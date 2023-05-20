بوندسليغا: لايبزيغ يسقط بايرن ويُنعش آمال دورتموند في اللقب

أشعل فريق لايبزيغ الصراع على لقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه المثير على ملعب بايرن ميونخ 3/ 1 اليوم السبت (20 مايو/ أيار 2023) في الجولة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من البوندسليغا. وقلب لايبزيغ تأخره بهدف أمام النادي البافاري في الشوط الأول إلى فوز مثير بثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

وتوقف رصيد بايرن ميونخ في الصدارة عند 68 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصيف بوروسيا دورتموند، والذي سيكون بوسعه اقتناص الصدارة عبر الفوز على مضيفه أوغسبورغ يوم غد الأحد.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف عن طريق سيرج غنابري في الدقيقة 25 لكن النمساوي كونراد لايمر أدرك التعادل للايبزج في الدقيقة 65.

وحصل لايبزيغ على ضربتي جزاء ترجمها الفرنسي كريستوفر نكونكو والمجري دومينيك سزوبوسزلاي إلى الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 76 و86.

وحقق لايبزيغ أول فوزه له على ملعب بايرن ميونخ والفوز الثاني له على الإطلاق في مواجهاته المباشرة مع النادي البافاري.

وتضاءلت آمال بايرن ميونخ في تعزيز رقمه القياسي والفوز بلقب البوندسليغا للمرة الحادية عشرة على التوالي.

وأصبح الطريق مفروشا بالورود أمام دورتموند للتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ موسم 2011 2012 عبر الفوز على ملعب أوغسبورغ غدا وعلى ضيفه ماينز في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

توقف رصيد بايرن ميونخ في الصدارة عند 68 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوصيف بوروسيا دورتموند.

في المقابل يحتاج بايرن لتعثر ملاحقه المباشر دورتموند في واحدة من آخر مباراتين له مع فوزه في الجولة الأخيرة على مضيفه كولن (كولونيا) لكي يبقي على أمل له في التتويج باللقب.

وبموجب هذه النتيجة رفع لايبزيغ رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث ليضمن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، في ظل تفوقه بفارق أربع نقاط على أونيون برلين صاحب المركز الرابع وفرايبورغ صاحب المركز الخامس مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.

وأصبح بايرن على مشارف خسارة ثالث بطولة له هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل، الذي خلف يوليان ناغلسمان في آذار/مارس الماضي، وذلك بعد الخسارة على يد فرايبورغ في دور الثمانية لكأس ألمانيا، وأمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

أصبح بايرن على مشارف خسارة ثالث بطولة له هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل (الصورة).

هيرتا برلين يهبط رسميا لدوري الدرجة الثانية

في غضون ذلك هبط فريق هيرتا برلين رسميا لدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه بوخوم بهدف لهدف اليوم السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة للبوندسليغا.

وفي باقي المباريات تعادل اينتراخت فرانكفورت مع مضيفه شالكه 2/ 2 كما تعادل فيردر بريمن مع ضيفه كولن 1(كولونيا) بهدف مقابل هدف، في حين فاز هوفنهايم على ضيفه أونيون برلين 2/4.

وهبط هيرتا برلين رسميا لدوري الدرجة الثانية للمرة الثالثة في أخر 13 عاما، بعد أن سبق له الهبوط في موسمي 2010 2011/ و2012 2013/، لكنه عاد لدوري الأضواء في العام التالي مباشرة، في المرتين.

ونجا هيرتا برلين من الهبوط بأعجوبة في الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث من القاع، حيث تفوق على هامبورغ صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية، بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب والإياب لملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا.

ويحتل هيرتا برلين المركز الأخير بجدول ترتيب البوندسليغا برصيد 26 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن شتوتغارت صاحب المركز قبل الأخير والذي يخرج لملاقاة ماينز غدا الأحد.

نجا هيرتا برلين من الهبوط بأعجوبة في الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث من القاع.

وأصبح الصراع على تفادي الهبوط منحصرا على فرق شتوتغارت وشالكه وبوخوم وأوغسبورغ صاحب المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة قبل مواجهته الصعبة أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الوصيف غدا الأحد.

وفي الجولة الأخيرة من الموسم يلتقي أوغسبورغ مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ وبوخوم مع ضيفه باير ليفركوزن وشتوتغارت مع ضيفه هوفنهايم وشالكه مع مضيفه لايبزيغ.

ويشار إلى أن صاحبا المركزين الأخير وما قبل الأخير يهبطان مباشرة للدرجة الثانية، في الوقت الذي يخوض فيه صاحب المركز الثالث من القاع ملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا في مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

ع.أ.ج/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)