بوندسليغا.. يونيون برلين يستعيد الصدارة وفوز كاسح لمونشنغلادباخ

استعاد فريق يونيون برلين صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) عقب فوزه على شتوتغارت 1-0

اليوم الأحد(تاسع اكتوبر تشرين أول 2022) في الجولة التاسعة من المسابقة والتي شهدت تعادل فرايبورغ مع هيرتا برلين 2/2، وفوز بوروسيا مونشنغلادباخ على كولون 5-2.

ويدين يونيون برلين بالفضل في هذا الفوز للاعبه بل جاكيل الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .76

وشهدت المباراة طرد سيرهو جيراسي، لاعب شتوتجارت، في الدقيقة .82

ورفع يونيون برلين رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان قد فقد الصدارة في وقت سابق من اليوم.

في المقابل توقف رصيد شتوتغارت عند خمس نقاط في المركز السابع عشر.

أما فرايبورغ فقد بدا في طريقه لهزيمة ثانية فقط هذا الموسم، وهذه المرة أمام هرتا برلين بعد التي تلقاها في المرحلة الثانية أمام بوروسيا دورتموند 1-3 في 12 آب/أغسطس.

وتخلف فرايبورغ بهدف للغاني دانيال-كوفي كييري (22) مقابل هدفين للبلجيكي دودي لوكيباكيو (34 من ركلة جزاء) وسوات سيردار الذي قام بمجهود خارق وتوغل من بعيد قبل التسجيل في الشباك (61).

لكن البديل كيفن شاده مكنه من انتزاع نقطة بإدراكه التعادل بعد ثماني دقائق على دخوله أرضية الملعب (78)، لتنتهي المباراة 2-2.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 18 نقطة، واحتل صدارة الترتيب قبل أن يتراجع للمركز الثاني بعد فوز يونيون برلين على شتوتجارت، كما رفع هيرتا برلين رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

وتنتظر الفريق مباراة صعبة جداً في المرحلة المقبلة أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب، في الصدارة موقتاً بفارق نقطة أمام فريق العاصمة الآخر أونيون برلين الذي يحل لاحقاً ضيفاً على شتوتغارت.

في المقابل، فرط هرتا بفوزه الثاني فقط لهذا الموسم، رافعاً رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر بفارق نقطتين عن منطقة الخطر.

فرايبورغ تعادل في الدقائق الأخيرة أمام هرتا برلين

وفي مباراة أخرى، اكتسح بوروسيا مونشنغلادباخ جاره وضيفه كولن 5-2، بينها ثنائية للجزائري رامي بنسبعيني.

ودخل الجاران اللقاء بأجواء متناقضة، إذ أن مونشنغلادباخ قادم من هزيمة قاسية أمام فيردر بريمن 1-5، فيما خاضه كولن بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في المرحلة الماضية على بوروسيا دورتموند 3-2.

لكن كولن تأثر كثيراً بخوضه كامل الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد النمساوي فلوريان كاينتس بالانذار الثاني لتسببه بركلة جزاء نفذها بنسبعيني بنجاح في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي للشوط الأول، وذلك بعدما كان صاحب هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 31 من ركلة جزاء أيضاً عوض به تأخر فريقه في الدقيقة 27 بهدف لمارفن فريدريتش.

واستفاد مونشنغلادباخ على أكمل وجه من التفوق العددي وحقق فوزه الرابع للموسم رافعا رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس، بتسجيله ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر لارس ستيندل (47) وبنسبعيني (76) والفرنسي ماركوس تورام (1+90)، فيما لم يكن الهدف الذي سجله البوسني دينيس حسينبازيتش (83) كافياً لتجنيب كولن الهزيمة الثانية للموسم، فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز التاسع.

إ.ع/م.س ( أ ف ب)