بوندسليغا: كين يقود بايرن إلى فوز عريض على أوغسبورغ

فرض المهاجم الانكليزي هاري كين نفسه نجماً في ختام منافسات المرحلة الثانية من الدوري الالماني لكرة القدم اليوم الأحد (27 أغسطس/ آب 2023)، بتسجيله هدفين في مستهل مباريات فريقه الجديدبايرن ميونيخفي عقر داره "أليانز أرينا"، ليقوده إلى فوز عريض على ضيفه أوغسبورغ 1-3.

ورفع كين الهداف التاريخي للمنتخب الانكليزي وتوتنهام رصيده من الأهداف في "بوندسليغا" إلى ثلاثة في مباراتين، بعدما سجل ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر لمسة يد على نيكلاس دورش وبعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" في الدقيقة 40، ليعود ويسجل هدفه الثاني الشخصي له والثالث لفريقه من لمسة واحدة بعد تمريرة من الكندي ألفونسو ديفيس (69).

وكان كين، المنضم إلى بايرن من توتنهام هوتسبير الإنجليزي في صفقة قياسية للدوري الألماني بلغت 100 مليون يورو، هز الشباك في فوز بايرن 4-صفر على مضيفه فيردر بريمن في افتتاح الموسم الأسبوع الماضي.

وانتقل قائد المنتخب الانكليزي كاين(30 عاماً) إلى بافاريا مقابل 108 ملايين دولار.

وتقدم بايرن بعد هدف بالنيران الصديقة لمدافع أوغسبورغ فيليكس أودوخاي عن طريق الخطأ وهو يحاول ابعاد عرضية (33).

وسجل أوغسبورغ هدفا شرفيا بفضل البديل الشاب الكرواتي ديون بيليو بعد تمريرة في عمق الدفاع البافاري من البوسني إرميدين ديميروفيتش، لينفرد ابن الـ 21 عاماً بالحارس ويسدد في الشباك (86). وبذلك قلص أوغسبورغ الفارق بعد هفوة من دفاع بايرن حيث راوغ ديون بيليو الحارس زفين أولرايش وسدد داخل المرمى قبل أربع دقائق من النهاية.

وكان بايرن قد استهل حملة دفاعه عن اللقب الذي أحرزه في المواسم الـ 11 الأخيرة بفوزه على فيردر بريمن برباعية نظيفة.

واستهل بايرن الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الاهداف عن أونيون برلين المتصدر ومتقدماً على باير ليفركوزن وفولفسبورغ وفرايبورغ مع الرصيد ذاته، حملة دفاعه عن اللقب الذي أحرزه في المواسم الـ 11 الأخيرة بفوزه على فيردر بريمن برباعية نظيفة، ساهم فيها كين بهدف في اول مبارياته في الدوري منذ قدومه من توتنهام.

وخاض بايرن اللقاء بعدما كان خسر في في مباراتيه الاخيرتين على ملعبه "أليانز أرينا"، وكلاهما أمام لايبزيغ.

وافتقد بايرن باشراف مدربه توماس توخل لجهود جمال موسيالا المصاب في فخذه، اضافة إلى البرتغالي رافايل غيريرو والحارس مانويل نوير.

وتعادل ماينز مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-1. ويملك بايرن ست نقاط مثل أونيون برلين وباير ليفركوزن وفولفسبورغ وفرايبورغ.

ع.أ.ج/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب ا)