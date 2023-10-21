 بوندسليغا.. ليفركوزن يهزم فولفسبورغ ويعود إلى الصدارة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 21.10.2023

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رياضة

بوندسليغا.. ليفركوزن يهزم فولفسبورغ ويعود إلى الصدارة

عاد باير ليفركوزن إلى صدارة الدوري الألماني بعد فوز صعب على فولفسبورغ في عقر داره. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطة عن شتوتغارت الوصيف.

مباراة ليفركوزن وفولفسبورغ في المرحلة الثامنة للبوندسليغا (21.10.2023)

ليفركوزن يواصل سعيه للظفر بلقب البوندسليغا مع حفاظه على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري حتى الآن

تصدر فريق باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفضل فوزه الصعب على مضيفه فولفسبورغ (2-1) اليوم السبت (21 تشرين الأول/أكتوبر 2023) في المرحلة الثامنة من الدوري.

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وعلى ملعب فولكسفاغن أرينا، انتهى الشوط بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم المدافع الهولندي جيريمي فريمبونغ بهدف لليفركوزن في الدقيقة 13، ثم 
تعادل الفرنسي ماكسينس لكرواكس لفولفسبورغ في الدقيقة 41. وفي الشوط الثاني سجل الإسباني أليخاندرو غريمالدو هدف الفوز لباير ليفركوزن في الدقيقة 62.
وسجل ليفركوزن فوزه الرابع على التوالي في البوندسليغا، وتنتظره مواجهة يوم الخميس المقبل أمام ضيفه كارباج آجدام من آذربيجان في الدوري 
الأوروبي. ورفع ليفركوزن رصيده في الصدارة إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن شتوتغارت الوصيف. ولايزال سجل ليفركوزن هذا الموسم خاليًا من الهزائم، ولم يسبق للنادي أن تصدر الترتيب خمس مرات في المراحل الثماني الأولى. وكان دورتموند قد انتزع الصدارة مؤقتًا يوم أمس الجمعة بفوزه على بريمن (1-0).

وفي مباراة أخرى جمعت شتوتغارت وأونيون برلين، وعلى ملعب النادي البرليني "آندر آلتن فورستيراي"، واصل المهاجم الغيني سيرهو غيراسي توهجه وسجل هدفه الرابع عشر في الموسم الحالي، لينفرد بصدارة قائمة هدافي البوندسليغا.وافتتح غيراسي التسجيل لشتوتغارت في الدقيقة 15 ثم أضاف الكونغولي سيلاس وامانجيتوكا الهدف الثاني في الدقيقة 81 وتبعه دينيز أونداف بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على ضيفه بوخوم (2-1) وأينتراخت فرانكفورت على مضيفه هوفنهايم  (3-1) ولايبزيغ على مضيفه دارمشتات (3-1).

م.ع.ح/ع.أ.ج (د ب أ)

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    دومينيك سوبوسلاي: 70 مليون يورو

    انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.

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    نابي كيتا: 70 مليون يورو

    انتقل نابي كيتا صانع ألعاب نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول في صيف عام 2018، بيد أن الكلام تردد عن ذلك الانتقال قبل ذلك بوقت طويل. وحول نادي "الريدز" 70 مليون يورو لينتقل الغيني إلى صفوفه.

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    كيفن دي بروين: 74 مليون يورو

    بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.

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    إيرلينغ هالاند: 75 مليون يورو

    نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.

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    لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو

    إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.

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    جادون سانشو: 85 مليون يورو

    مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.

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    جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو

    على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.

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    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافيرتز: 100 مليون يورو

    دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.

  • Fußballspieler Harry Kane im Trikot von Tottenham Hotspur klatscht in die Hände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    هاري كين: 100 مليون يورو

    بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.

  • Jude Bellingham im Trikot von Borussia Dortmund wirft Kusshände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جود بلينغهام: 103 مليون يورو

    بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.

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    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو

    حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.


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