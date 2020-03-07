بوندسليغا.. ليفركوزن يستمر في التألق ولايبزيغ يتعثر

تقدم فريق باير ليفركوزن إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم(بوندسليغا) بفضل فوزه الساحق على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 4 /صفر اليوم السبت (السابع من آذار/مارس 2020) في المرحلة الخامسة والعشرين للبوندسليغا. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفركوزن بهدفين حيث سجل كاي هافيرتز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة ثم أضاف كريم بلعربي الهدف الثاني في الدقيقة 14. وفي الشوط الثاني تقمص البرازيلي باولينيو دور البطولة بتسجيله الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 49 و55.

أما لايبزيغ فقد اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع مستضيفه فولفسبورغ اليوم السبت ليتعثر للجولة الثانية على التوالي ويصبح على بعد نقطتين من بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

ولم يفعل لايبزيغ، الذي يستضيف توتنهام هوتسبير في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، شيئاً في الشوط الأول لكنه حاول تحقيق الفوز بعد الاستراحة بتسديدتين من يوسف بولسن ومارسيل زابيتسر.

وحصل فولفسبورغ على فرصتين بتسديدتين منخفضتين من ماكس أرنولد في الدقيقة 77 ثم إكزافر شلاغر قبل دقيقة من النهاية. وظل لايبزيغ في المركز الثاني برصيد 50 نقطة لكن بايرن يستطيع الابتعاد عنه بفارق خمس نقاط لو انتصر على ضيفه أوغسبورغ غداً الأحد.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على ضيفه يونيون برلين 3/1، وتعادل هيرتا برلين مع فيردر بريمن 2/2، وشالكه مع هوفنهايم 1/1.

خ.س/ع.ج (د ب أ، رويترز)