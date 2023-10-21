بوندسليغا.. ليفركوزن يهزم فولفسبورغ ويعود إلى الصدارة مؤقتًا

تصدر فريق باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفضل فوزه الصعب على مضيفه فولفسبورغ (2-1) اليوم السبت (21 تشرين الأول/أكتوبر 2023) في المرحلة الثامنة من الدوري.



وعلى ملعب فولكسفاغن أرينا، انتهى الشوط بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم المدافع الهولندي جيريمي فريمبونغ بهدف لليفركوزن في الدقيقة 13، ثم

تعادل الفرنسي ماكسينس لكرواكس لفولفسبورغ في الدقيقة 41. وفي الشوط الثاني سجل الإسباني أليخاندرو غريمالدو هدف الفوز لباير ليفركوزن في الدقيقة 62.

وسجل ليفركوزن فوزه الرابع على التوالي في البوندسليغا، وتنتظره مواجهة يوم الخميس المقبل أمام ضيفه كارباج آجدام من آذربيجان في الدوري

الأوروبي. ورفع ليفركوزن رصيده في الصدارة إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن شتوتغارت الوصيف. ولايزال سجل ليفركوزن هذا الموسم خاليًا من الهزائم، ولم يسبق للنادي أن تصدر الترتيب خمس مرات في المراحل الثماني الأولى. وكان دورتموند قد انتزع الصدارة مؤقتًا يوم أمس الجمعة بفوزه على بريمن (1-0).



وفي مباراة أخرى جمعت شتوتغارت وأونيون برلين، وعلى ملعب النادي البرليني "آندر آلتن فورستيراي"، واصل المهاجم الغيني سيرهو غيراسي توهجه وسجل هدفه الرابع عشر في الموسم الحالي، لينفرد بصدارة قائمة هدافي البوندسليغا.وافتتح غيراسي التسجيل لشتوتغارت في الدقيقة 15 ثم أضاف الكونغولي سيلاس وامانجيتوكا الهدف الثاني في الدقيقة 81 وتبعه دينيز أونداف بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على ضيفه بوخوم (2-1) وأينتراخت فرانكفورت على مضيفه هوفنهايم (3-1) ولايبزيغ على مضيفه دارمشتات (3-1).

م.ع.ح/ع.أ.ج (د ب أ)