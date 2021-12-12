بوندسليغا.. فرانكفورت يكتسح ليفركوزن وفورث يحقق فوزا تاريخيا

أوقف آينتراخت فرانكفورت صحوة ضيفه بايرليفركوزن ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وحرمه من الاقتراب من وصافة ترتيب المسابقة، بعدما حقق فوزا كاسحا بنتيجة (5/2)، اليوم الأحد (12 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة، التي شهدت فوز غرويتر فورت (1/0) على ضيفه أونيون برلين. وارتفع رصيد فرانكفورت، الذي حقق فوزه الخامس في البطولة هذا الموسم والرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، إلى 21 نقطة، ليتقدم من المركز الثاني عشر إلى التاسع.

في المقابل، تجمد رصيد ليفركوزن الذي فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، عند 27 نقطة في المركز الثالث. وبادر ليفركوزن بالتسجيل عن طريق نجمه التشيكي باتريك شيك مبكراً في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

حقق غرويتر فورت متذيل الترتيب فوزه الأول على الإطلاق على أرضه هذا الموسم على حساب أونيون برلين

وقلب فرانكفورت المباراة رأساً على عقب، بعدما أدرك التعادل عقب تسجيل لوكاس سيلفا ويسير ليندستروم الهدفين الأول والثاني لأصحاب الأرض في الدقيقتين 23 و30 على الترتيب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (2/2) وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، الذي تسيده فرانكفورت بعدما سجل 3 أهداف أخرى عبر إيفان نديكان وكريستيان ياكيتش وجبريل سو في الدقائق 50 و66 و76 على التوالي.

واقتنص غرويتر فورت انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم عقب فوزه الثمين (1/0) على ضيفه أونيون برلين، في وقت سابق اليوم. وارتفع رصيد فورت إلى 4 نقاط، لكنه ظل قابعاً في مؤخرة الترتيب برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد أونيون برلين عند 23 نقطة في المركز السادس. ويدين فورت بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه النرويجي هافارد نيلسين الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 56.

ع.ش/ع.غ (د ب أ، أ ف ب)