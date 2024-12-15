بوندسليغا: لايبزيغ يفوز على فرانكفورت ويحرمه من الوصافة

جدد لايبزيغ تفوقه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت بعد أيام من إقصائه ضمن مسابقة الكأس، وذلك بالفوز عليه في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني "بوندسليغا"، حارما إياه من استعادة الوصافة من باير ليفركوزن حامل اللقب.

فاز لايبزيغ على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 1/2، اليوم الأحد (15 ديسمبر/ كانون الأول 2024)، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وتقدم لايبزيغ عن طريق هدافه بينيامين سيسكو في الدقيقة 19، وأدرك ناثانيل براون التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 40. وفي الدقيقة 51 سجل لويس أوبيندا الهدف الثاني لفريق لايبزيغ.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف فرانكفورت، الذي فقد وصافة الترتيب لصالح باير ليفركوزن، حامل اللقب، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 29 نقطة، فيما يتصدر بايرن ميونخ الترتيب برصيد 33 نقطة.

دورتموند يفرّط بالفوز وشتوتغارت يواصل صحوته

فرّط بوروسيا دورتموند بفرصة العودة إلى سكة الانتصارات واكتفى بالتعادل الثالث على التوالي، وذلك بتلقيه هدف الـ1-1 في الرمق الأخير أمام ضيفه هوفنهايم الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعدما تقدم في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عبر الأميركي جيوفاني رينا (46)، حافظ دورتموند على النتيجة حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع قبل أن ينجح البديل الدنماركي ياكوب برون لارسن في خطف التعادل للضيوف وتجنيبهم الهزيمة السابعة للموسم.

فرّط بوروسيا دورتموند بفرصة العودة إلى سكة الانتصارات واكتفى بالتعادل الثالث على التوالي. صورة من: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

وخاض دورتموند اللقاء على خلفية تعادلين بنتيجة 1-1 أيضا أمام بايرن ميونيخ وبوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلتين الماضيتين وهزيمة على أرضه في منتصف الأسبوع أمام برشلونة الإسباني 2-3 في دوري أبطال أوروبا.

ورفع بتعادله الرابع للموسم رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، مقابل 14 لهوفنهايم في المركز الرابع عشر.

وواصل شتوتغارت، وصيف بطل الموسم الماضي، صحوته بتحقيقه فوزه الرابع تواليا في كافة المسابقات، وجاء على حساب مضيفه هايدنهايم 3-1.

ويبدو أن شتوتغارت عازم على إنهاء العام بشكل إيجابي، إذ وبعد فوزه على يان ريغينسبورغ من الدرجة الثانية 3-0 في ثمن نهائي مسابقة الكأس، تغلب على أونيون برلين 3-2 في المرحلة السابقة.

واصل شتوتغارت صحوته بتحقيقه فوزه الرابع تواليا في كافة المسابقات، وجاء على حساب مضيفه هايدنهايم 3-1. صورة من: Harry Langer/dpa/picture alliance

وأبقى شتوتغارت على آماله بخوض الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الكبير على يونغ بويز السويسري 5-1، وصولا إلى تحقيق فوزه السادس في الدوري هذا الموسم.

وتبقى أمام شتوتغارت مباراة واحدة لهذا العام تجمعه السبت المقبل بسانت باولي في المرحلة الخامسة عشرة. ويشار إلى أنّ شتوتغارت رفع رصيده إلى 23 نقطة وبات سادسا بعدما استفاد من تعثر دورتموند.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب)