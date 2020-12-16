بوندسليغا: ليفركوزن يحتفظ بالصدارة وليفاندوفسكي ينقذ بايرن

حافظ باير ليفركوزن على صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه كولونيا (كولن) 4-صفر، فيما أنقذ البولندي روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ من الخسارة وقاده للفوز على ضيفه فولفسبورغ 2-1، كما فاز لايبزيغ بصعوبة على هوفنهايم 1-صفر في المرحلة الثانية عشرة الأربعاء (16 كانون الأول/ ديسمبر 2020).

وبذلك أبقى ليفركوزن على فارق النقطة مع بايرن ميونيخ الثاني ولايبزيغ الثالث بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة مقابل 27 للفريقين الآخرين.

ففي المباراة الاولى بادر ليفركوزن للضغط باكرا على مرمى مضيفه كولونيا (كولن) المتعثر صاحب المركز الخامس عشر وسجل هدفين سريعين عبر ميتشيل فايزر (8)، والفرنسي موسى ديابي من تسديدة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس (10).

وفي الشوط الثاني واصل الضيوف سيطرتهم وسجلوا هدفين عبر التشيكي باتريك تشيك (54) والشاب فلوريان فيرنز البالغ من العمر 17 عاما (59).

وفي المباراة الثانية، أنقذ ليفاندوفسكي فريقه بايرن من الخسارة صفر-1 أمام فولفسبورغ بتسجيله ثنائية أكدت أحقيته بأن يتوج غدا الخميس بلقب جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب لعام 2020.

وسجل ماكسميليان فيليب هدف السبق سريعا لفولفسبورغ من كرة مقصية من مسافة قريبة عجز مانويل نوير عن صدها (5). وأدرك ليفاندوفسكي التعادل في الوقت الضائع من الشوط الأول إثر تمريرة من الفرنسي كينغسلي كومان (45+1). وأضاف الثاني بعدما تقدم بالكرة وتلاعب بالمدافعين وسدد كرة قوية في المرمى (50).

ليفاندوفسكي أنقذ فريقه بايرن ميونيخ وسجل هدفين

وتجاوز الدولي البولندي حاجز الـ 250 في البوندسليغا، إذ بهدفي اليوم أصبح رصيده 251 هدفا مع كل من بايرن وفريقه السابق بوروسيا دورتموند، كما عزز رصيده في صدارة ترتيب الهدافين ليصبح 15 هدفا.

وسبق لـ"ليفا" (ليفاندوفسكي) أن سجل 71 هدفا في 63 مباراة في جميع المسابقات منذ انطلاق الموسم الماضي 2019-2020 مرورا بالموسم الحالي، وذلك اكثر من أي لاعب آخر في أندية البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وفي المباراة الثالثة، جاء هدف الفوز للايبزيغ عن طريق النمسوي يوسف بولسن (60). وفي بقية المباريات تواصلت محن شالكه بخسارته أمام ضيفه فرايبورغ صفر-2، فيما خسر أرمينيا بيليفيلد أمام ضيفه أوغسبورغ صفر-1.

أ.ح/ع.ج.م (أ ف ب)