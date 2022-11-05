 بوندسليغا: ليفركوزن يسحق أونيون برلين ويهدي الصدارة لبايرن | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 06.11.2022

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رياضة

بوندسليغا: ليفركوزن يسحق أونيون برلين ويهدي الصدارة لبايرن

فرط فريق أونيون برلين في صدارة الدوري الألماني "بوندسليغا" لصالح بايرن ميونيخ، بعد خسارته المذلة بخماسية نظيفة أمام مضيفه باير ليفركوزن في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة، والتي شهدت فوز فرايبورغ على كولن (كولونيا).

تجمد رصيد أونيون برلين عند 26 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث.

تجمد رصيد أونيون برلين عند 26 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث.

صب باير ليفركوزن جام غضبه على ضيفه أونيون برلين عندما أكرم وفادته بخماسية نظيفة وأهدى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم إلى بايرن ميونيخ الأحد (السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) في ختام المرحلة الثالثة عشرة.

مختارات

لم تعرف كرة القدم الألمانية هدافا أفضل من غيرد مولر، إذ تمكن من إحراز365 هدفاً في المباريات التي لعبها في الدوري الألماني. وتكريما له بعد وفاته تم نصب تمثال له في مسقط رأسه.

ارتقى بايرن ميونيخ إلى الصدارة مؤقتاً بفوزه الصعب على هرتا برلين وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، فيما تابع بوروسيا دورتموند الضغط على فرق المقدمة بفوزه على ضيفه بوخوم.

وصمد قطب العاصمة ومفاجأة الموسم وصاحب أقوى دفاع قبل المرحلة (9 أهداف دخلت مرماه فقط)، طيلة الشوط الأول قبل أن يستسلم في الشوط الثاني وتهتز شباكه خمس مرات.

وهي ثاني أقسى خسارة للنادي في البوندسليغا بعد الأولى بالنتيجة ذاتها أمام بوروسيا دورتموند في شباط/فبراير 2020.

ومني أونيون برلين بخسارته الثالثة هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بعد الأولى أمام بوخوم 1-2 في المرحلة الحادية عشرة، بعدما سقط للمرة الأولى هذا الموسم أمام أينتراخت فرانكفورت صفر-2 في الثامنة.

ونجح أونيون برلين في الحفاظ على الصدارة رغم خسارتيه الأولى والثانية، لكن سقوطه اليوم أرغمه على التخلي عنها لصالح بايرن ميونيخ حامل اللقب والفائز بصعوبة على القطب الآخر للعاصمة هرتا برلين 3-2 السبت في برلين.

وتجمد رصيد أونيون برلين عند 26 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث مقابل 28 نقطة للنادي البافاري الذي استعاد الصدارة للمرة الاولى منذ المرحلة الرابعة أواخر آب/أغسطس الماضي.

في المقابل، حقق باير ليفركوزن فوزه الثاني فقط في الدوري بقيادة مدربه الجديد لاعب الوسط الدولي الإسباني السابق تشابي ألونسو بعد الأول في أول مباراة بقيادته عندما سحق ضيفه شالكه برباعية نظيفة في المرحلة التاسعة في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان مصير ألونسو على المحك في مباراة اليوم بعد خسارتين وتعادل واحد في الدوري وتعادلين وخسارة واحدة في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أنهى دور مجموعاتها في المركز الثالث وسيواصل مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

فرض المهاجم الدولي الفرنسي موسى ديابي (الصورة) نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين الثاني والثالث لفريقه في مرمى أونيون برلين.

فرض المهاجم الدولي الفرنسي موسى ديابي (الصورة) نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين الثاني والثالث لفريقه في مرمى أونيون برلين.

وفرض المهاجم الدولي الفرنسي موسى ديابي نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و58، بعدما افتتح لاعب أونيون برلين السابق روبرت أندريخ التسجيل (46)، وأضاف التشيكي آدم هولييك الرابع (68)، واختتم الهولندي ميتشل بيكر المهرجان (76).

وتخلص باير ليفركوزن من المركز السادس عشر المؤدي الى الملحق الفاصل من أجل البقاء في الدرجة الأولى، وصعد إلى المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

النمساوي ميشائيل غريغوريتش يسجل الهدف الثاني لفرايبورغ في مرمى كولن.

النمساوي ميشائيل غريغوريتش يسجل الهدف الثاني لفرايبورغ في مرمى كولن.

واستغل فرايبورغ خسارة أونيون برلين وانتزع المركز الثاني بفوزه على ضيفه كولن (كولونيا) بهدفين نظيفين سجلهما الكوري الجنوبي جيونغ ووو-يونغ (53) و (64).

وهو الفوز الثالث تواليا لفرايبورغ والثامن هذا الموسم، فرفع رصيده الى 27 نقطة مقابل 17 نقطة والمركز الثاني عشر لكولن الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصار (خسارتان وتعادل).

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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