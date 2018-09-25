بوندسليغا: فرانكفورت وأوغسبورغ يستعيدان نشوة الانتصارات

حقق آينتراخت فرانكفورت وأوغسبورغ انتصارهما الأول منذ أكثر من شهر ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما تغلبا 4 / 1 على ضيفيهما هانوفر وفرايبورغ على الترتيب اليوم الأحد (30 سبتمبر/أيلول 2018) في المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد فرانكفورت إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر، في حين ظل هانوفر قابعا في ذيل الترتيب برصيد نقطتين، عقب تلقيه خسارته الرابعة هذا الموسم مقابل تعادلين، علما بأنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في البطولة خلال الموسم الحالي.

وافتتح إيفان نديكان التسجيل لفرانكفورت في الدقيقة 36، قبل أن يضيف زميلاه أنتي ريبيتش وجوناثان دي جوزمان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 و 59 . وقلص فلورينت موسليجا الفارق بتسجيله هدف هانوفر الوحيد في الدقيقة 86، غير أن لوكا جوفيتش أضاف الهدف الرابع لفرانكفورت في الدقيقة 90. ويرجع آخر فوز لفرانكفورت في المسابقة هذا الموسم إلى 25 آب/أغسطس الماضي، عندما تغلب 2 / صفر على مضيفه فرايبورغ في مستهل مبارياته بالبطولة.

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من جانبه عاد أوغسبورغ إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه منذ الجولة الأولى للبطولة، بعد فوزه الكبير على ضيفه فرايبورغ 4 / 1. ورفع أوغسبورغ رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن، فيما توقف رصيد فرايبورغ عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.

وبادر البرازيلي كايوبي بالتسجيل لأوغسبورغ في الدقيقة 19، قبل أن يضيف الأيسلندي ألفريد فينبوغاسون الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وجاء هدف فرايبورغ الوحيد عبر النيران الصديقة، بعدما سجل جوناثان شميد لاعب أوغسبورغ هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49، لكن فينبوغاسون واصل تألقه بعدما أحرز الهدفين الثالث والرابع لأوغسبورغ في الدقيقتين 68 من ركلة جزاء و83، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع، بعدما أحرز

ثلاثة أهداف (هاتريك).

وكان آخر انتصار لأوغسبورغ في البطولة على حساب مضيفه فورتونا دوسلدورف، عندما تغلب عليه 2 / 1 في افتتاح مشواره بالدوري.

م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)