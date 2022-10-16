بوندسليغا.. فرانكفورت يقتنص الوصافة بعد سقوط مدو لفرايبورغ

اقتنص آينتراخت فرانكفورت وصافة الدوري الألماني لكرة القدم مستغلًا فوزه على ضيفه شالكه وتعثر فرايبورغ أمام مضيفه فولفسبورغ، وذلك ضمن منافسات المرحلة 16 من البوندسليغا.



واستأنف فرانكفورت مشواره في البوندسليغا بالفوز على شالكه 3/صفر في الوقت الذي تعرض فيه فرايبورغ لهزيمة قاسية على ملعب فولفسبورغ صفر/6. وفي باقي المباريات فاز بوخوم على ضيفه هيرتا برلين 3/1 ويونيون برلين على ضيفه هوفنهايم 3/1 وتعادل شتوتغارت مع ماينز 1/1.



وعلى ملعب "دويتشه بانك بارك"، تقدم المهاجم الدنماركي الدولي يسبر ليندستروم بهدف لفرانكفورت في الدقيقة 22. وفي الشوط الثاني أضاف رفاييل بوري وأوريليو بوتا الهدفين الثاني والثالث لفرانكفورت في الدقيقتين 84 و90.



ورفع فرانكفورت رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن فرايبورغ الذي تراجع للمركز الرابع بفارق الأهداف خلف يونيون برلين صاحب المركز الثالث. ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 35 نقطة ويحل لايبزيغ بالمركز الرابع برصيد 29 نقطة بعد تعادله مع النادي البافاري 1/1 أمس الجمعة.

وعلى ملعب "فولكسفاغن أرينا"، حسم فولفسبورغ فوزه على فرايبورغ في الشوط الأول وسط تألق لافت من المهاجم الدنماركي الدولي يوناس فيند.



حسم فولفسبورغ فوزه على فرايبورغ وسط تألق لافت من المهاجم الدنماركي الدولي يوناس فيند



وافتتح المهاجم النمساوي الشاب باتريك فايمر التسجيل لفولفسبورغ بعد مضي دقيقتين من بداية المباراة ثم تقمص فيند دور البطولة بتسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 28 و37.



وفي الشوط الثاني أحرز يانيك غيرهارد رابع أهداف فولفسبورغ في الدقيقة 56 ثم سجل ريدل باكو الهدف الخامس في الدقيقة 80 وتكفل لوكا فالدشميدت بتسجيل الهدف السادس من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع. وتقدم فولفسبورغ للمركز السادس بفضل هذا الفوز، رافعًا رصيده إلى 26 نقطة.

م.ع.ح/ف.ي (د ب أ)