بوندسليغا- فرانكفورت يحقق انتصاره الأول بفوز مثير على بريمن

انتزع فريق فرانكفورت أول فوز له في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم خلال الموسم الحالي، عقب فوزه المثير 4 / 3 على مضيفه فيردر بريمن، اليوم الأحد (28 أغسطس/آب 2022)، في المرحلة الرابعة للبطولة، التي شهدت أيضاً تعادل كولونيا (كولن) مع ضيفه شتوتغارت من دون أهداف.

وارتفع رصيد فرانكفورت إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف خلف بريمن، صاحب المركز العاشر، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة التي عاد إليها هذا الموسم قادماً من دوري الدرجة الثانية.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ اللحظة الأولى، حيث بادر فرانكفورت بالتسجيل مبكراً عن طريق نجمه المخضرم ماريو جوتزه في الدقيقة الثانية، لكن فيردر بريمن رد بهدفين حملا توقيع أنتوني يونغ وليوناردو بيتينكورت في الدقيقتين 14 و17 على الترتيب.

وسرعان ما أدرك فرانكفورت التعادل عبر راندال كولو مواني في الدقيقة 32، فيما تكفل يسير ليندسروم بإحراز الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم فرانكفورت 3 / .2

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف جبريل سو الهدف الرابع لآينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 48، فيما سجل نيكلاس فولكروغ الهدف الثالث لبريمن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من ركلة جزاء.

وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء كولون مع ضيفه شتوتغارت في وقت سابق اليوم.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

وارتفع رصيد كولون إلى 6 نقاط في المركز الثامن بترتيب المسابقة، في حين رفع شتوتجارت رصيده إلى 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

ع.ح./ا.ح. (د ب أ)