بوندسليغا: لايبزيغ يواصل التألق ودورتموند يتعثر مجددا

ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني، فشل بوروسيا دورتموند في اللحاق بالمربع الذهبي، في المقابل واصل لايبزيغ تألقه بفوز صريح على هوفنهايم والتقدم للمركز الثالث مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة بايرن مع شتوتغارت.

اقتسم لايبزيغ وصافة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مع بايرن ميونيخ بفضل فوزه المثير على ضيفه هوفنهايم 3/1 اليوم السبت (16 كانون الأول/ديسمبر 2023) في المرحلة الخامسة عشرة من البوندسليغا.

واهدر بوروسيا دورتموند نقطتين ثمينتين في مساعيه للحاق بكبار البوندسليغا بعد تعادله مع مضيفه أوغسبورغ 1/1 في الوقت الذي أعاد بوخوم ضيفه يونيون برلين لدائرة الانتكاسات وفاز عليه 3 /صفر.

وفي باقي المباريات فاز هايدنهايم على مضيفه ماينز 1 /صفر وفولفسبورغ على مضيفه دارمشتات 1/صفر.

وعلى ملعب ريد بول ارينا، تقدم لايبزيغ بهدف عن طريق لوكاس كلوسترمان في الدقيقة 34 لكن بعد ثمان دقائق فقط رد أوزان كاباك بهدف التعادل لهوفنهايم. وفي الشوط الثاني سجل السويدي إيميل فورسبيرغ الهدف الثاني للايبزيغ في الدقيقة 70 وبعدها بأربع دقائق سجل الفرنسي محمد سيماكان الهدف الثالث.

الفوز رفع رصيد لايبزيغ إلى 32 نقطة بالتساوي مع بايرن ميونخ الوصيف، والذي يلتقي مع ضيفه شتوتغارت غدا الأحد، وتوقف رصيد هوفنهايم عند 23 نقطة في المركز السادس.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، تقدم مهاجم البوسنة والهرسك إرميدين ديميروفيتش بهدف لأوغسبورغ في الدقيقة 23 ثم تعادل الهولندي دونيايل مالين لدورتموند في الدقيقة 35.

وتواصل تعثر دورتموند في البوندسليغا للمباراة الرابعة على التوالي حيث خسر مرتين وتعادل في مثلهما. وحصد دورتموند نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس مقابل 18 نقطة لأوغسبورغ في المركز العاشر.

تواصل تعثر دورتموند في البوندسليغا للمباراة الرابعة على التوالي حيث خسر مرتين وتعادل في مثلهما صورة من: Michaela Rehle/AFP/Getty Images

وعلى ملعب رورستاديون، عمق بوخوم جراح وأونيون برلين وفاز عليه بثلاثة أهداف دون رد. وتقدم تاكوما أسانو بهدف لبوخوم في الدقيقة 45 ثم أضاف جونسالو باسيينسيا الهدف الثاني في الدقيقة 54 وتكفل كيفين ستوجر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد بوخوم إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد أونيون برلين عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.

ويعيش أونيون برلين موسما كارثيا لكن نتائجه بدأت في التحسن مؤخرا حيث تعادل مع أوغسبورغ 1/1 ثم فاز على بوروسيا مونشنغلادباخ 3 /صفر لكن بوخوم أعاد الفريق إلى دائرة الانتكاسات مجددا.

وعلى ملعب ميوا أرينا، قاد مارفن بيرينجر فريقه هايدنهايم لفوز مهم على ملعب ماينز بهدف سجله في الدقيقة 12. الفوز رفع رصيد هايدنهايم إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر وظل ماينز في المركز قبل الأخير بتسع نقاط.

وعلى ملعب ميرك ستاديون آم بولينفالتور، لعب فولفسبورغ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 لطرد ماكسينس لكرواكس، لكن رغم ذلك حسم الفوز على دارمشتات بهدف سجله لوفرو ماير في الدقيقة 63. الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 19 نقطة في المركز التاسع وظل دارمشتات في المركز الأخير برصيد تسع نقاط من الدوري الألماني لكرة القدم.

خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)