 with Mario Götze, FRA 27 in the match FC BAYERN MUENCHEN - EINTRACHT FRANKFURT 1.German Football League on Jan 28, 2023 in Munich, Germany. Season 2022/2023, matchday 18, 1.Bundesliga, FCB, München, 18.Spieltag.

الصدارة تتقلص.. فرانكفورت يفرض التعادل على بايرن! 28.01.2023

سقط بايرن ميونيخ المتصدر في فخ التعادل للمباراة الثالثة توالياً، وهذه المرة مع أينتراخت فرانكفورت، في قمة مباريات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الالماني "بوندسليغا". وبذلك تقلصت صدارته إلى نقطة واحدة أمام أونيون برلين.

Bayern's Jamal Musiala, front, and Wolfsburg's Micky van de Ven, rear, challenge for the ball during the German Bundesliga soccer match between VfL Wolfsburg and FC Bayern Munich in Wolfsburg, Germany, Sunday, Feb. 5, 2023. (AP Photo/Michael Sohn)

بوندسليغا: بايرن يعود إلى سكة الانتصارات بعشرة لاعبين 05.02.2023

عاد بايرن ميونيخ إلى تذوق طعم الانتصارات التي حاد عنها لثلاث مراحل متتالية، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبورغ 4-2 رغم النقص العددي في صفوفه في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني، ما سمح له باستعادة الصدارة.

Leverkusen, Germany. 29th Jan, 2023. Goal celebration: Karim Adeyemi BVB, Jude Bellingham BVB Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund Bundesliga 29.01.2023 *** Leverkusen, Germany 29th Jan, 2023 Goal celebration Karim Adeyemi BVB , Jude Bellingham BVB Bayer Leverkusen Borussia Dortmund Bundesliga 29 01 2023

بوندسليغا: دورتموند يقترب من الصدارة وشالكه يبقى في القاع 29.01.2023

التحق نادي بوروسيا دورتموند برباعي مقدمة الدوري الألماني (بوندسليغا) وبات على بعد ثلاث نقاط فقط من بايرن المتصدّر، فيما تعادل شالكه مع كولونيا سلباً في ختام منافسات المرحلة الـ18، ليبقى في قعر الترتيب برصيد 10 نقاط.