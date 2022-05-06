بوندسليغا.. ليفركوزن يضمن دوري الأبطال وفرايبورغ يتلقى صفعة!

ضمن باير ليفركوزن تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه هوفنهايم (4-2)، فيما تعرضت آمال فرايبورغ في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل لصدمة موجعة بسقوطه على أرضه (1-4) أمام أونيون برلين، وذلك ضمن مباريات المرحلة 33 قبل الأخيرة من الدوري الألماني في كرة القدم(البوندسليغا) التي جرت اليوم السبت (السابع من أيار/مايو 2022).

وعلى ملعب "بري زيرو أرينا" في هوفنهايم، حجز باير ليفركوزن مركزه في دوري أبطال أوروبا بفضل مهاجمه التشيكي باتريك شيك الذي سجل هدفين (34 و76) من رباعية فريقه.

ورفع شيك رصيده إلى 24 هدفاً هذا الموسم في الدوري في المركز الثاني للهدافين خلف مهاجم بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي (34). وأضاف الفرنسي موسى ديابي الثاني (73)، في هدفه الثالث عشر هذا الموسم ومثلها تمريرات حاسمة في الدوري. واختتم البديل الدولي الأرجنتيني لوكاس ألاريو المهرجان التهديفي (90+1).



وسجل لهوفنهايم الفرنسي جورجينيو روتر بعد تمريرة من النمساوي كريستوف باومغارتنر (22)، ليعود الأخير ويسجل الثاني (36). واحتاج ليفركوزن إلى فوز من مباراتيه الأخيرتين لضمان تأهله رسمياً إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم لمقبل، حيث سيشارك للمرة الثالثة عشرة في تاريخه كثالث أفضل سجل لنادٍ ألماني بعد بايرن ميونيخ الذي يتحضر لمشاركته الـ 25 وبوروسيا دورتموند (16).

وقال زيمون رولفز، المدير الرياضي في ليفركوزن، لشبكة سكاي: "نحن سعداء حقاً. لم نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في العامين الماضيين، لذلك كان هدفنا الكبير هذا الموسم".

فرايبورغ يتلقى صفعة قوية بسقوطه أمام أونيون برلين



صفعة قوية لفرايبورغ

في المقابل، تلقى فرايبورغ، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال (55 نقطة)، صفعة قوية بخسارته على أرضه أمم أونيون برلين، ليبقى في مرمى نيران لايبزيغ الذي يتأخر عنه بفارق نقطة ويستقبل الأحد أوغسبورغ، في مسعاه لانتزاع آخر المقاعد من فرايبورغ، تعويضاً لخروجه المخيب من نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وما زال أونيون برلين الذي صعد إلى "بوندسليغا" عام 2019 يحتفظ بآمال، ولو ضعيفة، بمقعد في دوري الأبطال بعدما تساوى مع لايبزيغ. وقال أورس فيشر مدرب أونيون برلين، الضامن خوضه مسابقة أوروبية للموسم الثاني توالياً بحلوله سادساً مع 54 نقطة، لشبكة سكاي: "إنه لأمر مدهش ما تمكن اللاعبون من القيام به هذا الموسم".



دورتموند يعود إلى سكة الانتصارات

وعاد بوروسيا دورتموند إلى سكة الانتصارات بفوزه (3-1) على مضيفه غرويتر فورت أوّل الهابطين إلى الدرجة الثانية. ورفع دورتموند الضامن في وقت سابق تأهله إلى المسابقة القارية الأم مع بايرن ميونيخ البطل الذي يستقبل شتوتغارت الأحد، رصيده في المركز الثاني إلى 66 نقطة، متقدماً بفارق 5 نقاط عن ليفركوزن الثالث. وهي المرة السادسة في الأعوام العشرة الأخيرة ينهي دورتموند فيها منافسات الدوري الالماني في المركز الثاني خلف "ريكوردمايستر".

نجم دورتموند هالاند يحضن زميله يوليان براندت بعد تسجيل الأخير الهدف الأول للفريق أمام غرويتر فورت (السابع من أيار/مايو 2022)



وفرض يوليان براندت نفسه نجماً للمباراة، بتسجيله هدفين لدورتموند في الدقيقتين 26 بعدما تابع كرة سددها زميله البرتغالي رافايل غيريرو وصدها الحارس السويدي أندرياس ليندي، و72 إثر تمريرة من البديل نيكو شولتس، مسجلاً هدفه الرابع إلى كرتين حاسمتين في مبارياته الخمس الأخيرة.

وأضاف البديل فيليكس باسلاك الثالث في الدقيقة 77، ليقضي دورتموند على آمال غرويتر فورت الذي كان أدرك التعادل عبر مهاجمه المعار من هيرتا برلين جيسيك نغانكام (70).

وعاد فريق "أسود ويستفاليا" إلى سكة الانتصارات بعدما مُني بخسارتين توالياً في المرحلتين الماضيتين أمام بايرن ميونيخ (1-3) وبوخوم (3-4)، وذلك للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2021. وهي الخسارة السابعة توالياً لغرويتر فورت أمام دورتموند، في حين لم يفز سوى بمباراة واحدة من مواجهاته العشر، مقابل تعادل و8 هزائم.

وفي مباراة أخرى اليوم فاز فولفسبورغ على مضيفه كولونيا (كولن) بهدف يتيم سجله يانيك غيرهارت (43). الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد كولونيا عند 52 نقطة في المركز السابع.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب)