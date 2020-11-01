بوندسليغا: ليفركوزن وفولفسبورغ يحافظان على سجلهما الخالي من الهزائم

واصل فريق باير ليفركوزن سلسلة نتائجه الجيدة في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 / 2 على مضيفه فرايبورغ اليوم الأحد (الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) في المرحلة السادسة من المسابقة.

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وبذلك ارتفع رصيد ليفركوزن إلى 12 نقطة في المركز الرابع بترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد فرايبورغ الذي لم يحقق أي فوز للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة، عند ست نقاط في المركز الثالث عشر.

وبادر فرايبورغ بتسجيل هدف مبكر حمل توقيع لاعبه لوكاس هويلير في الدقيقة الثالثة، قبل أن يحصل سفين بيندر لاعب ليفركوزن على بطاقة حمراء لتعمده الخشونة مع هويلير. لكن سرعان ما تم إلغاؤها من قبل حكم المباراة بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وسجل لوكاس ألاريو هدف التعادل لمصلحة ليفركوزن في الدقيقة 29، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويحرز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 42. وعزز ناديم أميري تقدم ليفركوزن بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 64، غير أن نيلز بيترسن قلص الفارق، بتسجيله الهدف الثاني لفرايبورغ في الدقيقة 72. وسجل ليفركوزن هدفه الرابع عن طريق جوناثان تاه في الدقيقة 77.

وفي مباراة لاحقة تخلف فولفسبورغ في العاصمة أمام هيرتا برلين منذ الدقيقة السادسة بهدف البرازيلي ماتيوس كونيا، لكنه أدرك التعادل في الدقيقة 20 بفضل بوته باكو. وبقيت النتيجة على حالها حتى صافرة نهاية اللقاء، ليرفع فولفسبورغ رصيده الى 8 نقاط من خمسة تعادلات وفوز وحيد في المركز العاشر، فيما أصبح رصيد هيرتا 4 نقاط فقط في المركز الرابع عشر بعدما فشل في تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم. ليكون فولفسبورغ بهذا التعادل إلى جانب ليفركوزن الفريقين الوحيدين اللذين لم يتلقيا أي خسارة في المسابقة خلال الموسم الحالي حتى الآن.

وتُختتم المرحلة الإثنين بلقاء هوفنهايم وأونيون برلين.

ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ)