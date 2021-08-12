بوندسليغا: كولونيا يقلب الطاولة على برلين وماينز يحبط لايبزيغ

قلب كولونيا "كولن" تأخره بهدف أمام ضيفه هيرتا برلين إلى فوز بنتيجة 3 / 1، اليوم الأحد (15 أغسطس/ آب 2021) في ختام الجولة الأولى من الدوري الألماني (بوندسليغا) في موسمه الجديد، 2021.

تقدم فريق هيرتا برلين بهدف سجله ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة السادسة قبل أن يسجل كولونيا ثلاثة أهداف عن طريق أنطوني موديست في الدقيقة 41 وفلوريان كاينز (هدفين) في الدقيقتين 52 و55. وبهذه النتيجة يحتل كولونيا المركز الرابع في جدول المسابقة، بعدما كان قريبا من الهبوط للدرجة الثانية الموسم الماضي.

أنطوني موديست يحتفل بطريقته المميزة بعد تسجيله هدف التعادل لكولونيا في مرمى هيرتا برلين

وفي مباراة سابقة اليوم الأحد أيضا، نجح فريق ماينز في إيقاف مسيرة لايبزيغ، وصيف الموسم الماضي، بالفوز عليه بنتيجة 1/ صفر خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب ماينز.

وكان ماينز قد دخل المباراة فاقدا اثني عشر لاعبا، بينهم 11 متواجدين في حجر صحي بسبب فيروس كورونا، ولاعب واحد موقوف عن المشاركة في المباريات.

ويدين ماينز بالفضل في هذا الفوز للاعبه موسى نياخت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13. وفي الشوط الثاني تحسن أداء لايبزيغ لكنه لم يستطع إدراك التعادل.

يذكر أن لايبزيغ أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف بايرن البطل، فيما أنهى ماينز الموسم في المركز الثاني عشر.

احتفال لاعبي ماينز بعد تسجيل هدف الفوز على لايبزيغ

وكانت مباريات الجولة الأولى من الدوري الألماني (بوندسليغا) قد انطلقت الجمعة الماضية بمباراة تعادل فيها حامل اللقب، بايرن ميونيخ مع بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف لكل منهما، تقدم غلادباخ عن طريق ألساني بليه وأدرك النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التعادل للفريق البافاري.

ويوم السبت حقق بوروسيا دورتموند فوزا كبيرا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5/2. وتعادل يونيون برلين مع ضيفه باير ليفركوزن بهدف لكل فريق، وسحق هوفنهايم مضيفه أوغسبورغ بأربعة أهداف نظيفة. وتعادل فرايبورغ مع أرمينيا بيلفيلد بدون أهداف. وتعملق شتوتغارت على ضيفه غرويتر فورت وفاز عليه 5/1. وفاز فولفسبورغ على بوخوم بهدف يتيم.

وبختام الجولة الأولى يتصدر شتوتغارت البطولة ويأتي هوفنهايم في المركز الثاني ودورتموند في المركز الثالث بينما يحتل بايرن حامل اللقب المركز السابع مكررا.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)