بوندسليغا: مونشنغلادباخ يستعيد نغمة الانتصارات بنكهة فرنسية

استعاد بوروسيا مونشنغلادباخ نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه فولفسبورغ بثنائية نظيفة بنكهة فرنسية الأحد (التاسع من أبريل/ نيسان 2023) في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوي الألماني في كرة القدم.

وكانت الأفضلية لفولفسبورغ في بداية المباراة حتى أنه افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة عبر مهاجمه الدولي المصري عمر مرموش بيد أن الهدف أُلغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد (VAR).

ومنح الفرنسي ناثان نغومو التقدم لمونشنغلادباخ في الدقيقة 34 بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة إثر تمريرة من مواطنه الدولي ماركوس تورام، نجل ليليان تورام النجم السابق المتوج بكأس العالم عام 1998.

وأضاف تورام الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني بضربة رأسية مستغلا تمريرة من مواطنه الحسان بليا (63).

ورفع تورام رصيده الى 13 هدفا هذا الموسم، فلحق بمهاجم فرايبورغ الإيطالي فينتشنزو غريفو إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق ثلاثة اهداف خلف مهاجم فيردر بريمن نيكلاس فولكروغ.

وهذا هو الفوز الأول لبوروسيا مونشنغلادباخ في مبارياته الست الأخيرة.

ويعود الفوز الأخير لمونشنغلادباخ إلى 18 شباط/فبراير الماضي عندما تغلب على ضيفه بايرن ميونيخ 3-2 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني "بوندسليغا". خسر بعدها مرتين وتعادل في ثلاث مباريات.

وعزز مونشنغلادباخ موقعه في المركز العاشر برصيد 35 نقطة بفارق أربع نقاط خلف فولفسبورغ التاسع.

ويلعب لاحقا بوخوم مع شتوتغارت، وهوفنهايم مع شالكه.

وانطلقت المرحلة السابعة والعشرون من الدوري الألماني لكرة القدم يوم أمس السبت إذ انتقم بايرن ميونيخ من فريق فرايبورغ الذي الذي كان أخرجه من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ألمانيا ، وفاز عليه بهدف دون رد.

وبهذا الفوز حافظ البافاري على الصدارة وفارق النقطتين أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي فاز بدوره على فريق أونيون برلين بهدفين مقابل هدف.

ع.ج.م/ أ.ح (أ ف ب)