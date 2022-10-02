 بوندسليغا.. فرايبورغ ينتزع الصدارة وفوز كاسح لمونشنغلادباخ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 09.10.2022

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رياضة

بوندسليغا.. فرايبورغ ينتزع الصدارة وفوز كاسح لمونشنغلادباخ

انتزع فرايبورغ نقطة ثمينة وضعته في الصدارة موقتاً بعد تعادله مع مضيفه هرتا برلين 2-2 الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، بينما فاز مونشنغلادباخ بـ5-2 على كولن.

Bundesliga Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln | Bensebaini

ثنائية للجزائري رامي بنسبعيني تقود مونشغلادباخ لاكتساح كولن

بدا فرايبورغ في طريقه لهزيمة ثانية فقط هذا الموسم، وهذه المرة أمام هرتا برلين بعد التي تلقاها في المرحلة الثانية أمام بوروسيا دورتموند 1-3 في 12 آب/أغسطس.

وتخلف فرايبورغ بهدف للغاني دانيال-كوفي كييري (22) مقابل هدفين للبلجيكي دودي لوكيباكيو (34 من ركلة جزاء) وسوات سيردار الذي قام بمجهود خارق وتوغل من بعيد قبل التسجيل في الشباك (61).

لكن البديل كيفن شاده مكنه من انتزاع نقطة بإدراكه التعادل بعد ثماني دقائق على دخوله أرضية الملعب (78)، لتنتهي المباراة 2-2.

وتنتظر الفريق مباراة صعبة جداً في المرحلة المقبلة أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب، في الصدارة موقتاً بفارق نقطة أمام فريق العاصمة الآخر أونيون برلين الذي يحل لاحقاً ضيفاً على شتوتغارت.

في المقابل، فرط هرتا بفوزه الثاني فقط لهذا الموسم، رافعاً رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر بفارق نقطتين عن منطقة الخطر.

فرايبورغ تعادل في الدقائق الأخيرة أمام هرتا برلين

فرايبورغ تعادل في الدقائق الأخيرة أمام هرتا برلين

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نقل مدافع بايرن ميونيخ الكندي ألفونسو ديفيس إلى المستشفى للاشتباه بإصابته بارتجاج في الدماغ بعد تعرضه لركلة في الرأس من قبل جود بيلينغهام خلال مباراة فريقه مع مضيفه دورتموند. تصرف الحكم اثار الجدل خلال وعقب المباراة.

وفي مباراة أخرى، اكتسح بوروسيا مونشنغلادباخ جاره وضيفه كولن 5-2، بينها ثنائية للجزائري رامي بنسبعيني.

ودخل الجاران اللقاء بأجواء متناقضة، إذ أن مونشنغلادباخ قادم من هزيمة قاسية أمام فيردر بريمن 1-5، فيما خاضه كولن بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في المرحلة الماضية على بوروسيا دورتموند 3-2.

لكن كولن تأثر كثيراً بخوضه كامل الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد النمساوي فلوريان كاينتس بالانذار الثاني لتسببه بركلة جزاء نفذها بنسبعيني بنجاح في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي للشوط الأول، وذلك بعدما كان صاحب هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 31 من ركلة جزاء أيضاً عوض به تأخر فريقه في الدقيقة 27 بهدف لمارفن فريدريتش.

 واستفاد مونشنغلادباخ على أكمل وجه من التفوق العددي وحقق فوزه الرابع للموسم رافعا رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس، بتسجيله ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر لارس ستيندل (47) وبنسبعيني (76) والفرنسي ماركوس تورام (1+90)، فيما لم يكن الهدف الذي سجله البوسني دينيس حسينبازيتش (83) كافياً لتجنيب كولن الهزيمة الثانية للموسم، فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز التاسع.

إ.ع/م.س ( أ ف ب)

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