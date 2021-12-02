بوندسليغا: مونشغلادباخ يتعرض لأقسى هزيمة هذا الموسم

تخلص فرايبورغ من سلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه الكاسح 6 / صفر على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، اليوم الأحد (الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2021)، في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة، التي شهدت أيضاً تعادل شتوتغارت 2 / 2 مع ضيفه هيرتا برلين.

وكان مونشغلادباخ قد تعرض لخسارة مذلة أيضا في المرحلة السابقة نتيجة 4/1 في الديربي الذي جمعه مع فريق كولونيا (كولن).

وارتفع رصيد فرايبورغ، الذي حقق انتصاره الأضخم في البطولة خلال الموسم الحالي، إلى 25 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع، في حين توقف رصيد مونشنغلادباخ، الذي تلقى خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم، عند 18 نقطة، ليتراجع للمركز الثالث عشر.

وحسم فرايبورغ المباراة منذ الشوط الأول، حيث افتتح ماكسيميليانو أيغيستين التسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميلاه كيفن شايد وفيليب لينهارت الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الخامسة والـ 12 على الترتيب.

وأضاف نيكولاس هوفلز ولوكاس هويلير الهدفين الرابع والخامس للضيوف في الدقيقتين 19 و25 على التوالي، واختتم نيكو شلوتيربيك مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 37 لفرايبورغ، الذي كبد مونشنغلاباخ أقسى خسارة في مسيرته بالبطولة هذا الموسم.

عاد فريق هيرتا برلين بنقطة ثمينة من شتوتغارت بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى تعادل.

هيرتا برلين يعود بنقطة من شتوتغارت

وفرط شتوتغارت في فوز كان في متناوله، ليسقط في فخ التعادل الإيجابي 2 / 2 مع ضيفه هيرتا برلين، في وقت سابق اليوم، وليعود فريق العاصمة بنقطة ثمينة هو في أمس الحاجة إليها.

وارتفع رصيد هيرتا برلين إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، متفوقاً بفارق نقطة على شتوتغارت، الذي يحتل المركز الخامس عشر.

وتقدم شتوتغارت بثنائية نظيفة عن طريق المصري عمر مرموش وفيليب فورستر في الدقيقتين 15 و19 على الترتيب، فيما أحرز ستيفان يوفيتيتش هدفي هيرتا في الدقيقتين 40 و76.

خ.س/أ.ح (د ب أ)