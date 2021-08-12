بوندسليغا: كولونيا يقلب الطاولة على برلين وماينز يحبط لايبزيغ

قلب كولونيا "كولن" تأخره بهدف أمام ضيفه هيرتا برلين إلى فوز بنتيجة 3 / 1، اليوم الأحد (15 أغسطس/ آب 2021) في ختام الجولة الأولى من الدوري الألماني (بوندسليغا) في موسمه الجديد، 2021.
تقدم فريق هيرتا برلين بهدف سجله ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة السادسة قبل أن يسجل كولونيا ثلاثة أهداف عن طريق أنطوني موديست في الدقيقة 41 وفلوريان كاينز (هدفين) في الدقيقتين 52 و55. وبهذه النتيجة يحتل كولونيا المركز الرابع في جدول المسابقة، بعدما كان قريبا من الهبوط للدرجة الثانية الموسم الماضي.
أنطوني موديست يحتفل بطريقته المميزة بعد تسجيله هدف التعادل لكولونيا في مرمى هيرتا برلين
وفي مباراة سابقة اليوم الأحد أيضا، نجح فريق ماينز في إيقاف مسيرة لايبزيغ، وصيف الموسم الماضي، بالفوز عليه بنتيجة 1/ صفر خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب ماينز.
وكان ماينز قد دخل المباراة فاقدا اثني عشر لاعبا، بينهم 11 متواجدين في حجر صحي بسبب فيروس كورونا، ولاعب واحد موقوف عن المشاركة في المباريات.
ويدين ماينز بالفضل في هذا الفوز للاعبه موسى نياخت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13. وفي الشوط الثاني تحسن أداء لايبزيغ لكنه لم يستطع إدراك التعادل.
يذكر أن لايبزيغ أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف بايرن البطل، فيما أنهى ماينز الموسم في المركز الثاني عشر.
احتفال لاعبي ماينز بعد تسجيل هدف الفوز على لايبزيغ
وكانت مباريات الجولة الأولى من الدوري الألماني (بوندسليغا) قد انطلقت الجمعة الماضية بمباراة تعادل فيها حامل اللقب، بايرن ميونيخ مع بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف لكل منهما، تقدم غلادباخ عن طريق ألساني بليه وأدرك النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التعادل للفريق البافاري.
ويوم السبت حقق بوروسيا دورتموند فوزا كبيرا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5/2. وتعادل يونيون برلين مع ضيفه باير ليفركوزن بهدف لكل فريق، وسحق هوفنهايم مضيفه أوغسبورغ بأربعة أهداف نظيفة. وتعادل فرايبورغ مع أرمينيا بيلفيلد بدون أهداف. وتعملق شتوتغارت على ضيفه غرويتر فورت وفاز عليه 5/1. وفاز فولفسبورغ على بوخوم بهدف يتيم.
وبختام الجولة الأولى يتصدر شتوتغارت البطولة ويأتي هوفنهايم في المركز الثاني ودورتموند في المركز الثالث بينما يحتل بايرن حامل اللقب المركز السابع مكررا.
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
إيرلينغ هالاند (21 عاما) - بوروسيا دورتموند
يعد القنبلة النرويجية إيرلينغ هالاند واحدا من أفضل المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة إذ سجل 57 هدفا في 59 مباراة لصالح بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى نادي سالزبورغ النمساوي مطلع 2020. يتمتع هالاند بالسرعة والقوة إضافة إلى مهارة التسديد بالرأس وتحركه الذكي داخل المستطيل الأخضر. وقد كثرت الأقاويل عن انتقاله إلى برشلونة إلا أن بوروسيا دورتموند يؤكد أنه سيبقى في صفوفه هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
فلوريان فيرنز (18 عاما)- باير ليفركوزن
السماء هي حدود جناح نادي باير ليفركوزن فلوريان فيرنز. رغم أنه لا يزال في بداية مشواره مع ليفركوزن إذ كانت مباراته الأولى مع النادي في مايو/ أيار العام الماضي، إلا أن فيرنز أصبح أصغر هداف في البوندسليغا على الإطلاق إذ أحرز هدفا في مرمى بايرن ميونيخ بعد أسابيع قليلة من انضمامه. تتجاوز حصيلة فيرنز من الأهداف 12 هدفا خلال 36 مشاركة في البوندسليغا فيما يتوقع أن تزداد هذه الحصيلة خلال هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جودي بيلينغهام (18 عاما) - بوروسيا دورتموند
