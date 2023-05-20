 بوندسليغا: لايبزيغ يسقط بايرن ويُنعش آمال دورتموند في اللقب | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بوندسليغا: لايبزيغ يسقط بايرن ويُنعش آمال دورتموند في اللقب

أسدى لايبزيغ خدمة إلى بوروسيا دورتموند بفوزه الثمين على بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في الأعوام العشرة الأخيرة، في المرحلة الـ33 من البوندسليغا. كما شهدت هذه المرحلة، وهي قبل الأخيرة، هبوط هيرتا برلين للدرجة الثانية.

النمساوي كونراد لايمر أدرك التعادل للايبزج في الدقيقة 65.

حقق لايبزيغ أول فوزه له على ملعب بايرن ميونخ والفوز الثاني له على الإطلاق في مواجهاته المباشرة مع النادي البافاري.

أشعل فريق لايبزيغ الصراع على لقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه المثير على ملعب بايرن ميونخ 3/ 1 اليوم السبت (20 مايو/ أيار 2023) في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من البوندسليغا. وقلب لايبزيغ تأخره بهدف أمام النادي البافاري في الشوط الأول إلى فوز مثير بثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

مختارات

اقترب بايرن ميونخ خطوة جديدة من الفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الـ11 على التوالي، عبر فوزه الصعب على مضيفه فيردر بريمن، وليبتعد بفارق أربع نقاط في الصدارة عن أقرب منافسيه دورتموند. كما تقدم لايبزيغ للمركز الثالث.

ألمح هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إلى إمكانية حدوث عواقب مستقبلية إثر تعرض الفريق لانتكاسة جديدة هذا الموسم. فيما انتقد مدير النادي أوليفر كان اللاعبين بشدة وبطريقة غير معهودة.

وتوقف رصيد بايرن ميونخ في الصدارة عند 68 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصيف بوروسيا دورتموند، والذي سيكون بوسعه اقتناص الصدارة عبر الفوز على مضيفه أوغسبورغ يوم غد الأحد.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف عن طريق سيرج غنابري في الدقيقة 25 لكن النمساوي كونراد لايمر أدرك التعادل للايبزج في الدقيقة 65.

وحصل لايبزيغ على ضربتي جزاء ترجمها الفرنسي كريستوفر نكونكو والمجري دومينيك سزوبوسزلاي إلى الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 76 و86.

وحقق لايبزيغ أول فوزه له على ملعب بايرن ميونخ والفوز الثاني له على الإطلاق في مواجهاته المباشرة مع النادي البافاري.

وتضاءلت آمال بايرن ميونخ في تعزيز رقمه القياسي والفوز بلقب البوندسليغا للمرة الحادية عشرة على التوالي.

وأصبح الطريق مفروشا بالورود أمام دورتموند للتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ موسم 2011 2012 عبر الفوز على ملعب أوغسبورغ غدا وعلى ضيفه ماينز في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

الفرنسي كريستوفر نكونكويسجل الهدف الثاني للايبزيغ من ضربة جزاء.

توقف رصيد بايرن ميونخ في الصدارة عند 68 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصيف بوروسيا دورتموند.

في المقابل يحتاج بايرن لتعثر ملاحقه المباشر دورتموند في واحدة من آخر مباراتين له مع فوزه في الجولة الأخيرة على مضيفه كولن (كولونيا) لكي يبقي على أمل له في التتويج باللقب.

وبموجب هذه النتيجة رفع لايبزيغ رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث ليضمن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، في ظل تفوقه بفارق أربع نقاط على أونيون برلين صاحب المركز الرابع وفرايبورغ صاحب المركز الخامس مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.

وأصبح بايرن على مشارف خسارة ثالث بطولة له هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل، الذي خلف يوليان ناغلسمان في  آذار/مارس الماضي، وذلك بعد الخسارة على يد فرايبورغ في دور الثمانية لكأس ألمانيا، وأمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

أصبح بايرن على مشارف خسارة ثالث بطولة له هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل (الصورة).

أصبح بايرن على مشارف خسارة ثالث بطولة له هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل (الصورة).

هيرتا برلين يهبط رسميا لدوري الدرجة الثانية

في غضون ذلك هبط فريق هيرتا برلين رسميا لدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه بوخوم بهدف لهدف اليوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة للبوندسليغا.

وفي باقي المباريات تعادل اينتراخت فرانكفورت مع مضيفه شالكه 2/ 2 كما تعادل فيردر بريمن مع ضيفه كولن 1(كولونيا) بهدف مقابل هدف، في حين فاز هوفنهايم على ضيفه أونيون برلين 2/4.

وهبط هيرتا برلين رسميا لدوري الدرجة الثانية للمرة الثالثة في أخر 13 عاما، بعد أن سبق له الهبوط في موسمي 2010 2011/ و2012 2013/، لكنه عاد لدوري الأضواء في العام التالي مباشرة، في المرتين.

ونجا هيرتا برلين من الهبوط بأعجوبة في الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث من القاع، حيث تفوق على هامبورغ صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية، بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب والإياب لملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا.

