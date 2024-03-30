بوندسليغا.. ليفركوزن يقترب من اللقب بفوز قاتل على هوفنهايم

بدا باير ليفركوزن في طريقه إلى هزيمة أولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، قبل أن يسجل هدفين في غضون 3 دقائق ليقلب تأخره أمام هوفنهايم إلى فوز قاتل، وليقترب من إحراز لقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

بعد تقدم هوفنهايم لـ 88 دقيقة علىباير ليفركوزن، قلب الأخير الطاولة على ضيفه وحول خسارته إلى فوز. فقد تأخر ليفركوزن بهدف لاعب هوفنهايم ماكسيميليان باير في الشوط الأول (33)، وانتظر قبل صافرة النهاية ليسجل هدفين في ثلاث دقائق بفضل روبرت أندريش في الدقيقة 8) والمهاجم التشيكي باتريك شيك في الدقيقة 90+1.

ورفع ليفركوزن رصيده في المركز الأول إلى 73 نقطة، متقدماً بفارق 13 نقطة عن وصيفه بايرن ميونيخ الذي يستقبل بوروسيا دورتموند في ختام هذه الأمسية في أقوى مباريات هذه المرحلة.

ويأتي الفوز الـ 23 لليفركوزن في الدوري هذا الموسم مقابل 4 تعادلات، بعدما صرّح مدربه الإسباني شابي ألونسو (42 عاماً) خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة أنه سيبقى الموسم المقبل، بعدما تناولت الشائعات إمكانية رحيله إلى بايرن ميونيخ أو ليفربول الإنكليزي.

ولم يذق ليفركوزن طعم الخسارة في 39 مباراة خاضها ضمن مختلف المسابقات هذا الموسم حيث تعود خسارته الأخيرة إلى 27 أيار/مايو 2023، وهويتحضر للاحتفال بلقبه الأول في الدوري، كما ينافس على أكثر من جبهة، إذ وصل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا حيث سيلعب أمام دوسلدورف من الدرجة الثانية وربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث سيواجه وست هام الانكليزي.

تألق حارس هوفنهمايم

وتألق حارس هوفنهايم أوليفر بومان في مباراة اليوم بصد عدة كرات، أبرزها للسويسري غرانيت تشاكا مرتين (11 و43)، فيما مرت تسديدة فلوريان فيرتز بجانب القائم الايسر للحارس الالماني (18).

وتابع بومان مسلسل صداته في الشوط الثاني أمام ليفركوزن المندفع لتعديل النتيجة، فوقف سداً امام تسديدة لفيرتز اصطدمت بالمدافع تيم دريكسلر وحولت مجراها (54)، في حين أجرى ألونسو بعد 4 دقائق تغييرا لتنشيط فريقه فأدخل المهاجم المغربي أمين عدلي بدلاً من لاعب الوسط يوناس هوفمان.

واستعرض بومان وأنقذ مرماه على دفعتين أمام المهاجمين شيك وعدلي (76)، ليعود وينقذ كرة إعجازية للإسباني بورخا إيغليسياس (87).

ووضع أندريش حداً لتعملق الحارس، بإدراكه هدف التعادل بعد تمريرة من جوناثان تاه داخل المنطقة تابعها لاعب الوسط تسديدة "على الطاير" بقدمه اليمنى اصطدمت بالأرض وهزت الشباك (88)، قبل أن يضيف ليفركوزن الهدف الثاني من تمريرة عرضية ثانية من تاه حولها شيك بقدمه اليسرى في المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ومُني هوفهنايم بخسارته الثالثة توالياً، بعدما سبق له أن سقط قبل النافذة الدولية أمام فرانكفورت 1-3 وشتوتغارت 0-3. صورة من: Hasan Bratic/TSG 1899 Hoffenheim/IMAGO

ومُني هوفهنايم بخسارته الثالثة توالياً، بعدما سبق له أن سقط قبل النافذة الدولية أمام فرانكفورت 1-3 وشتوتغارت 0-3.

وسقط لايبزيغ في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ماينتس، واستعاد المركز الرابع من دورتموند بفارق الأهداف بانتظار مباراة الأخير أمام عملاق بافاريا.

وقاد رالف هاسنهوتل فريقه فولفسبورغ في أول مباراة له معه على دكة المدربين للفوز على مضيفه فيردر بريمن المنقوص 2-0. حيث خاض بريمن الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه أنتوني يونغ في الدقيقة 43، قبل أن يطرد مدافع الضيف الفرنسي ماكسنس لاكروا، مسجل الهدف الأول، في الدقيقة 76.

واقترب فرايبورغ بقيادة مدربه التاريخي كريستيان شترايخ الذي أعلن رحيله في نهاية الموسم الحالي بعد 13 عاما قضاها في النادي، من المراكز الأوروبية بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-0.

وتعادل أينتراخت فرانكفورت سلباً مع ضيفه أونيون برلين.

وتختتم المرحلة السابعة والعشرون للبوندسليغا غدا الأحد، فيلعب أوغسبورغ مع كولن، وشتوتغارت مع هايدنهايم، وبوخوم مع دارمشتات.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)