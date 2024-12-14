بوندسليغا: ماينز يلحق أول خسارة ببايرن في هذا الموسم

مُني بايرن ميونيخ المتصدر بهزيمته الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" هذا الموسم بسقوطه أمام مضيفه ماينز في المرحلة الرابعة عشرة. في المقابل حقق حامل اللقب باير ليفركوزن فوزا ثمينا على أوغسبورغ.

سجل لي جاي-سونغ هدفاً في كل شوط ليقود ماينز لفوز مفاجئ 2-1 على ضيفه بايرن ميونيخ لينهي مسيرة متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الخالية من الهزائم في المسابقة هذا الموسم اليوم السبت (14 كانون الأول/ديسمبر 2024).

وسجل لي جاي-سونغ لاعب منتخب كوريا الجنوبية الهدف قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول بعد أن استغل خطأ دفاعياً من الفريق الضيف الذي قدم أداء باهتاً. ثم ضاعف اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً النتيجة لأصحاب الأرض بعد مرور ساعة من اللعب، بعد أن تحرك بشكل رائع داخل منطقة الجزاء لينهي هجمة مذهلة باغتت دفاع بايرن.

وكانت هذه أول خسارة في الدوري لفينسن كومباني مدرب بايرن، الذي أصبح الأسبوع الماضي ثالث مدرب في تاريخ المسابقة الذي لا يخسر في أول 13 مباراة له في الدوري.

وقلص الفريق البافاري، الذي غاب عنه ثمانية لاعبين بسبب الإصابة بينهم هدافه هاري كين، الفارق عن طريق ليروي ساني في الدقيقة 87.

وحافظ بايرن على صدارة المسابقة برصيد 33 نقطة بفارق أربع نقاط عن باير ليفركوزن الذي فاز 2-صفر على مضيفه أوغسبورغ.

حقق حامل اللقب باير ليفركوزن فوزا ثمينا على أوغسبورغ. صورة من: Peter Fastl/kolbert-press/IMAGO

وأكرم بوروسيا مونشنغلادباخ وفادة ضيفه هولشتاين كيل وفاز عليه 4-1.

وتعادل أونيون برلين وضيفه بوخوم متذيل الترتيب 1-1. وتوقفت المباراة بعدما أصيب حارس مرمى الفريق الزائر باتريك درويس بجسم تم إلقاؤه من الجماهير، فسقط على ركبتيه وتلقى العلاج، قبل أن يأمر الحكم اللاعبين بالدخول إلى غرف تبديل الملابس.

وعاد اللاعبون بعد حوالي نصف ساعة إلى الملعب لكنهم رفضوا اكمال اللقاء واكتفوا بتبادل الكرة في اتفاق واضح بينهم على عدم الاستمرار.

واستنفد بوخوم الذي لعب بعشرة لاعبين بعد 13 دقيقة من صافرة البداية عقب طرد لاعب الوسط الياباني كوجي ميوشي بالبطاقة الحمراء، كل تبديلاته ولم يتمكن من إشراك حارس مرمى جديد بدلا من درويس.

ويحتل أونيون برلين المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة، فيما يقبع بوخوم الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول في الدوري هذا الموسم في المركز الأخير مع 3 نقاط.

خ.س/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)