ويحتل هيرتا برلين المركز الأخير بجدول ترتيب البوندسليغا برصيد 26 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن شتوتغارت صاحب المركز قبل الأخير والذي يخرج لملاقاة ماينز غدا الأحد.

لاعبو هيرتا برلين مصدومون لهبوط فريقهم لدوري الدرجة الثانية.

نجا هيرتا برلين من الهبوط بأعجوبة في الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث من القاع.

وأصبح الصراع على تفادي الهبوط منحصرا على فرق شتوتغارت وشالكه وبوخوم وأوغسبورغ صاحب المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة قبل مواجهته الصعبة أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الوصيف غدا الأحد.

وفي الجولة الأخيرة من الموسم يلتقي أوغسبورغ مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ وبوخوم مع ضيفه باير ليفركوزن وشتوتغارت مع ضيفه هوفنهايم وشالكه مع مضيفه لايبزيغ.

ويشار إلى أن صاحبا المركزين الأخير وما قبل الأخير يهبطان مباشرة للدرجة الثانية، في الوقت الذي يخوض فيه صاحب المركز الثالث من القاع ملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا في مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

 

ع.أ.ج/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Sadio Mané im Trikot des FC Liverpool

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونيخ

    فريق بايرن ميونيخ نجح في تحقيق صفقة مربحة بضم النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى صفوفه. ودفع بايرن ميونيخ حوالي 40 مليون يورو بما فيها الإضافات للحصول على خدمات هذا اللاعب الذي من شأنه تعويض روبرت ليفاندوفسكي، في حال رحيله.

  • Mario Götze im Trikot der PSV Eindhoven klatscht in die Hände

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ماريو غوتسه من أيندهوفن إلى فرانكفورت

    أحد أبطال العالم يعود إلى البوندسليغا، إنه ماريو غوتسه هداف نهائي مونديال 2014 ضد الأرجنتين. فبعد عامين في صفوف أيندهوفن الهولندي ينضم اللاعب البالغ من العمر 30 سنة إلى فريق أينتراخت فرانكفورت. ومبلغ انتقال المهاجم يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو

  • Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland winkt zu den Fans, während seine Mitspieler ihm applaudieren

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    إيرلينغ هالاند يودع دورتموند

    يغادر النرويجي فريق بوروسيا دورتموند مقابل مبلغ 75 مليون يورو إلى مانشيستر سيتي الانجليزي. وحصيلته مبهرة بحيث أنه أحرز 85 هدفا في 88 مباراة. واللقب الوحيد في ألوان دورتموند هو كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم في 2021. ومن المنتظر أن تكون حصيلته من الأهداف لصالح مانشيستر سيتي أكبر.

  • Sebastien Haller macht im Trikot von Ajax Amsterdam einen Jubelsprung

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    سيباستيان هالير من أمستردام إلى دورتموند

    كتعويض لخدمات هالاند يأتي من أياكس أمستردام سيباستيان هالير إلى بوروسيا دورتموند. ولاعب منتخب ساحل العاج يعرف البوندسليغا من قبل حيث لعب في صفوف أينتراخت فرانكفورت عندما أحرز نجاحات من 2017 حتى 2019 برفقة لوكا يوفيتش وأنتي ريبيتش. وتبلغ قيمة صفقة انتقال هذا اللاعب 36 مليون يورو. وفي الدوري الهولندي أحرز هالير في مع أياكس 21 هدفا في 31 مبارة.

  • Dortmunds Neuzugang Karim Adeyemi hält bei seiner Vorstellung gemeinsam mit Sportdirektor Sebastian Kehl ein Trikot hoch, auf dem steht 2027 Adeyemi

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كريم أديمي يرافق هالير إلى دورتموند

    هالير سيكون في صفوف بوروسيا دورتموند مهاجما رفيقا للاعب كريم أديمي الذي أعلن عن انتقاله بعد ساعة من إبرام صفقة انتقال هالاند. وهذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما ينتقل مقابل نحو 30 مليون يورو من فريق زالتسبورغ إلى دورتموند بعقد حتى عام 2027 .

  • Kopfballduell zwischen Bayerns Niklas Süle und Leipzigs Dani Olmo

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نيكلاس زوله يدير ظهره لبطل البوندسليغا

    خط دفاع دورتموند يتلقى دعما قويا مع تكليف نيكلاس زوله، بدون أي مبلغ تعويضي. ويغادر لاعب المنتخب الألماني صفوف بايرن ميونيخ لأنه لا يشعر بالثقة والتقدير هناك. وفي سيحاول مع دورتموند "ألا يفوز بايرن ميونيخ بلقب البطولة للمرة الحادية عشرة". وحارس بايرن نوير أعرب عن خيبته بالقول "هذا أعزعجنا جميعا، نيكلاس يرحل، سنفتقده".

