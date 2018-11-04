بوندسليغا: مونشنغلادباخ يقسو على هانوفر ويعزز وصافته

عزز بوروسيا مونشنغلادباخ موقعه في وصافة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه هانوفر 4-1 الأحد (25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) في ختام المرحلة الثانية عشرة. وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الأولى، لكنهم دفعوا الثمن غاليا لأن شباكهم استقبلت أربعة أهداف.

وأدرك بوروسيا مونشنغلادباخ التعادل بعد 6 دقائق بواسطة الدولي البلجيكي ثورغان هازارد، شقيق نجم تشلسي الإنكليزي إدين، بتسديدة بيسراه اثر تمريرة من فلوريان نيوهاوس مسجلا هدفه الثامن هذا الموسم. ومنح المدافع الدولي السويسري ميكايل لانغ التقدم لبوروسيا مونشنغلادباخ بتسديدة بيمناه إثر كرة من طوني يانتشكه (44).

وصنع هازارد الهدف الثالث لفريقه عندما مرر كرة للارس شتيندل سددها بيمناه في قلب المرمى (58)، قبل أن يختم الدولي السويسري الآخر دينيس زكريا المهرجان بتسجيله الهدف الرابع بتسديدة إثر تمريرة من توبياس ستروبل (77).

وهو الفوز الثالث تواليا لبوروسيا مونشنغلادباخ والثامن هذا الموسم فرفع رصيده إلى 26 نقطة بفارق 4 نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر والفائز على مضيفه ماينز 2-1 يوم أمس السبت، فيما مني هانوفر بخسارته السابعة هذا الموسم وتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.

فرحة لاعبي بريمن بتحقيق هدف التعادل في مرمى فرايبورغ.

وفي مباراة ثانية، نجا فيردر بريمن من خسارة رابعة تواليا عندما أدرك له المدافع الدولي السويدي لودفيغ أوغوستينسون التعادل في مرمى مضيفه فرايبورغ 1-1 في الوقت بدل الضائع.

وكان فرايبورغ في طريقه لتحقيق فوزه الرابع هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارة عندما تقدم بهدف لوكا فالدشميدت في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، لكن أوغوستينسون أدرك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهي النقطة الأولى لفيردر بريمن في مبارياته الأربع الأخيرة فرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، فيما رفع فرايبورغ رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

م.أ.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)