بوندسليغا ـ هوفنهايم يفشل في الارتقاء ثالثا فوق بايرن ميونيخ

فشل هوفنهايم في الارتقاء الى المركز الثالث أنتفوق بايرن ميونيخ باكتفائه بالتعادل 1-1 ضد مضيفه هيرتا برلين الاحد (الثاني من أكتوبر/ تشرين ثاني)، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الالماني لكرة القدم.

وفي مباراته رقم 200 في الدوري الألماني منح أندريه كراماريتش التقدم لهوفنهايم في الدقيقة 25 محرزا هدفه العاشر في 13 مباراة أمام هيرتا في البطولة.

ورفع هوفنهايم رصيده الى 14 نقطة في المركز الخامس على بُعد نقطة عن كل من بايرن ميونيخ الثالث وبوروسيا دورتموند الرابع، بعد فوز الفريق البافاري 4-صفر على باير ليفركوزن الجمعة وخسارة دورتموند 3-2 ضد مضيفه كولن السبت.

وعوض هيرتا برلين تأخره ليتعادل 1-1 مع ضيفه هوفنهايم اليوم الأحد ويمدد سجله الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى أربع مباريات رغم الأزمة الداخلية في النادي.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص في الشوط الثاني المثير، لكن أخطر فرصة كانت من نصيب كريستوف باومجارتنر لاعب هوفنهايم الذي أطاح بالكرة من مدى قريب قبل 16 دقيقة من النهاية.

وقبل المباراة عبرت جماهير هيرتا عن معارضتها لتدخل المستثمر لارس فيندهورست مع تصاعد الخلاف حول حملة انتخابية سابقة للنادي.

وكان أونيون برلين حافظ على صدارة بطولة الدوري الألماني رغم الخسارة 2-صفر أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت أمس السبت، ليتوقف رصيده عند 17 نقطة مثل فرايبورج ثاني الترتيب.

ويتصدر أونيون برلين ترتيب البوندسليغا (17 نقطة) بفارق الاهداف فقط عن فرايبورغ الثاني. أما هيرتا برلين فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

أوغسبورغ يحرز فوزه الثالث تواليًا

من جانبه خطفأوغسبورغ فوزا مثيرا على مضيفه شالكه 2/3، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحقق أوغسبورغ فوزه الثالث تواليًا، بعد تفوقه بهدف نظيف على بايرن في المرحلة السابقة وقبلها على فيردر بريمن 1-صفر، بتفوقه 3-2 على مضيفه شالكه رغم النقص العددي إثر طرد ميرغيم بيريشا قبل 20 دقيقة من النهاية.



وتقدم أوغسبورج في الدقيقة التاسعة عن طريق إيرميدين ديميروفيتش، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 33 سجل سيمون ترودي الهدف الأول لشالكه، قبل أن يدرك توم كراوس التعادل لشالكه في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 77 سجل أندريه هان هدف الفوز لأوغسبورغ الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ميرجم بيريشا في الدقيقة 70 عقب حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد شالكه عند ست نقاط في المركز الخامس عشر.

ع.أ.ج/ ع ج م (د ب ا، أف ب)