  • Zweikampf zwischen Freiburgs Nico Schlotterbeck und Leverkusens Exequiel Palacios

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نيكو شلوتربيك من فرايبورغ إلى دورتموند

    بالاشتراك مع زوله سيشكل نيكو شلوتربيك ثنائيا قويا في خط دفاع دورتموند، إذ فرض لاعب فرايبورغ السابق، الذي تصل كلفة انتقاله إلى نحو 20 مليون يورو، نفسه ضد منافسيه وعلى رأسهم اللاعب هوميلس. ويتطلع هذا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى تحقيق "أقصى النجاحات" ويقول إنه يريد تحدي بايرن ميونيخ.

  • Noussair Mazraoui im Trikot von Ajax Amsterdam klatscht bei seiner Auswechslung in Richtung Fans

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    نصير مزراوي من أياكس إلى بايرن ميونيخ

    مع المدافع في الجناح اليميني لفريق أياكس أمستردام، نصير مزراوي، يكون البفاريون قد كسبوا لاعبا أراده مدربهم يوليان ناغلسمان. مزراوي المولود في هولندا يلعب في صفوف المنتخب المغربي. وهذا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حصل على عروض من عدة فرق أوروبية، اختار بايرن من يينها، الذي حصل على خدماته دون تعويض مالي لأياكس، وأعطاه عقدا حتىد حتى عام 2026.

  • Ryan Gravenberch im Trikot von Ajax Amsterdam

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ريان غرافينبيرخ أيضا يترك أياكس أمستردام

    إلى جانب مزراوي يجلب البفاريون زميله في أمستردام ريان غرافينبيرخ، ومن شأن لاعب المنتخب الهولندي أن يقوي وسط بايرن ميونيخ، وقد وقع على عقد حتى عام 2027. "ريان غرافينبيرغ لاعب شاب جدير بالاهتمام، الكثير من الأندية الأوروبية الكبير كانت ترغب في كسبه"، قال رئيس نادي بايرن ميونيخ أوليفر كان.

  • Adam Hlozek bei einem Zweikampf im Spiel Sparta Prag gegen Olympique Lyon

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    آدم هلوزيك من براغ إلى ليفركوزن

    المهاجم التشيكي آدم هلوزيك مرغوب فيه على المستوى الدولي. وهذا المهاجم البالغ من العمر 19 عاما في صفوف سبارتا براغ يلعب منذ سبتمبر/ أيلول 2020 مع منتخب بلاده وشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2021. وقع عقدا لخمس سنوات مع بايرن ليفركوزن حيث بإمكانه اللعب إلى جانب مواطنه باتريك شيك. وحسب مصادر سوق الانتقالات، كلفت هذه الصفة بايرن ليفركوزن 19 مليون يورو.

  • Bayer Leverkusens Lucas Alario jubelt nach einem Tor

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    لوكاس ألاريو يغادر ليفركوزن إلى فرانكفورت

    مهاجم آخر يغادر ليفركوزن، إنه الأرجنتيني لوكاس ألاريو الذي سينضم إلى أينتراخت فرانكفورت بعقد يمتد حتى 2025. وكان ألاريو قد انتقل عام 2017 من فريق بوينس أيريس إلى ليفركوزن، وقد أحرز 58 هدفا في 164 مباراة.

  • Wolfsburgs Xaver Schlager dribbelt um den am Boden liegenden Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart herum

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كزافير شلاغر من فولفسبورغ إلى لايبزيغ

    المثابرة الكاملة مضمونة مع النمساوي كزافير شلاغر البالغ من العمر 24 عاما، الذي لا يتجنب المبارزة حتى ولو أنه يخسر فيها أحيانا. وفي سبتمبر/ أيلول 2021 أصيب بتمزق في الرباط الصليبي ضد لايبزيغ وضيع بالتالي نصف الموسم. لكن يبدو أن المسؤولين في لايبزيغ معجبون به وسيدفعون 12 مليون يورو للحصول على خدماته بعقد حتى عام 2026.

  • Alexander Schwolow gibt im Trikot von Hertha BSC Anweisungen

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    ألكسندر شفولو من هيرتا إلى شالكه

    حارس المرمى ألكسندر شفولو لم يحرس شباك فريقه هيرتا برلين بسبب تمز في العضلات، وأجبر على مشاهدة مجريات مباراة فريقه في ملحق البقاء والهبوط ضد هامبورغ من المدرجات، حيث ضمن هيرتا بقاءه في دوري الدرجة الأولى. وبعد سنتين في برلين تتم استعارة لاعب فرايبورغ السابق من قبل شالكه الذي كاد أن ينضم إليه في عام 2020.

  • Bayern Münchens Spieler Corentin Tolisso sitzt auf dem Rasen und schreit mit verzerrtem Gesicht

    أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا

    كورنتين توليسو يترك بايرن إلى..؟

    لاعب المنتخب الفرنسي كورنتين توليسو الذي انتقل عام 2017 مقابل مبلغ قياسي في البوندسليغا آنذاك 41,5 مليون يورو من أولمبيك ليون إلى ميونيخ غالبا ما كان يتعرض للإصابة، ولن يتم تمديد عقده. ولم يجد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والذي أحرز 14 لقبا مع بايرن ميونيخ ناديا جديدا بعد!