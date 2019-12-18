بوندسليغا: لايبزيغ ينفرد بالصدارة وبايرن ميونيخ ثالثاً

حافظ فريق لايبزيغ على صدارة الدوري الألماني في الجولة السابعة عشر، بعد فوزه على ضيفه أوغسبورغ بـ3-1، اليوم السبت (21 ديسمبر/كانون الأول 2019)، ليضمن بذلك لقب الخريف، فيما أنهى بايرن ميونيخ المرحلة بحلوله في المركز الثالث بعد فوزه على ضيفه فولفسبورغ 2-صفر.

وتقدم أوغسبورغ في الدقيقة الثامنة عبر فلوريان نيدرليخنر، وبعد محاولات متعددة، عدل لايبزيغ النتيجة في الدقيقة 68 عبر النمساوي كونراد لايمر، ثم سجل الهدف الثاني عبر التشيكي باتريك شيك في الدقيقة 80، ثم الهدف الثالث عن طريق الدنماركي يوسف بولسن في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز عزز لايبزيغ صدارته بـ37 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يحل ضيفا على هرتا برلين لاحقا، علما أنه حتى فوز مونشنغلادباخ يبقيه في المركز الثاني بسبب فارق الأهداف الذي يصب لصالح لايبزيغ.

وواصل بايرن ميونيخ صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي والعاشر هذا الموسم على ضيفه فولفسبورغ 2-صفر، لينفرد بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة. وكان الفوز صعبا، إذ لم يأت إلّا في الدقيقة 85 عندما سجل الهولندي جوشوا زيركزي، ثم أضاف غنابري الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وتألق حارس مرمى فولفسبورغ البلجيكي كوين كاستسس مرات عدة وأنقذ مرماه من أهداف محققة، لكن النتيجة ابتسمت أخيرا لبايرن ميونيخ الذي استغل خسارة شريكه السابق بوروسيا دورتموند امام مضيفه هوفنهايم 2-3 الجمعة في افتتاح المرحلة.

النجم الهولندي الشاب جوشوا زيركزي

في المقابل، لم يستغل شالكه تعثر دورتموند لانتزاع المركز الرابع منه وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه فرايبورغ 2-2، ليرفع شالكه رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس بفارق الاهداف خلف دورتموند.

وفاز بايرن ليفركوزن على مضيفه ماينز بهدف وحيد سجله الأرجنتيني لوكاس ألاريو (90+3) ليصعد إلى المركز السادس، بينما تابع كولن (كولونيا) صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي والخامس هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه فيردر بريمن بهدف وحيد سجله المهاجم الكولومبي جون كوردوبا، ليفض شراكة المركز الخامس عشر مع فيردر بريمن الذي مني بخسارته الرابعة على التوالي.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي فورتونا دوسلدورف مع أونيون برلين، وبادربورن مع اينتراخت فرانكفورت.

إ. ع/أ.ح (أ ف ب)