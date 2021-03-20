بوندسليغا.. ليفاندوفسكي يعزز صدارة بايرن وغلادباخ ينهي سلسلة هزائمه

قاد القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ بعشرة لاعبين لاكتساح ضيفه شتوتغارت 4 - صفر اليوم السبت (20 مارس/آذار 2021) في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز انتراخت فرانكفورت على ضيفه يونيون برلين 5 -2 وفولفسبورغ على مضيفه فيردر بريمن 2-1 وتعادل كولن مع ضيفه بوروسيا دورتموند 2-2.

وعلى ملعب أليانز أرينا، تعرض بايرن لصدمة مبكرة تمثلت في طرد المدافع الكندي الفونسو ديفيز في الدقيقة 11 بعد تدخل عنيف مع واتارو إندو لاعب شتوتغارت.

ليفاندوفسكي الزعيم مجددا

لكن رغم النقص العددي تقمص ليفاندوفسكي دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه بايرن ميونخ لتعزيز موقعه في صدارة البوندسليغا.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده الى 35 هدفا هذا الموسم في البوندسليغا قبل ثماني مراحل من النهاية ليصبح على بعد خمسة أهداف فقط من معادلة رقم أسطورة الفريق البافاري غيرد مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني بعد أن سجل الأخير 40 هدفا موسم 1971-1972.

وبات أفضل لاعب في العالم لعام 2020 ثاني أفضل هداف في تاريخ الدولي الألماني مع 271 هدفا في 346 مباراة، متفوقًا على كلاوس فيشر النجم السابق لشالكه وكولن وبوخوم برصيد 268 هدفا، وخلف نجم بايرن ميونيخ السابق "المدفعجي" مولر برصيد 365 هدفا في 427 مباراة.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 18 ثم أضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 22، وعاد ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 23 قبل أن ينال لقب هاتريك في الدقيقة 39.

الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 61 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزغ الذي تغلب على أرمينيا بيلفيلد 1 لصفر أمس الجمعة.

هالاند ينقذ دورتموند من الخسارة

هالاند يتألق مجددا

وأنقذ الشاب النروجي المتألق ارلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند من الخسارة بتسجيله هدف التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع امام مضيفه كولن، بعدما افتتح له التسجيل في الدقيقة الثالثة، لتصعب مهمة الفريق الاسود والاصفر من احتلال مركز يؤهله الى دوري الابطال الموسم المقبل.

وكان أصحاب الارض عادلوا عبر السلوفاكي أندري دودا (35 من ركلة جزاء) ومنحهم اسماعيل جاكوبس (65) التقدم قبل أن ينقذهم هالاند بهدفه الـ21 في الدوري هذا الموسم ليتساوى مع البرتغالي أندري سيلفا مهاجم اينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني في ترتيب الهدافين.

وعاد فولفسبورغ بفوز 2-1 من فيردر بريمن معززًا آماله ببلوغ دوري الابطال، كما حقق اينتراخت فرانكوفرت فوزًا عريضًا على ضيفه أونيون برلين 5-2 بفضل ثنائية لسيلفا.

وعزز فولفسبورغ مركزه الثالث مع 51 نقطة مقابل 47 لاينتراخت فرانكفورت الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري الابطال، فيما يحتل دورتموند المركز الخامس مع 47 نقطة.

وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ انتصارًا أولا بعد سلسلة من 7 مباريات متتالية من دون فوز في البوندسليغا وسلسلة من سبع هزائم متتالية في جميع المسابقات، بتفوقه بثلاثية نظيفة على مضيفه شالكه المتذيل.

وتراجع أداء غلادباخ بشكل كبير منذ إعلان انتقال مدربه ماركو روزه لتدريب بوروسيا دورتموند الموسم المقبل، وتقدم مؤقتًا الى المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

إ.ع/خ.س ( د ب أ، أ ف ب)