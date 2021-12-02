 بوندسليغا: مونشغلادباخ يتعرض لأقسى هزيمة هذا الموسم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.12.2021

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بوندسليغا: مونشغلادباخ يتعرض لأقسى هزيمة هذا الموسم

تعرض مونشنغلاباخ لأقسى خسارة في الدوري الألماني لهذا الموسم بسداسية نظيفة على يد فرايبورغ، الذي تخلص من سلسلة هزائم في مبارياته الأخيرة. وفي ختام المرحلة الـ14 من الدوري عاد هيرتا برلين بنقطة ثمينة من شتوتغارت.

بسداسية نظيفة من لاعبي فرايبورغ يتعرض مونشتغلادباخ لأقسى هزيمة له هذا الموسم.

بسداسية نظيفة من لاعبي فرايبورغ يتعرض مونشتغلادباخ لأقسى هزيمة له هذا الموسم.

تخلص فرايبورغ من سلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه الكاسح 6 / صفر على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، اليوم الأحد (الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2021)، في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة، التي شهدت أيضاً تعادل شتوتغارت 2 / 2 مع ضيفه هيرتا برلين.

مختارات

اجتماع صاخب شهده الجمع السنوي للجمعية العمومية لنادي بايرن ميونيخ لكرة القدم، والسبب شركة الخطوط القطرية التي لا يريدها مشجعون راعياً للنادي على خلفية الانتقادات التي تواجهها الدوحة في ما يتعلق بالسجل الحقوقي.

مع عودة أعداد ضحايا كورونا للارتفاع في ألمانيا، بدأت الانتقادات توجه لإقامة مباريات الكرة بحضور جماهيري كبير. والآن يواجه الدوري الألماني مخاطر تحول مبارياته إلى مباريات "أشباح"، في ظل وجود توجه لإقامتها بدون جماهير.

وكان مونشغلادباخ قد تعرض لخسارة مذلة أيضا في المرحلة السابقة نتيجة 4/1 في الديربي الذي جمعه مع فريق كولونيا (كولن).

وارتفع رصيد فرايبورغ، الذي حقق انتصاره الأضخم في البطولة خلال الموسم الحالي، إلى 25 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع، في حين توقف رصيد مونشنغلادباخ، الذي تلقى خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم، عند 18 نقطة، ليتراجع للمركز الثالث عشر.

وحسم فرايبورغ المباراة منذ الشوط الأول، حيث افتتح ماكسيميليانو أيغيستين التسجيل مبكراً في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميلاه كيفن شايد وفيليب لينهارت الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الخامسة والـ 12 على الترتيب.

وأضاف نيكولاس هوفلز ولوكاس هويلير الهدفين الرابع والخامس للضيوف في الدقيقتين 19 و25 على التوالي، واختتم نيكو شلوتيربيك مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 37 لفرايبورغ، الذي كبد مونشنغلاباخ أقسى خسارة في مسيرته بالبطولة هذا الموسم.

عاد فريق هيرتا برلين بنقطة ثمينة من شتوتغارت بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى تعادل.

عاد فريق هيرتا برلين بنقطة ثمينة من شتوتغارت بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى تعادل.

هيرتا برلين يعود بنقطة من شتوتغارت

وفرط شتوتغارت في فوز كان في متناوله، ليسقط في فخ التعادل الإيجابي 2 / 2 مع ضيفه هيرتا برلين، في وقت سابق اليوم، وليعود فريق العاصمة بنقطة ثمينة هو في أمس الحاجة إليها.  

وارتفع رصيد هيرتا برلين إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، متفوقاً بفارق نقطة على شتوتغارت، الذي يحتل المركز الخامس عشر.

وتقدم شتوتغارت بثنائية نظيفة عن طريق المصري عمر مرموش وفيليب فورستر في الدقيقتين 15 و19 على الترتيب، فيما أحرز ستيفان يوفيتيتش هدفي هيرتا في الدقيقتين 40 و76.

خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • Borussia Dortmund's Erling Haaland

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    إيرلينغ هالاند (21 عاما) - بوروسيا دورتموند

    يعد القنبلة النرويجية إيرلينغ هالاند واحدا من أفضل المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة إذ سجل 57 هدفا في 59 مباراة لصالح بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى نادي سالزبورغ النمساوي مطلع 2020. يتمتع هالاند بالسرعة والقوة إضافة إلى مهارة التسديد بالرأس وتحركه الذكي داخل المستطيل الأخضر. وقد كثرت الأقاويل عن انتقاله إلى برشلونة إلا أن بوروسيا دورتموند يؤكد أنه سيبقى في صفوفه هذا الموسم.

  • فلوريان فيرنز (18 عاما) - باير ليفركوزن

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    فلوريان فيرنز (18 عاما)- باير ليفركوزن

    السماء هي حدود جناح نادي باير ليفركوزن فلوريان فيرنز. رغم أنه لا يزال في بداية مشواره مع ليفركوزن إذ كانت مباراته الأولى مع النادي في مايو/ أيار العام الماضي، إلا أن فيرنز أصبح أصغر هداف في البوندسليغا على الإطلاق إذ أحرز هدفا في مرمى بايرن ميونيخ بعد أسابيع قليلة من انضمامه. تتجاوز حصيلة فيرنز من الأهداف 12 هدفا خلال 36 مشاركة في البوندسليغا فيما يتوقع أن تزداد هذه الحصيلة خلال هذا الموسم.

