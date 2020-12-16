بوندسليغا: ليفركوزن يحتفظ بالصدارة وليفاندوفسكي ينقذ بايرن

حافظ باير ليفركوزن على صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه كولونيا (كولن) 4-صفر، فيما أنقذ البولندي روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ من الخسارة وقاده للفوز على ضيفه فولفسبورغ 2-1، كما فاز لايبزيغ بصعوبة على هوفنهايم 1-صفر في المرحلة الثانية عشرة الأربعاء (16 كانون الأول/ ديسمبر 2020).
وبذلك أبقى ليفركوزن على فارق النقطة مع بايرن ميونيخ الثاني ولايبزيغ الثالث بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة مقابل 27 للفريقين الآخرين.
ففي المباراة الاولى بادر ليفركوزن للضغط باكرا على مرمى مضيفه كولونيا (كولن) المتعثر صاحب المركز الخامس عشر وسجل هدفين سريعين عبر ميتشيل فايزر (8)، والفرنسي موسى ديابي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس (10).
وفي الشوط الثاني واصل الضيوف سيطرتهم وسجلوا هدفين عبر التشيكي باتريك تشيك (54) والشاب فلوريان فيرنز البالغ من العمر 17 عاما (59).
وفي المباراة الثانية، أنقذ ليفاندوفسكي فريقه بايرن من الخسارة صفر-1 أمام فولفسبورغ بتسجيله ثنائية أكدت أحقيته بأن يتوج غدا الخميس بلقب جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب لعام 2020.
وسجل ماكسميليان فيليب هدف السبق سريعا لفولفسبورغ من كرة مقصية من مسافة قريبة عجز مانويل نوير عن صدها (5). وأدرك ليفاندوفسكي التعادل في الوقت الضائع من الشوط الأول إثر تمريرة من الفرنسي كينغسلي كومان (45+1). وأضاف الثاني بعدما تقدم بالكرة وتلاعب بالمدافعين وسدد كرة قوية في المرمى (50).
ليفاندوفسكي أنقذ فريقه بايرن ميونيخ وسجل هدفين
وتجاوز الدولي البولندي حاجز الـ 250 في البوندسليغا، إذ بهدفي اليوم أصبح رصيده 251 هدفا مع كل من بايرن وفريقه السابق بوروسيا دورتموند، كما عزز رصيده في صدارة ترتيب الهدافين ليصبح 15 هدفا.
وسبق لـ"ليفا" (ليفاندوفسكي) أن سجل 71 هدفا في 63 مباراة في جميع المسابقات منذ انطلاق الموسم الماضي 2019-2020 مرورا بالموسم الحالي، وذلك اكثر من أي لاعب آخر في أندية البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.
وفي المباراة الثالثة، جاء هدف الفوز للايبزيغ عن طريق النمسوي يوسف بولسن (60). وفي بقية المباريات تواصلت محن شالكه بخسارته أمام ضيفه فرايبورغ صفر-2، فيما خسر أرمينيا بيليفيلد أمام ضيفه أوغسبورغ صفر-1.
أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب)
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو
رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.
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لروي ساني ـ 50 مليون يورو
لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.
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تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو
" إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.
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لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو
في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.
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بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو
ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو
إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كايتا ـ 70 مليون يورو
بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.
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كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو
بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.
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لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو
إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .
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بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة
105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م