بعد تألقه في بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، انتقل بيلينغهام إلى بوروسيا دورتموند الصيف الماضي ليحجز بعد وقت قصير مكانا أساسيا في صفوف ناديه الجديد إذ شارك في 46 مباراة في كافة المنافسات. يلعب بيلينغهام في مركز وسط الملعب ويُعرف بمثابرته وثقته في نقل الكرة داخل المستطيل الأخضر. ورغم صغر سنه إلا أنه يمتلك تاريخا جيدا إذ تدرج في فرق الناشئين بنادي بيرمنغهام سيتي الإنجليزي.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
موسى ديابي (22 عاما) - باير ليفركوزن
بعد أن سجل سرعة قصوى بلغت 35.3 كيلومترا في الساعة، أصبح موسى ديابي أسرع لاعب في باير ليفركوزن ما يجعله سلاحا قويا لباير خلال الهجمات المرتدة. وقد صُقلت موهبته بشكل لافت منذ انتقاله من سان جيرمان في عام 2019 إذ أحرز 9 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة في 60 مباراة في البوندسليغا وهو ما يؤكد على مهاراته الكروية. ويأمل موسى الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر في زيادة حصيلته من الأهداف خلال هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جيوفاني رينا (18 عاما) - بوروسيا دورتموند
يصلح تطبيق المثل الشعبي "أبن الوز عوام" على جيوفاني رينا، فهو نجل كلاوديو رينا لاعب الوسط السابق في ليفركوزن وفولفسبورغ وأيضا في المنتخب الأمريكي. ويبدو أن كرة القدم تجري في دم هذه الموهبة الكروية. تدرج لاعب خط الوسط جيوفاني رينا من صفوف الشباب في دورتموند ليصعد إلى الفريق الأول وكانت مباراته الأولى مع الفريق في يناير/ كانون الثاني ضد أوغسبورغ.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ
لاعب وسط بايرن ميونيخ يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية. وقد تنازع الطرفان لضم هذا المهاجم الذي مثّل المنتخبين الألماني والإنجليزي على الصعيد الشبابي ليختار في نهاية المطاف تمثيل المانشافت قبل بطولة أمم أوروبا يورو 2020. يحظى اللاعب بإعجاب بايرن ميونيخ ومنذ ظهوره الأول مع النادي العام المنصرم، يلعب موسيالا بشكل منتظم في صفوف بطل البوندسليغا حيث يجد في زميله توماس مولر قدوة له.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
سيلاس كاتومبا مفومبا (22 عاما) – شتوتغارت
تمكن المهاجم الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا الذي كان اسمه في السابق سيلاس وامانجيتوكا من استيعاب طريقة لعب نادي شتوتغارت. منذ انضمامه من نادي باريس إف. سي. أحد أندية الدرجة الثانية بفرنسا عام 2019، سجل سيلاس لاعب الجناح 21 هدفا خلال في المرحلتين الماضيتين لمسابقة الدوري، ما ساعد فريقه شتوتغارت على التقدم قبل ان ينتهي به الأمر في المنطقة الوسط في البوندسليغا الموسم الماضي.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم
عقب انضمامه إلى أكاديمية هوفنهايم في سن السابعة عشرة، تطور بومغارتنر كثيرا ليصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول للنادي. أحرز 16 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة ما يمثل أداء قويا للاعب خط وسط مهاجم رغم أنه لا يزال في مقتبل العمر إذ لم يتجاوز عامه الـ 21. ويلعب بومغارتنر بانتظام في المنتخب النمساوي إذ شارك في 14 مباراة وأحرز اربعة أهداف لمنتخب بلاده.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند
أثار اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو ضجة في عالم المستديرة ليصبح لاعبا من الطراز الأول حتى قبل ان يلعب في الفريق الأول لبوروسيا دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقبل ذلك سجل يوسوفا 141 هدفا في 88 مباراة خلال لعبه في الفرق الشبابية لبوروسيا دورتموند. وبعد صعوده، حجز مقعدا أساسيا في صفوف بوروسيا دورتموند خاصة بعد أن أصبح أصغر هداف في البوندسليغا بعمر 16 عاما و 28 يومًا فقط في 15 مشاركة.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ
انضم الظهير الأيسر نيتز إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ قبيل الموسم الجديد بعد تجربة احترافية كبيرة ورائعة مع هيرتا برلين حيث كان محطم ارقامه القياسية. يجيد نيتز قراءة الملعب بشكل جيد فضلا عن براعته في امتلاك الكرة لذا يعتبر نيتز واحدا من المواهب الكروية الواعدة في ألمانيا. ويتوقع أن يتحسن أداءه خلال مشاركاته في البوندسليغا سواء في جلادباخ أو في العاصمة. إعداد: إدوارد ماكامبريدج/ م.ع