  • جودي بيلينغهام (18 عاما) - بوروسيا دورتموند

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    جودي بيلينغهام (18 عاما) - بوروسيا دورتموند

    بعد تألقه في بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، انتقل بيلينغهام إلى بوروسيا دورتموند الصيف الماضي ليحجز بعد وقت قصير مكانا أساسيا في صفوف ناديه الجديد إذ شارك في 46 مباراة في كافة المنافسات. يلعب بيلينغهام في مركز وسط الملعب ويُعرف بمثابرته وثقته في نقل الكرة داخل المستطيل الأخضر. ورغم صغر سنه إلا أنه يمتلك تاريخا جيدا إذ تدرج في فرق الناشئين بنادي بيرمنغهام سيتي الإنجليزي.

  • موسى ديابي (22 عاما) - باير ليفركوزن

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    موسى ديابي (22 عاما) - باير ليفركوزن

    بعد أن سجل سرعة قصوى بلغت 35.3 كيلومترا في الساعة، أصبح موسى ديابي أسرع لاعب في باير ليفركوزن ما يجعله سلاحا قويا لباير خلال الهجمات المرتدة. وقد صُقلت موهبته بشكل لافت منذ انتقاله من سان جيرمان في عام 2019 إذ أحرز 9 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة في 60 مباراة في البوندسليغا وهو ما يؤكد على مهاراته الكروية. ويأمل موسى الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر في زيادة حصيلته من الأهداف خلال هذا الموسم.

  • جيوفاني رينا (18 عاما) - بوروسيا دورتموند

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    جيوفاني رينا (18 عاما) - بوروسيا دورتموند

    يصلح تطبيق المثل الشعبي "أبن الوز عوام" على جيوفاني رينا، فهو نجل كلاوديو رينا لاعب الوسط السابق في ليفركوزن وفولفسبورغ وأيضا في المنتخب الأمريكي. ويبدو أن كرة القدم تجري في دم هذه الموهبة الكروية. تدرج لاعب خط الوسط جيوفاني رينا من صفوف الشباب في دورتموند ليصعد إلى الفريق الأول وكانت مباراته الأولى مع الفريق في يناير/ كانون الثاني ضد أوغسبورغ.

  • جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ

    لاعب وسط بايرن ميونيخ يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية. وقد تنازع الطرفان لضم هذا المهاجم الذي مثّل المنتخبين الألماني والإنجليزي على الصعيد الشبابي ليختار في نهاية المطاف تمثيل المانشافت قبل بطولة أمم أوروبا يورو 2020. يحظى اللاعب بإعجاب بايرن ميونيخ ومنذ ظهوره الأول مع النادي العام المنصرم، يلعب موسيالا بشكل منتظم في صفوف بطل البوندسليغا حيث يجد في زميله توماس مولر قدوة له.

  • سيلاس كاتومبا مفومبا (22 عاما) – شتوتغارت

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    سيلاس كاتومبا مفومبا (22 عاما) – شتوتغارت

    تمكن المهاجم الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا الذي كان اسمه في السابق سيلاس وامانجيتوكا من استيعاب طريقة لعب نادي شتوتغارت. منذ انضمامه من نادي باريس إف. سي. أحد أندية الدرجة الثانية بفرنسا عام 2019، سجل سيلاس لاعب الجناح 21 هدفا خلال في المرحلتين الماضيتين لمسابقة الدوري، ما ساعد فريقه شتوتغارت على التقدم قبل ان ينتهي به الأمر في المنطقة الوسط في البوندسليغا الموسم الماضي.

  • كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم

    عقب انضمامه إلى أكاديمية هوفنهايم في سن السابعة عشرة، تطور بومغارتنر كثيرا ليصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول للنادي. أحرز 16 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة ما يمثل أداء قويا للاعب خط وسط مهاجم رغم أنه لا يزال في مقتبل العمر إذ لم يتجاوز عامه الـ 21. ويلعب بومغارتنر بانتظام في المنتخب النمساوي إذ شارك في 14 مباراة وأحرز اربعة أهداف لمنتخب بلاده.

  • يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند

    أثار اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو ضجة في عالم المستديرة ليصبح لاعبا من الطراز الأول حتى قبل ان يلعب في الفريق الأول لبوروسيا دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقبل ذلك سجل يوسوفا 141 هدفا في 88 مباراة خلال لعبه في الفرق الشبابية لبوروسيا دورتموند. وبعد صعوده، حجز مقعدا أساسيا في صفوف بوروسيا دورتموند خاصة بعد أن أصبح أصغر هداف في البوندسليغا بعمر 16 عاما و 28 يومًا فقط في 15 مشاركة.

  • لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ

    انضم الظهير الأيسر نيتز إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ قبيل الموسم الجديد بعد تجربة احترافية كبيرة ورائعة مع هيرتا برلين حيث كان محطم ارقامه القياسية. يجيد نيتز قراءة الملعب بشكل جيد فضلا عن براعته في امتلاك الكرة لذا يعتبر نيتز واحدا من المواهب الكروية الواعدة في ألمانيا. ويتوقع أن يتحسن أداءه خلال مشاركاته في البوندسليغا سواء في جلادباخ أو في العاصمة. إعداد: إدوارد ماكامبريدج/ م.ع


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