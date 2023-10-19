بوندسليغا- هل يستغل دورتموند ضعف بريمن وينتزع الصدارة؟

استعاد بوروسيا دورتموند توازنه في الأسابيع الأخيرة محققا أربعة انتصارات متتالية خولته للارتقاء إلى المركز الرابع بفارق الأهداف خلف بايرن ميونيخ حامل اللقب وبفارق نقطتين خلف باير ليفركوزن المتصدر.

ويملك دورتموند فرصة انتزاع الصدارةولو مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام ليفركوزن كونه يفتتح المرحلة الثامنة للبوندسليغا غدا الجمعة (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، فيما يحل الأخير ضيفاً علىفولفسبورغ السابع يوم السبت.

وإدراكاً منه لأهمية مواجهة الجمعة ورحلته الصعبة إلى نيوكاسل الأربعاء المقبل لخوض الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حرص بوروسيا دورتموند على إعادة لاعبيه الدوليين إلى ألمانيا بسرعة بالغة بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الألماني هذا الأسبوع، من خلال توفير طائرة خاصة لهم.

وتواجد أربعة لاعبين لـ"أسود ويستيفاليا" هم قائده ماتس هوملس ونيكلاس زوله ويوليان براندت ونيكلاس فولكورغ بمعسكر المنتخب الألماني في الولايات المتحدة حيث خاض مباراتين وديتين دوليتين ضد الولايات المتحدة والمكسيك.

ورفض دورتموند تأجيل مباراته ضد فيردر بريمن إلى الأحد حتى يستفيد من أيام إضافية للاستعداد لمواجهة نيوكاسل.

وأشاد فولكورغ بقرار ناديه بقوله "أعتقد أنه أمر رائع. المدرب يرغب في عودتنا بأسرع وقت ممكن كي نتمكن من النوم في منازلنا لليلتين قبل أن ينتظر منا تقديم أحد العروض القوية مع الفريق مجدداً".

وتكتسي المباراة أهمية بالنسبة إلى فولكورغ الذي سيواجه فريقه السابق بعدما انضم إلى صفوف دورتموند هذا الصيف.

وأكد مدرب بريمن أولي فيرنر المهدد بالإقالة بسبب النتائج المخيبة للفريق الذي حقق فوزين فقط مقابل خمس هزائم، أن رحيل فولكروغ ساهم جزئياً في النتائج المحبطة هذا الموسم، لكنه يتوقع تحسن نتائج الفريق، بقوله "بدأنا المهمة ونحن نحتل المركز العاشر في دوري الدرجة الثانية، وصعدنا إلى البوندسليغا، ثم بقينا فيها بثاني أصغر ميزانية، دون أن نواجه أي مخاطر تتعلق بالهبوط. والآن علينا أن نغير بعض الأمور". وأضاف: "بالطبع، نيكلاس كانت لديه مسؤوليات كثيرة معنا، وتعويضه يحتاج إلى وقت".

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ليفركوزن والاحتفاظ بالصدارة

في حين يعول باير ليفركوزن على عاملي الأرض والجمهور لمواصلة تشبثه بالصدارة عندما يستضيف فولفسبورغ السبت. ولم يذق باير ليفركوزن طعم الخسارة حتى الآن هذا الموسم في جميع المسابقات وهو الوحيد إلى جانب بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ وشتوتغارت لم يخسروا في البوندسليغا.

وعموماً، حقق باير ليفركوزن تسعة انتصارات في 10 مباريات في مختلف المسابقات منذ مطلع الموسم الحالي. وبعدما احتل مركزاً مؤهلاً إلى دوري الأبطال نهاية الموسم الماضي بعدما استلم الاسباني تشابي ألونسو تدريبه في الربع الأول منه، استمر ليفركوزن في تقديم عروض هجومية رائعة هذا الموسم لدرجة أن الصحف الإسبانية بدأت التحدث عن إمكانية تولي ألونسو تدريب فريقه السابق ريال مدريد عندما يترك المدرب الحالي الإيطالي كارلو انشيلوتي منصبه ليتجه إلى تدريب منتخب البرازيل نهاية الموسم الحالي.

واشاد لاعب وسط باير ليفركوزن الدولي السويسري غرانيت تشاكا بمدربه ألونسو الفائز بكأس العالم لاعبا في صفوف منتخب إسبانيا عام 2010 بقوله "إنه مدرب طموح، وأنا فخور باللعب تحت إشرافه".

وستكون مواجهة فولفسبورغ بروفة لمباراته أمام ضيفه قره باغ الأذربيجاني الخميس المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويعي ليفركوزن جيدا أهمية النقاط الثلاث في ظل الملاحقة الشرسة من شتوتغارت الثاني بفارق نقطة واحدة والذي يرصد فوزه السادس تواليا والسابع هذا الموسم عندما يحل ضيفا على أونيون برلين مفاجأة الموسم الماضي وصاحب النتائج المخيبة هذا الموسم.

ومني أونيون برلين بخمس هزائم متتالية في الدوري وسبع في مختلف المسابقات، وهو يمني النفس باستعادة نغمة الانتصارات عقب فترة التوقف الدولي وقبل القمة النارية التي تنتظره أمام ضيفه نابولي الإيطالي الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات في المسابقة القارية العريقة.

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بايرن يتطلع للثأر من ماينتس

وتنتظر بايرن ميونيخ رحلة إلى ماينتس لمواجهة فريقها المحلي السابع عشر قبل الأخير. ويأمل النادي البافاري في مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثاني تواليا والسادس هذا الموسم والثأر من ماينتس الذي هزمه 3-1 في المرحلة التاسعة والعشرين الموسم الماضي.

ويملك بايرن ميونيخ الأسلحة اللازمة لرد اعتباره ورفع معنوياته قبل رحلته إلى اسطنبول الثلاثاء المقبل لمواجهة غلطة سراي التركي في الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري الأبطال.

ويتطلع لايبزيغ السادس إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الأخيرتين في الدوري (تعادلان) وذلك عندما يحل ضيفا على دارمشتات العائد إلى دوري الأضواء وصاحب المركز الحادي عشر.

ويلعب السبت أيضا هوفنهايم الخامس مع أينتراخت فرانكفورت الثامن، وفرايبورغ التاسع مع بوخوم السادس عشر.

وتختتم المرحلة الثامنة من الدوري الألماني يوم الأحد بلقاء كولن الأخير مع بوروسيا مونشنغلادباخ الثاني عشر، وهايدنهايم العاشر مع أوغسبورغ الخامس عشر.

ع.ج/ إ. ف (د ب أ)