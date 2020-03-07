 بوندسليغا.. ليفركوزن يستمر في التألق ولايبزيغ يتعثر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.03.2020

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رياضة

بوندسليغا.. ليفركوزن يستمر في التألق ولايبزيغ يتعثر

في المرحلة الخامسة والعشرين للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، تقدم فريق باير ليفركوزن إلى المركز الرابع بفضل فوزه الساحق على ضيفه اينتراخت فرانكفورت، في الوقت الذي تعثر فيه لايبزيغ بالتعادل مع فولفسبورغ.

البرازيلي باولينيو مسجلا الهدف الثالث لفريقه باير ليفركوزن في مرمى أنيتراخت فرانكفورت

ليفركوزن يتالق ويسحق أينتراخت فرانكفورت بأبعة أهداف نظيفة

تقدم فريق باير ليفركوزن إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم(بوندسليغا) بفضل فوزه الساحق على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 4 /صفر اليوم السبت (السابع من آذار/مارس 2020) في المرحلة الخامسة والعشرين للبوندسليغا. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

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رغم الأداء المتواضع اقتنص دورتموند نقاط المباراة الثلاث من مضيفه فرايبورغ. وبينما فاز ماينز وغلاد باخ في مباراتيهما تعملق بايرن ميونيخ واكتسح هوفنهايم في "مباراة غريبة" شهدت إضراب لاعبي الفريقين بسبب تصرف للجماهير. (29.02.2020)

يتابع الدولي المغربي السابق رشيد العزوزي بقلق بالغ ما تشهده بعض الملاعب الألمانية من حالات العنصرية. العزوزي كشف في تصريحات صحفية عن تجربته الشخصية مع العنصرية وموقفه مما حصل في لقاء بايرن ميونيخ وهوفنهايم. (03.03.2020)

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفركوزن بهدفين حيث سجل كاي هافيرتز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة ثم أضاف كريم بلعربي الهدف الثاني في الدقيقة 14. وفي الشوط الثاني تقمص البرازيلي باولينيو دور البطولة بتسجيله الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 49 و55. 

أما لايبزيغ فقد اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع مستضيفه فولفسبورغ اليوم السبت ليتعثر للجولة الثانية على التوالي ويصبح على بعد نقطتين من بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

ولم يفعل لايبزيغ، الذي يستضيف توتنهام هوتسبير في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، شيئاً في الشوط الأول لكنه حاول تحقيق الفوز بعد الاستراحة بتسديدتين من يوسف بولسن ومارسيل زابيتسر.

وحصل فولفسبورغ على فرصتين بتسديدتين منخفضتين من ماكس أرنولد في الدقيقة 77 ثم إكزافر شلاغر قبل دقيقة من النهاية. وظل لايبزيغ في المركز الثاني برصيد 50 نقطة لكن بايرن يستطيع الابتعاد عنه بفارق خمس نقاط لو انتصر على ضيفه أوغسبورغ غداً الأحد.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على ضيفه يونيون برلين 3/1، وتعادل هيرتا برلين مع فيردر بريمن 2/2، وشالكه مع هوفنهايم 1/1.

خ.س/ع.ج (د ب أ، رويترز)

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    جماهير دورتموند هي صاحبة الرقم القياسي في حضور مباريات البوندسليغا. فملعب سيغنال إيدونا بارك يتسع لحوالي 81 ألف متفرج، يلبس جلهم زي الفريق، فيبدون كجدار أصفر.

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    بايرن ميونيخ العريق هو أنجح أندية ألمانيا وأكثرها جماهيرية. ويتسع ملعبه "أليانز أرينا" لحوالي 71 ألف متفرج، ويمتلأ عن آخره خصوصاً في المباريات الرسمية.

  • USA Tour Bayern München Fans

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

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  • DFB - Pokalfinale 2014 Borussia Dortmund gegen Bayern München

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    معك أينما تذهب!

    وعندما تكون هناك مباراة مهمة تزحف الجماهير خلف فريقها، ولو تعذرت مؤازرة الفريق في الملعب، يجتمعون أمام شاشة عملاقة.

  • Fußball Bundesliga 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    التشجيع بطعم الكرنفال

    ماينز هو الممثل الوحيد لولاية راينلاند بفالتس في البوندسليغا. ولأن ماينز إلى جانب كولونيا من أشهر مدن الكرنفال، فمن الطبيعي أن يأتي المشجعون بملابس كرنفالية.

  • Fans von Hamburg SV Bundesliga FSV Mainz 05 vs. Hamburger SV

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    مطالب الجماهير

    تعرض هامبورغ الموسم الماضي لأكبر محنة في تاريخه حيث كان مهددا بمغادرة الدرجة الأولى. الجماهير هنا ترفع شعار "لا للدرجة الثانية أبدا". وبقي هامبورغ في البوندسليغا بأعجوبة.

  • SV Werder Bremen

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الفوز في ملعبنا

    من يدخل ملعب فيردر بريمن "فيزر شتاديون" يشعر وكأنه في بيته. جماهير الفريق الأخضر والأبيض تقف خلف فريقها بقوة رغم نتائجه غير الجيدة. وهنا يافطة تقول: "نريد الفوز في ملعبنا".

  • Vizekusen (Bayer 04 Leverkusen)

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    باير الوصيف

    باير لفركوزن يحل غالبا في المركز الثاني بصرف النظر عن بطل الدوري الألماني. والجماهير تستهجن ذلك بيافطة كتب عليها بالألمانية "كوزن الوصيف". لكنه في العامين الآخيرين لم يدرك حتى الوصافة.

  • Bildergalerie Gewalt im Fußball

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عنف الجماهير

    قد يزيد الاستهجان أحيانا فيصبح عنفا كما فعلت هنا جماهير أينتراخت فرانكفورت في مباراته له أمام في دوسلدورف. وتقوم الأندية بحرمان جماهيرها المشاغبة من دخول الملاعب.

  • Fans in der Bundesliga Schalke 04

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الأزرق الملكي

    ارتفع عدد أعضاء نادي شالكه من 10 آلاف عام 1991 إلى حوالي 130 ألف عضو عام 2014. وبهذا يكون ثاني أكبر نادي في ألمانيا بعد ميونيخ من حيث عدد الأعضاء، ويطلق عليه اسم الأزرق الملكي.

  • Bundesliga, Eintracht Braunschweig - Hannover 96

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    أوفياء رغم النتائج

    نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.

  • Fußball 2. Bundesliga 31. Spieltag 1. FC Köln FSV Mainz 05

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عشق كولونيا

    رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

لكل ناد في ألمانيا مجموعات جماهير تساند الفريق في البطولات المختلفة، تشجع وتحمس اللاعبين وأحيانا تنتقدهم وتستهجن أدائهم وأحيانا تمارس العنف ضدهم وفي هذه الجولة المصورة نتعرف على جوانب من جماهير أهم الأندية الألمانية. (22.08.2014)  

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