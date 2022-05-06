بوندسليغا.. لايبزيغ يقترب من دوري الأبطال وبايرن يتعثر مجددا

أصبح فريق لايبزيغ قريبا من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد فوزه على ضيفه أوغسبورغ 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (الثامن من مايو/ أيار 2022)، في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وشهدت هذه الجولة أيضا تعادل بايرن ميونخ مع شتوتغارت وآينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشغلادباخ.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا قبل جولة من نهاية الدوري، في المقابل توقف رصيد أوغسبورغ عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسجل أهداف لايبزيغ أندريه سيلفا في الدقيقة 40 وكريستوفر نكونكو (هدفين) في الدقيقتين 48 و57 وإيميل فورسبيرغ في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

بايرن المتوج ببطولة الدوري تعثر أمام شتوتغارت

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق بايرن ميونخ مع ضيفه شتوتغارت 2/2 .وسجل هدفي بايرن ميونخ كونستانتينوس مافروبانوس، لاعب شتوتغارت، بالخطأ في مرمى فريقه وتوماس مولر في الدقيقتين 35 و44، فيما سجل هدفي شتوتغارت تياجو توماس وساسا كالادزيتش في الدقيقتين الثامنة و.52

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه توج باللقب في وقت سابق، كما رفع شتوتغارت رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر.

وفشل بايرن للمرة الثانية تواليا بتحقيق الفوز بعد تتويجه بطلا قبل أسبوعين، وكان الفريق البافاري خسر أمام ماينز 1-3 في المرحلة السابقة وتم انتقاد لاعبيه لأنه ذهبوا مباشرة بعدها في اجازة الى إيبيسا الاسبانية علما انه لم يعد لديهم اي شيء يلعبون من اجله بعد خروجهم المبكر من كأس ألمانيا ثم من ربع نهائي دوري ابطال اوروبا على يد فياريال الاسباني.

وفي المباراة الثالثة، تعادل آينتراخت فرانكفورت مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف لهدف. وتقدم مونشنغلادباخ بهدف سجله الحسن بليا في الدقيقة الرابعة، وتعادل فرانكفورت عن طريق جونسالو باسيينسيا في الدقيقة 66.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع بوروسيا مونشنغلادباخ رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر.

ع.ا/أ.ح (د ب أ)