بوندسليغا - فوز أول لدارمشتات بين الكبار وفرايبورغ يهزم أوغسبورغ

حقق دارمشتات فوزه الأول بين الكبار منذ نيسان/أبريل 2017، وجاء على حساب ضيفه فيردر بريمن 4-2 اليوم الأحد (الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2023) في المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبدأ دارمشتات مشوار عودته إلى دوري الأضواء بأربع هزائم وتعادل واحد، لكنه بدا اليوم عازماً على تحقيق فوزه الأول في "بوندسليغا" منذ 29 نيسان/أبريل 2017 حين تغلب على فرايبورغ 3-0 قبل أربعة مراحل من نهاية الموسم الذي ودع على إثره دوري الكبار قبل العودة اليه هذا الموسم.

وضرب دارمشتات بقوة وتقدم بعد أربع دقائق فقط عبر ماتياس بادر في طريقه لتسجيله ثلاثة أهداف أخرى دون أي رد من مضيفه بواسطة تيم سكاركه في الدقيقة (25) ومارفن ميهليم في الدقيقة (50) وتوبياس كيمبه في الدقيقة (62 من ركلة جزاء).

ورغم استفاقة بريمن وتقليصه الفارق بواسطة البلجيكي أوليفيه ديمان في الدقيقة (70) والصربي ميلوش فيليكوفيتش في الدقيقة (78)، صمد دارمشتات وقاد المباراة إلى بر الأمان ليحصد فوزه الأول ونقطته الرابعة لهذا الموسم، فيما مُني بريمن بهزيمته الرابعة للموسم والثانية توالياً على أرض دارمشتات بعدما خسر أمامه بثلاثية نظيفة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 حين كان الفريقان في الدرجة الثانية.

وفي مباراة أخرى، فاز فرايبورغ على ضيفه أوغسبورغ 2 / صفر. ورفع فرايبورغ رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن، بفارق أربع نقاط خلف المراكز الأربع الأولى في الترتيب، وبفارق ست نقاط خلف المتصدر باير ليفركوزن.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد أوغسبورغ عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

تقدم فرايبورغ في الدقيقة الخامسة عن طريق فيسينزو غريفو، قبل أن يضيف فيليب لينهارت الهدف الثاني في الدقيقة .56

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)