بوندسليغا- ليفركوزن يحقق رقما تاريخيا بـ 48 فوزاً دون خسارة

حقق فريق باير ليفركوزن فوزاً ساحقاً على مضيفه اينتراخت فرانكفورت 5-1 في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" ليحافظ بذلك على سلسلته المذهلة بلا هزيمة في 48 مباراة متتالية.

حافظ باير ليفركوزن على سلسلته المذهلة بلا هزيمة بقيادة مديره الفني الإسباني تشابي ألونسو في 48 مباراة متتالية، بفوزه الساحق على مضيفه اينتراخت فرانكفورت 5-1 اليوم الأحد (5 مايو/أيار 2024) في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

ورفع ليفركوزن الذي تُوج بطلاً للدوري للمرة الأولى في تاريخه، رصيده إلى 84 نقطة في الصدارة بفارق 15 نقطة عن منافسه المباشر بايرن ميونيخ الذي سقط أمام شتوتغارت الثالث 1-3 السبت.

وخاض ليفركوزن المباراة في غياب مدربه الإسباني شابي الونسو الموقوف لتراكم البطاقات الصفراء لكن ذلك لم يؤثر على لاعبيه. وأراح الونسو صانع العابه المتألق فلوريان فيرتس الذي احتفل بعيد ميلاده الحادي والعشرين الجمعة.

وعادل ليفركوزن الرقم القياسي الذي حققه بنفيكا البرتغالي بعدم الخسارة في 48 مباراة متتالية خلال الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 1963 وشباط/فبراير 1965.

الشوط الأول

افتتح لاعب الوسط السويسري المخضرم غرانيت تشاكا، المنتقل إلى ليفركوزن مطلع الموسم الحالي قادماً من أرسنال الانجليزي، التسجيل بتسديدة بعيدة المدى (الدقيقة 12)، لكن فرانكفورت أدرك التعادل عبر المهاجم الفرنسي هوغو ايكيتيكي (الدقيقة 32).

وفي الدقيقة قبل الأخيرة من نهاية الشوط الأول، منح المهاجم التشيكي باتريك شيك التقدم مجدداً لليفركوزن من كرة رأسية.

يحتاج ليفركوزن إلى تحاشي الخسارة في آخر مرحلتين ليصبح أول ناد في تاريخ بوندسليغا لا يُمنى بأي خسارة طوال الموسم صورة من: Kai Pfaffenbach/REUTERS/REUTERS

الشوط الثاني

وأضاف ليفركوزن ثلاثة أهداف في الشوط الثاني تناوب على تسجيلها الأرجنتيني ايزيكييل بالاسيوس (الدقيقة 58 من ركلة جزاء) والظهير الهولندي جيريمي فريمبونغ بعد 5 دقائق من نزوله احتياطياً (الدقيقة 77)، والنيجيري فيكتور بونيفاس (الدقيقة 89 من ركلة جزاء).

والفوز هو الأول لليفركوزن على ملعب منافسه منذ ست سنوات. ويحتاج ليفركوزن إلى تحاشي الخسارة في آخر مرحلتين ليصبح بالتالي أول ناد في تاريخ بوندسليغا لا يُمنى بأي خسارة طوال الموسم.

ويبدو ليفركوزن مرشحاً لإحراز الثلاثية، فهو خطا خطوة عملاقة لبلوغ نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) بعد أن عاد من روما بفوز ثمين بهدفين نظيفين قبل أن يستضيف مباراة الإياب الخميس المقبل، كما بلغ نهائي كأس ألمانيا حيث يلاقي كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية في 25 الحالي.

أونيون برلين مهدد بالهبوط

وفي مباراة أخرى، بات أونيون برلين مهدداً جدياً بالهبوط إلى الدرجة الثانية بسقوطه على أرضه أمام بوخوم 3-4 في مباراة مثيرة.

ويحتل أونيون برلين الذي صعد إلى الدرجة الأولى عام 2019، المركز الخامس عشر بعدما أنهى الموسم الماضي رابعاً ما خوله المشاركة في دوري ابطال اوروبا.

ويملك أونيون برلين 30 نقطة، متقدماً بفارق نقطة على ماينز السادس عشر.

يذكر أن صاحب المركز السادس عشر يخوض مواجهة فاصلة مع ثالث الدرجة الثانية لتحديد هوية الفريق الذي سيشارك في دوري النخبة الموسم المقبل.

هايدنهايم يبقي ماينز في منطقة الخطر

وفي آخر مباريات الأحد فرض فريق هايدنهايم التعادل على ضيفه ماينز بنتيجة 1/1 في ختام منافسات الجولة 32 من الدوري الألماني لكرة القدم.

لم يحافظ ماينز على تقدمه بهدف جوناثان بوركاردت في الدقيقة 36 ليسجل تيم كلينيست التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 65.

وواصل ماينز سلسلة تعادلاته للجولة الثالثة على التوالي وفرط في نقطتين ثمينتين للابتعاد عن شبح الهبوط للدرجة الثانية.

وبقي ماينز في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة، أما هايدنهايم فقد ظل في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

ع.ح/أ.ح (أ ف ب ، د ب أ)