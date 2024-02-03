بوندسليغا.. ليفركوزن يتمسك بالصدارة وبايرن يواصل مطارته

حول بايرن ميونيخ حامل اللقب تأخره بهدف واحد ليفوز 3-1 على بروسيا مونشنغلادباخ ويواصل ملاحقة باير ليفركوزن متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل مباراتهما معا في الجولة المقبلة.

تمسك باير ليفركوزن بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بالفوز على مضيفه دارمشتات 2 / صفر بينما انتزع ملاحقه بايرن ميونيخ فوزا مثيرا أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3 / 1 في الجولة الـ 20 للبودسليغا اليوم السبت (الثالث من شباط/ فبراير 2024).

وعادليفركوزن من معقل دارمشتات بفوز ثمين بفضل مهاجمه الإنجليزي ناثان تيلا الذي سجل هدفين في الدقيقتين 33 و52. ورفع الفريق رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، بينما بقى دارمشتات في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 11 نقطة بعدما خسر مباراته رقم 13 في البوندسليغا هذا الموسم.

وتقدم ليفركوزن في الدقيقة 33 عندما مرر أليخاندرو جريمالدو كرة إلى تيلا غير المراقب ليسكنها الشباك. وكان بإمكان ليفركوزن إضافة هدف واحد آخر على الأقل خلال الشوط الأول، لكنه أضاع عدة فرص جيدة كانت إحداها من نصيب الوافد الجديد بورخا إغليسياس في الدقيقة 41 . وعزز النيجيري الدولي تيلا تقدم ليفركوزن بالهدف الثاني في الدقيقة 52 بمساعدة فلوريان فيرتس، مسجلا هدفه الرابع في الدوري.

وقال تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن، والذي جذب نجاحه مع الفريق الألماني هذا الموسم اهتمام أندية أوروبية كبرى "كان انتصارا جيدا للغاية بالنسبة لنا، وبنتيجة جيدة" وأضاف "الفوز ليس سهلا في هذا الاستاد. قدمنا أداء جيدا وسيطرنا على المباراة رغم المساحات التي أتيحت أمام دارمشتات خلال أول 20 أو 25 دقيقة. عالجنا هذا الأمر وأدينا بشكل أفضل. قدمنا أداء محترما وتعاملنا مع المباراة بشكل جيد".

في ملعب أليانز أرينا، قلب بايرن ميونيخ تأخره وسط جماهيره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف ليواصل مطاردة باير ليفركوزن صورة من: Angelika Warmuth/dpa/picture alliance



بايرن يقلب الطاولة على مونشنغلادباخ

وعلى ملعب أليانز أرينا، قلب بايرن ميونيخ تأخره وسط جماهيره بهدف سجله نيكو إلفيدي مدافعبوروسيا مونشنغلادباخ في الدقيقة 35 إلى فوز بثلاثة أهداف ليواصل مطاردة باير ليفركوزن. سجل ثلاثية بايرن ميونيخ ألكسندر بافلوفيتش وهاري كين وماتياس دي ليخت في الدقائق 45 و70 و86. ورفع حامل اللقب رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني ليحافظ على الفارق قبل أن يحل ضيفا على ليفركوزن يوم السبت المقبل في مباراة مصيرية نحو لقب الموسم الجاري.

كشر بايرن ميونيخ عن أنيابه سريعا وكاد ليروي ساني أن يهز الشباك بعد مرور خمس دقائق إلا أن العارضة تصدت لتسديدته القوية. وبعد أربع دقائق عاد ساني ليهدر فرصة أخرى مؤكدة بعد تمريرة من زميله توماس مولر بينما أبعد دفاع بوروسيا مونشنغلادباخ الكرة من أمام هاري كين قبل أن يسدد النجم الإنجليزي في المرمى بالدقيقة 23. وفي الدقيقة 31 أنقذ نيكولاس موريتس مرماه بتصد رائع لركلة حرة سددها هاري كين في المقص الأيسر.

ارتبك بايرن ميونيخ لدقائق حيث أبعد مانويل نوير كرة عرضية من فرانك أونورا كادت أن تخدع الحارس الألماني لتصل إلى ناثان نجوم الذي سددها نحو المرمى قبل أن ينقذ المدافع الإنجليزي إيريك داير المرمى البافاري من هدف محقق في الدقيقة 33.

عاد فيردر بريمن بفوز ثمين من مباراته مع ماينز صورة من: Juergen Schwarz/Getty Images

ونجح حامل اللقب في تصحيح أوضاعه سريعا بهدف التعادل الذي سجله ألكسندر بافلوفيتش بعد تعاون مثمر بين زميليه ليروي ساني وتوماس مولر.

حاول بايرن ميونخ أن يسجل هدفا مبكرا في الدقائق الأولى بالشوط الثاني لكن محاولات جمال موسيالا وليون غرويتسكا وتوماس مولر افتقدت للدقة على المرمى.

وفي الدقيقة 62 شارك الوافد الجديد ساشا بوي القادم من جلطة سراي التركي مكان المغربي نصير مزراوي لتنشيط الجبهة اليمنى لبايرن ميونيخ قبل أن يسدد هاري كين كرة قوية بجوار القائم. ولعب ليون غرويتسكا كرة عرضية أخطأ حارس المرمى في التعامل معها ليكملها هاري كين برأسه في الشباك مسجلا الهدف الثاني لبايرن ميونخ. وكاد البديل ماتياس تيل أن يسجل هدفا رابعا لبايرن ميونيخ بضربة رأس قوية أبعدها حارس المرمى نيكولاس موريتز بصعوبة قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية.

وفي باقي مباريات اليوم، فاز فيردر بريمن على ماينز 1 / صفر، وشتوتغارت على فرايبورغ 3 / 1، بينما تعادل بوخوم مع ضيفه أوغسبورغ 1 / 1، وفاز كولن على أينتراخت فرانكفورت بهدفين لصفر.

وكانت منافسات هذه الجولة انطلقت أمس الجمعة بتعادل سلبي بين بوروسيا دورتموند وهايدنهايم، وتختتم مباريات هذه المرحلة العشرين من للبوندسليغا بلقاء فولفسبورغ وهوفنهايم، ولايبزيغ مع أونيون برلين.

ع.أ.ج/ ع ج (د ب ا)